韓劇迷必收！劉英雅編劇10部代表作，《等待京道》《男朋友》《三十九》都出自她手

在韓劇與韓國電影圈中，有一位編劇總能細膩捕捉人性最柔軟的角落，她就是「劉英雅」。從孔劉、朴寶劍、宋慧喬、孫藝珍，到李鍾碩與徐仁國，無數一線男女神都爭相合作。隨著近期朴敘俊主演的新劇《等待京道》熱映，劉英雅再次證明她刻畫情感的深厚功力，以下特別整理「編劇劉英雅10部影視代表作推薦必看」！

編劇劉英雅影視代表作1.

《等待京道》

圖片來源：경도를 기다리며

朴敘俊、元志安主演的《等待京道》，講述曾於 20 歲與 28 歲兩度熱戀卻又遺憾分手的「李京道」與「徐智友」，在多年後以截然不同的身份重逢，一邊是揭發醜聞的熱血記者，另一邊則是醜聞主角的妻子。劉英雅編劇透過這部作品，探討了命運的殘酷與愛情的真摯，朴敘俊細膩的眼神演技配合虐心的劇情設定，展現出成年人在現實與情感拉扯下的心酸羅曼史！

編劇劉英雅影視代表作2.

圖片來源：남자친구

宋慧喬、朴寶劍主演的《男朋友》，講述首爾市長之女「車秀賢」，在看似光鮮亮麗卻孤獨窒息的生活中，遇見了平凡卻溫暖的男人「金振赫」。這部劇不僅僅是浪漫偶像劇，劉英雅更深入探討了「擁有」與「失去」的定義。當一個擁有一切的女人遇上一個一無所有的男人，兩人在財富、名聲與生活方式之間做出抉擇，緩慢而唯美的敘事調性，細膩地描繪出突破社會偏見的勇氣與愛！

編劇劉英雅影視代表作3.

《三十九》

孫藝真、田美

圖片來源：서른, 아홉

都、 金芝賢主演的《三十九》，以「車美昭」、「鄭燦榮」、「張珠喜」三位即將跨入 40 歲大關的女性為核心，描繪她們在友情、愛情與生活中的現實點滴。這是一部充滿人性溫度的羅曼史，不只談論愛情的甜蜜，更刻畫了面對生老病死時，死黨間那份無可取代的牽絆。劉英雅將女性在邁向成熟階段的焦慮與豁達寫得極其動人，是部引發無數女性共鳴的作品！

編劇劉英雅影視代表作4.

《神聖的離婚》

圖片來源：신성한, 이혼

曹承佑、韓惠軫、金成均、丁文晟主演的《神聖的離婚》，跳脫傳統律政劇的肅殺，本劇聚焦於專業離婚律師「申晟瀚」。劉英雅透過一個個曲折離奇的離婚案例，展現了婚姻破裂後的種種艱辛遭遇與法律攻防。劇中不僅呈現了家庭糾紛的寫實面，更深刻探討了「離婚」並非失敗，而是重新找回幸福與自我救贖的一段艱難道路！

編劇劉英雅影視代表作5.

《7號房的禮物》

圖片來源：7번방의 선물

柳承龍、朴信惠等主演的《7號房的禮物》，這部電影是劉英雅編劇生涯最具代表性的催淚神作。講述有智能障礙的父親「李永谷」蒙受不白之冤而入獄，其女兒「妍思」長大後在法庭上為其洗刷冤屈的故事。讓無數觀眾在戲院集體崩潰大哭。電影深刻控訴了體制的不公，卻也完美詮釋了超越生命的父愛，至今仍是韓影史上的必看經典！

編劇劉英雅影視代表作6.

《屏息》

圖片來源：노브레싱

徐仁國、李鍾碩、權俞利主演的《屏息》，以游泳競技為背景，講述天才游泳選手「趙元日」與國家代表「鄭佑相」間的競爭與友誼，並加入夢想成為音樂家的少女「尹靜恩」，交織出友情、親情與愛情的火花。劉英雅編劇敏銳地捕捉了年輕人在面對未來時的迷惘與執著，這部作品充滿生命力，展現了少年們在水中奮力一搏、追求自我價值的純粹熱情！

編劇劉英雅影視代表作7.

《婚禮的那一天》

圖片來源：너의 결혼식

朴寶英、金英光主演的《婚禮的那一天》，講述「桓勝熙」與「黃宇延」從青澀的高中時期到步入社會，一段長達十年的愛情長跑。劉英雅精準捕捉「時機」在愛情中的重要性。兩人在對的時間遇見彼此，卻在錯的時間面臨分離。電影中充滿初戀的悸動與苦澀，最終黃宇延出席勝熙婚禮的橋段，將那份「謝謝你出現在我生命中」的情感昇華，讓人深刻體會到遺憾也是愛情的一部分！

編劇劉英雅影視代表作8.

《82年生的金智英》

圖片來源：82년생 김지영

鄭有美、孔劉主演的《82年生的金智英》，改編自趙南柱同名小說，講述出生於 1982 年的女性「金智英」，在婚後與產後面臨婆家壓力與社會偏見，最終引發心理疾病的故事。透過丈夫與家人的陪伴，智英開始尋找自我的聲音。這不只是一個女性的故事，更是對整個社會結構的反思。編劇以溫柔卻堅定的筆觸，訴說著每位女性都值得被尊重、被看見的力量！

編劇劉英雅影視代表作9.

《想見你父母》

圖片來源：니 부모 얼굴이 보고 싶다

薛耿求主演的《想見你父母》，故事始於一名自殺學生的遺書，信中指名了四位同學為加害者，然而這些孩子的父母為了保護羽翼，不惜聯手掩蓋真相、扭曲事實。劉英雅編劇透過這部作品，犀利地剖析了家長在溺愛背後的醜陋面目與集體盲從。劇中對於人性自私的刻畫令人不寒而慄，深刻反映出校園暴力背後的家庭共犯體系，一部帶有強烈社會批判與反思的沉重之作！

編劇劉英雅影視代表作10.

《鬼媽媽的假期》

圖片來源：3일의 휴가

金海淑、申敏兒主演的《鬼媽媽的假期》，講述離開人世的母親「福子」與送別母親的女兒「珍珠」，她們的重逢得益於母親獲得上天給予的「休假」。劉英雅將母女間那種彆扭、依賴卻又深沉的情感細膩鋪陳。當珍珠重新品嚐母親親手做的料理時，那些未能說出口的歉意與愛意也隨之釋懷。本片雖然設定奇幻，卻極具現實渲染力，提醒著觀眾在有限的生命裡，及時擁抱身邊最親近的人！

圖片來源：82년생 김지영

劉英雅編劇的作品中，總能看見她對「人」的深切關懷。無論是探討沉重的社會議題，還是純粹的愛情與親情，她都能在平凡的生活細節中，挖掘出最動人的力量。看完以上10部代表作，你最喜歡哪一部呢？

延伸閱讀

20位「超會吻」韓劇男星！金材昱站立式成人床戲、「他」是日網票選第一名

沒看太可惜！10部「低開高走韓劇」律政題材、懸疑、醫療與職場劇全都有！

Disney+韓劇10部必看推薦《操控遊戲》根本電影規格「這部」全網封神