2026-07-20 11:32 造咖
狗狗老了變笨拙？轉圈、日夜顛倒等4大變化可能是犬失智前兆
許多飼主看到狗狗偶爾轉圈，第一反應都覺得只是撒嬌、興奮，或單純在玩。但如果是年紀大的狗，這種行為其實不能掉以輕心。正常玩耍時的轉圈，通常是短暫、靈活，而且主人一叫就能停；但如果是身體或腦部功能出現退化，狗狗可能會反覆繞圈、動作固定，甚至怎麼叫都沒反應。
判斷老狗有無狀況從「4個地方」觀察
1. 吃飯喝水有沒有變得笨拙
健康的老狗即使牙口不好，大多還是能順利找到食盆、水碗；但如果牠在吃飯前先繞圈、站在碗邊卻像找不到位置，甚至常常把水打翻，就要懷疑是不是出現了認知障礙。這種情況不是單純挑食，而可能是感知和定位能力開始下降。
2. 排泄習慣是否突然改變
原本會固定上廁所的狗，忽然開始在家裡亂尿亂便，或是轉完圈就直接在原地排泄，也是一個警訊。和腸胃不適不同，這類情況通常沒有明顯腹瀉或急便症狀，而是規律混亂、地點混亂，像是「忘記」自己該去哪裡如廁。
3. 作息有沒有日夜顛倒
不少認知退化的老狗，會出現白天一直睡、晚上卻精神亢奮的狀況。有些會在半夜不停起來走動、繞圈、低聲哼叫，白天則整天昏昏沉沉。這不只是老了睡不好，而可能代表大腦調節睡眠的能力出了問題。
4. 對環境和熟人是否變得不熟悉
可以觀察狗狗對家中擺設變動的反應。一般來說，健康老狗就算傢俱位置稍微調整，也能很快適應；但如果牠老是卡在角落、繞著障礙物打轉，甚至連熟悉的主人都反應變慢，這就要提高警覺。嚴重時，還可能出現對著牆壁轉來轉去、找不到出口的情況。
不過，老狗繞圈不一定都是痴呆，也可能是其他身體問題造成的。像耳道發炎、耳朵疼痛，或關節、骨骼不舒服，都可能讓牠偏向單側轉圈。這類情況通常還會伴隨抓耳朵、跛行、抗拒碰觸等表現，和認知退化可以稍微區分。
預防認知障礙惡化，從4點著手
如果懷疑狗狗有早期認知障礙，平常可以先從生活調整開始：
1.維持固定作息，不要常常改變吃飯、散步、睡覺時間。
2.盡量讓家中擺設穩定，減少牠的混亂感。
3.提供清淡、均衡的飲食，避免過油過鹹。
4.每天花一點時間陪牠互動，幫助維持神經活性。
老年犬出現反覆轉圈，往往不是小問題。越早發現異常，越能及早調整照護方式，幫牠延緩退化、提升生活品質。平常多留意牠的行為細節，往往就能搶到最關鍵的觀察時機。
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精華 FAQ
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如果轉圈變成反覆、固定路徑、叫不太停，甚至伴隨找不到碗、卡在角落或對環境反應變慢，就要懷疑是認知退化，而不是單純玩耍或撒嬌。
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可看4點：吃飯喝水是否笨拙、排泄習慣有無突然改變、作息是否日夜顛倒，以及對家中環境和熟人是否變得不熟悉，這些都可能是警訊。
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建議維持固定作息、盡量不要頻繁調整家具位置、提供清淡均衡飲食，並每天花時間互動，幫助維持神經活性與降低混亂感，延緩退化。
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