又一小公司奇蹟女團！RESCENE 清新的〈LOVE ATTACK〉於發行近兩年後實現音源逆襲！

AI重點 文章重點整理： 重點一： RESCENE 以〈LOVE ATTACK〉爆紅，音源成績逆襲登頂 Melon TOP100

RESCENE 以〈LOVE ATTACK〉爆紅，音源成績逆襲登頂 Melon TOP100 重點二： MINAMI vlog 迷因擴散，帶動大眾開始認識這支小公司女團。

MINAMI vlog 迷因擴散，帶動大眾開始認識這支小公司女團。 重點三：歌曲兼具復古清新與旋律感，MV 也展現不俗質感與成員魅力。

Hi there，今天來說說近期藉由單曲〈LOVE ATTACK〉(2024) 而廣受大眾關注的韓國女團RESCENE！在年初的一部RESCENE隊長 WONI 的 vlog 當中，因為日本籍成員 MINAMI 的一句浮誇的「거제야호 (巨濟 YAHO)」，而在韓國網友之間大肆傳播，一開始是以網路迷因的形式被大眾討論，後續則有人開始搜尋這兩位有趣的美女到底是誰，發現是 RESCENE 的兩位成員後，進而影響到音樂成績的攀升。

而關於攀升幅度最大、收錄在首張迷你專輯《SCENEDROME》(2024) 中的〈LOVE ATTACK〉，影響的成績可不是隨便說說的，在經過幾個月的傳播及上升後，竟然登上了韓國串流平台 Melon TOP100 的冠軍寶座，這是很多當紅團體都虎視眈眈的成績，竟然讓一組小公司出身、被覺得爆紅機率不高的女團拿下了！而事實是在〈LOVE ATTACK〉發行當年，就曾被美國的 The Grammys (葛萊美) 列進年度十大 K-Pop 歌曲裡，因為無論商業表現如何，至少在音樂品質方面是有保障的。

關於〈LOVE ATTACK〉這首歌，我也是在這場風潮中才跟上去聽的，不過在聽過後就立刻被吸引住了！在歌曲裡的那股復古及清新，透露著滿滿的青春活力，在初聽後就馬上讓我覺得回到二、三代韓團的那種感覺，不只是因為音樂風格復古，還加上在歌詞中只利用了些許英文點綴，其他大部分仍用韓語詮釋的那種氛圍；雖說不知道這樣的風格會不會收到年輕聽眾的歡迎，但我認為如果至少是成人的聽眾們應該會蠻有感覺的。

除了整體的氣氛之外，主歌部份的「I am all you need.」是我蠻喜歡的段落，有時順暢、有時停頓，或許多聽幾次就能夠聽出規律，不過第一次聽到時確實蠻讓我驚艷，其中的速度變化給出了一種自由的態度。另外副歌部分也是我被擄獲的段落，旋律為主的構成讓這首〈LOVE ATTACK〉在近年流行重複念唱風格的音樂市場中殺出一份獨特感，假使不是 K-Pop 粉絲，也可以從這種滑順的旋律愛上這首歌及詮釋的歌聲們。

而 K-Pop 文化中很重要的 MV 部分，其中看完後會讓我覺得不像是小公司出產的品質，仔細看或許能看出其中的成本一定不如大型公司，然而單就搭配歌曲的體驗來說是很有質感的，除了有將展現五位成員的這個主要目的做得不錯之外，也把歌曲本身的活力及清新感表達了出來，和 RESCENE 整體之間是相輔相成的，就我看來這倒是不會讓人失望的一支 MV。另外也很推薦看看這次歌曲爆紅後，受到打歌節目邀請的特別舞台演出，可以看得出成員們的臉上都滿是激動及快樂的神情啊！

必須說在這次〈LOVE ATTACK〉透過 vlog 迷因而爆紅之前，雖然我聽過 RESCENE 這個團體但卻稱不上有關注他們，頂多知道日本成員 MINAMI 因為曾在i-dle的SOYEON(小娟) 擔任導師的選秀節目中亮相而產生了交情，其他實在是所知甚少。不過這次〈LOVE ATTACK〉真的是讓人驚喜地認識到了 RESCENE，也許之後會來好好地關注一下這一團，從爆紅的歌曲來看，不管是顔值或是實力都是不容小覷的呀！

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🎧《SCENEDROME》官方收聽連結：lnkfi.re/RESCENE_SCENEDROME

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