是貼心疼愛還是盲目寵愛？三個靈魂拷問看妳是不是理性飼主

AI重點 文章重點整理： 重點一： 狗狗社會化表現，是判斷飼主是否理性的重要指標。

狗狗社會化表現，是判斷飼主是否理性的重要指標。 重點二： 建立餐桌、沙發等日常邊界，避免把狗寵成家中土皇帝。

建立餐桌、沙發等日常邊界，避免把狗寵成家中土皇帝。 重點三：讓狗狗能配合打針與美容，才是真正對牠負責的疼愛。

編輯/鄭欣宜撰文

走在路上看著那些毛茸茸的小可愛，妳是不是也常被融化到心甘情願當個尊貴的鏟屎官？每次看到牠那雙水汪汪的大眼睛，妳就恨不得把全世界最好的罐罐、最貴的玩具通通搬回家。

只要牠一撒嬌，妳的底線就直接退到太平洋，心裡還甜滋滋地想著「我這是在疼愛牠嘛」。先冷靜一下，把手上的零食放下來。妳確定對家裡那隻小霸王的種種縱容，真的是高質感的「貼心疼愛」，還是已經不知不覺走偏成了「盲目寵愛」？

愛狗跟害狗往往只有一線之隔，今天就用三個直擊靈魂的關鍵問題，幫妳檢測究竟妳是個智慧滿分的媽媽，還是個讓人頭痛的怪獸家長。

貼心疼愛的媽媽會知道，狗狗需要社會化。當有朋友來家裡作客，或是出門散步遇到其他毛孩時，牠能不能在妳的指令下保持冷靜，而不是像顆失控的炮彈一樣瘋狂撲人、爆衝、甚至吠叫個不停？

如果妳每次都用「牠只是太熱情、牠沒有惡意啦」來敷衍過去，這就是標準的盲目寵愛。真正的疼愛，是教導牠學會正確的社交禮儀，讓牠無論走到哪裡，都能成為一隻人見人愛、舉止優雅的紳士狗，而不是人人避之唯恐不及的小惡魔。

飼主有沒有對狗狗建立邊界感？

當妳坐在餐桌前享用美食時，牠是不是會用那種「妳不給我吃妳就是壞人」的眼神看妳，而妳每次都忍不住偷偷餵兩口？或者當牠佔據了沙發最舒服的位置，妳想坐下時牠竟然對妳發出低吼，而妳卻摸摸鼻子自己去坐小板凳？

如果以上的畫面非常熟悉，那妳已經不是在寵狗，而是把牠寵成了家裡的土皇帝。健康的疼愛是建立在清晰的「長幼尊卑」與邊界感之上。讓狗狗知道妳才是做決定的人。

面對醫生手上的針筒，狗狗可以安靜配合嗎？

這點往往是檢驗寵愛是否過頭的終極試金石。去動物醫院打針、或是去美容洗澡時，家裡的寶貝是能乖乖聽話配合，還是會氣到想要咬人、甚至需要好幾個助理合力壓制才辦得完事？

盲目寵愛的家長通常在平時捨不得訓練狗狗，覺得限制牠、讓牠不開心就是不愛牠。然而，當危急時刻需要醫療協助時，牠因為無法配合而承受極大的壓力和危險，這時候的後果只能由牠自己承擔。提早讓牠學會忍耐與配合，才是對牠生命負責任的貼心保護。

去動物醫院打針家裡的寶貝是否能乖乖配合也是觀察重點。圖/123RF圖庫

把狗狗當成家人疼愛，是世界上最美好的事情之一。但成熟的女人懂得在愛裡加上理智的調味料，不讓溺愛模糊了管教的界線。狗狗要的其實很簡單，不是永無止境的零食或毫無底線的縱容，而是那份能帶給牠滿滿安全感、引導牠適應人類世界的穩定力量。

別再讓盲目的寵愛，把那個原本貼心的小天使變成家裡的小暴君了。從今天開始，收起那份容易妥協的溫柔，換上更有原則的智慧。當妳能用正確的方式去愛牠時，妳們之間的牽絆不僅會變得更加緊密，那隻走在路上閃閃發光、教養滿分的乖狗狗，也會成為讓妳驕傲的時尚配件。

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