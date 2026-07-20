2026-07-20 11:14 女子漾／編輯劉芫榛
林懷民、幾米聯手創神作！《幾米男孩的100次勇敢》打造最夢幻夏日回憶
林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界打造的《幾米男孩的100次勇敢》，自去年展開巡演後持續創下完售紀錄，累積超過65場滿座、吸引逾10萬人次觀賞。作品近期登上台北表演藝術中心，歌后蔡琴也驚喜現身首演，演出後更在後台獻唱〈恰似你的溫柔〉，讓現場氣氛感動到最高點。
累積超過65場完售 10萬名觀眾見證勇敢旅程
《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界合作，去年起陸續在台南、高雄與台中演出，場場完售。今年3月受邀參加香港藝術節，同樣引發熱烈迴響並追加場次。
此次巡演來到台北，7月於台北表演藝術中心舉行的10場演出全數售罄，8月移師城市舞台的10場演出也接近完售。全劇至今累積超過65場滿座紀錄，吸引逾10萬人次進場觀賞。
馬戲帳篷、旋轉木馬現身劍潭 場外就像走進幾米世界
近期搭乘捷運經過劍潭站，便能看見台北表演藝術中心外廣場搭起馬戲帳篷與旋轉木馬，充滿童趣的裝置也吸引不少親子停留。
廣場上有孩子的笑聲，劇場內則不時傳出觀眾的驚呼、尖叫與掌聲。作品將幾米的圖像世界與馬戲表演結合，透過小丑、倒立與高難度動作，描繪一名男孩一次次嘗試、學習勇敢的過程，也成為今年暑假適合大小朋友共同欣賞的劇場作品。
蔡琴看小男孩挑戰倒立 跟著全場一起數到100
台北首演當天，平時鮮少公開現身的蔡琴特別到場支持。演出結束後，她帶著滿滿感動前往後台致意，一見到多年好友林懷民便數度擁抱。
蔡琴表示，自己過去其實害怕觀看馬戲，因為許多動作既困難又驚險，但在林懷民的指導與幾米畫作的結合下，演員彷彿擁有全新的角色與生命。
當她看見劇中小男孩練習倒立，全場觀眾跟著小丑從一數到一百，齊聲為男孩加油時，也忍不住落淚。她形容，這是「最感人、最刻骨銘心的劇場演出」，也讓她感到十分幸福。
後台獻唱〈恰似你的溫柔〉 林懷民、幾米一起合唱
蔡琴笑說，自己事前特別準備了一條好看的手巾，原本就打算拿來擦眼淚，沒想到最後真的派上用場。
談到激動處，她也臨時決定為演員獻唱一首歌，現場唱起經典歌曲〈恰似你的溫柔〉。林懷民、幾米與所有演員團團圍著蔡琴一起合唱，溫暖畫面也讓FOCASA馬戲團團長林智偉感動落淚。
林青霞香港送紅包 蔡琴台北驚喜現身
今年3月，《幾米男孩的100次勇敢》登上香港藝術節，香港文化中心現場座無虛席，林青霞也是當天座上賓。演出結束後，她特別準備紅包送給團隊成員，為年輕演員加油打氣。
如今台北首演再迎來蔡琴驚喜現身，讓FOCASA的年輕演員相當興奮，直呼完全沒有想到，感覺就像在作夢一樣。
林懷民最難忘舞評 台南歐吉桑一句「水啦」
林懷民也分享，自己非常期待下半年澎湖、雲林、高雄與台南的巡迴演出。他透露，人生中聽過最棒的舞評，來自《幾米男孩的100次勇敢》在台南演出時，一名坐在身後的歐吉桑激動用台語大喊：「水啦！」
對林懷民而言，這種與觀眾打成一片、共同分享現場快樂的感受，甚至比過去獲得《紐約時報》讚譽更加珍貴。
精華 FAQ
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這部作品由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界合作完成，將幾米的圖像世界、馬戲技巧與劇場敘事結合，呈現一段關於勇敢與成長的夢幻演出。
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作品自去年巡演以來已累積超過65場滿座紀錄，觀賞人次突破10萬，台南、高雄、台中到香港與台北都引發熱烈迴響，顯示市場反應非常亮眼。
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蔡琴驚喜到場支持，演後到後台與林懷民擁抱，還即興獻唱〈恰似你的溫柔〉，並與林懷民、幾米及演員合唱，讓現場氣氛溫暖又感人。
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