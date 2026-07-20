2026-07-20 11:58 造咖
韓劇迷必收！劉英雅編劇10部代表作，《等待京道》《男朋友》《三十九》都出自她手
在韓劇與韓國電影圈中，有一位編劇總能細膩捕捉人性最柔軟的角落，她就是「劉英雅」。從孔劉、朴寶劍、宋慧喬、孫藝珍，到李鍾碩與徐仁國，無數一線男女神都爭相合作。隨著近期朴敘俊主演的新劇《等待京道》熱映，劉英雅再次證明她刻畫情感的深厚功力，以下特別整理「編劇劉英雅10部影視代表作推薦必看」！
編劇劉英雅影視代表作1.《等待京道》
朴敘俊、元志安主演的《等待京道》，講述曾於 20 歲與 28 歲兩度熱戀卻又遺憾分手的「李京道」與「徐智友」，在多年後以截然不同的身份重逢，一邊是揭發醜聞的熱血記者，另一邊則是醜聞主角的妻子。劉英雅編劇透過這部作品，探討了命運的殘酷與愛情的真摯，朴敘俊細膩的眼神演技配合虐心的劇情設定，展現出成年人在現實與情感拉扯下的心酸羅曼史！
編劇劉英雅影視代表作2.《男朋友》
宋慧喬、朴寶劍主演的《男朋友》，講述首爾市長之女「車秀賢」，在看似光鮮亮麗卻孤獨窒息的生活中，遇見了平凡卻溫暖的男人「金振赫」。這部劇不僅僅是浪漫偶像劇，劉英雅更深入探討了「擁有」與「失去」的定義。當一個擁有一切的女人遇上一個一無所有的男人，兩人在財富、名聲與生活方式之間做出抉擇，緩慢而唯美的敘事調性，細膩地描繪出突破社會偏見的勇氣與愛！
編劇劉英雅影視代表作3.《三十九》
孫藝真、田美
都、 金芝賢主演的《三十九》，以「車美昭」、「鄭燦榮」、「張珠喜」三位即將跨入 40 歲大關的女性為核心，描繪她們在友情、愛情與生活中的現實點滴。這是一部充滿人性溫度的羅曼史，不只談論愛情的甜蜜，更刻畫了面對生老病死時，死黨間那份無可取代的牽絆。劉英雅將女性在邁向成熟階段的焦慮與豁達寫得極其動人，是部引發無數女性共鳴的作品！
編劇劉英雅影視代表作4.《神聖的離婚》
曹承佑、韓惠軫、金成均、丁文晟主演的《神聖的離婚》，跳脫傳統律政劇的肅殺，本劇聚焦於專業離婚律師「申晟瀚」。劉英雅透過一個個曲折離奇的離婚案例，展現了婚姻破裂後的種種艱辛遭遇與法律攻防。劇中不僅呈現了家庭糾紛的寫實面，更深刻探討了「離婚」並非失敗，而是重新找回幸福與自我救贖的一段艱難道路！
編劇劉英雅影視代表作5.《7號房的禮物》
柳承龍、朴信惠等主演的《7號房的禮物》，這部電影是劉英雅編劇生涯最具代表性的催淚神作。講述有智能障礙的父親「李永谷」蒙受不白之冤而入獄，其女兒「妍思」長大後在法庭上為其洗刷冤屈的故事。讓無數觀眾在戲院集體崩潰大哭。電影深刻控訴了體制的不公，卻也完美詮釋了超越生命的父愛，至今仍是韓影史上的必看經典！
編劇劉英雅影視代表作6.《屏息》
徐仁國、李鍾碩、權俞利主演的《屏息》，以游泳競技為背景，講述天才游泳選手「趙元日」與國家代表「鄭佑相」間的競爭與友誼，並加入夢想成為音樂家的少女「尹靜恩」，交織出友情、親情與愛情的火花。劉英雅編劇敏銳地捕捉了年輕人在面對未來時的迷惘與執著，這部作品充滿生命力，展現了少年們在水中奮力一搏、追求自我價值的純粹熱情！
編劇劉英雅影視代表作7.《婚禮的那一天》
朴寶英、金英光主演的《婚禮的那一天》，講述「桓勝熙」與「黃宇延」從青澀的高中時期到步入社會，一段長達十年的愛情長跑。劉英雅精準捕捉「時機」在愛情中的重要性。兩人在對的時間遇見彼此，卻在錯的時間面臨分離。電影中充滿初戀的悸動與苦澀，最終黃宇延出席勝熙婚禮的橋段，將那份「謝謝你出現在我生命中」的情感昇華，讓人深刻體會到遺憾也是愛情的一部分！
編劇劉英雅影視代表作8.《82年生的金智英》
鄭有美、孔劉主演的《82年生的金智英》，改編自趙南柱同名小說，講述出生於 1982 年的女性「金智英」，在婚後與產後面臨婆家壓力與社會偏見，最終引發心理疾病的故事。透過丈夫與家人的陪伴，智英開始尋找自我的聲音。這不只是一個女性的故事，更是對整個社會結構的反思。編劇以溫柔卻堅定的筆觸，訴說著每位女性都值得被尊重、被看見的力量！
編劇劉英雅影視代表作9.《想見你父母》
薛耿求主演的《想見你父母》，故事始於一名自殺學生的遺書，信中指名了四位同學為加害者，然而這些孩子的父母為了保護羽翼，不惜聯手掩蓋真相、扭曲事實。劉英雅編劇透過這部作品，犀利地剖析了家長在溺愛背後的醜陋面目與集體盲從。劇中對於人性自私的刻畫令人不寒而慄，深刻反映出校園暴力背後的家庭共犯體系，一部帶有強烈社會批判與反思的沉重之作！
編劇劉英雅影視代表作10.《鬼媽媽的假期》
金海淑、申敏兒主演的《鬼媽媽的假期》，講述離開人世的母親「福子」與送別母親的女兒「珍珠」，她們的重逢得益於母親獲得上天給予的「休假」。劉英雅將母女間那種彆扭、依賴卻又深沉的情感細膩鋪陳。當珍珠重新品嚐母親親手做的料理時，那些未能說出口的歉意與愛意也隨之釋懷。本片雖然設定奇幻，卻極具現實渲染力，提醒著觀眾在有限的生命裡，及時擁抱身邊最親近的人！
劉英雅編劇的作品中，總能看見她對「人」的深切關懷。無論是探討沉重的社會議題，還是純粹的愛情與親情，她都能在平凡的生活細節中，挖掘出最動人的力量。看完以上10部代表作，你最喜歡哪一部呢？
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精華 FAQ
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因為她不只寫浪漫橋段，更常把命運、遺憾、家庭與自我救贖融入故事，讓角色在現實壓力下的情緒轉折更真實，也更容易引發觀眾共鳴。
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它講述曾在20歲與28歲兩度相愛卻分手的男女，多年後以新聞記者與醜聞主角妻子的身份重逢，透過重遇與對照，描寫成年人在愛情與現實間的拉扯。
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因為這兩部作品最能體現劉英雅對社會議題的關注前者批判司法體制的不公與父愛，後者則反映女性婚後、產後壓力與被忽視的處境。
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