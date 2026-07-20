2026-07-20 10:52 女子漾／編輯劉芫榛
不用飛美國也看得到！林布蘭、哥雅、透納真跡齊聚富邦美術館，林志玲驚喜獻聲！
林布蘭、哥雅、透納等歐洲藝術大師真跡齊聚台北。美國托雷多美術館首度大規模來台展出52件館藏，橫跨三百年歐洲藝術史，林志玲也擔任展覽代言人並錄製語音導覽，陪伴觀眾走進畫作背後的時代與故事。
美國托雷多美術館52件珍藏首度大規模來台
由富邦美術館、時藝多媒體與美國托雷多美術館共同策劃的「古典光影大師：林布蘭到哥雅─托雷多美術館珍藏展I」，自7月18日起於富邦美術館登場。
創立於1901年的托雷多美術館，是美國具代表性的藝術博物館之一，館藏超過三萬件，涵蓋古代文明、歐洲繪畫、現代藝術與當代創作。此次為館藏作品首度大規模來台展出，精選52件珍貴作品，讓台灣觀眾不用出國，也能近距離欣賞世界級藝術收藏。
展覽橫跨文藝復興晚期、巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可、新古典主義與浪漫主義等重要流派，從宗教、歷史、人物肖像，到自然風景、靜物與日常生活，完整呈現歐洲古典繪畫的演變。
林布蘭、哥雅、透納真跡齊聚台北
本次展覽集結林布蘭、哥雅、透納、范・戴克、弗拉戈納爾、維傑—勒布朗與法蘭斯・哈爾斯等藝術史重量級畫家的代表作品。
觀眾可以從林布蘭戲劇性且細膩的光影，看見人物內在情緒；透過哥雅深刻的人性觀察，感受畫作背後的社會與時代；也能欣賞透納如何以充滿詩意的色彩與光線，捕捉自然景象瞬息萬變的樣貌。
52件展品不只呈現不同藝術風格，也透過畫家筆下的人物、事件與景色，帶領觀眾穿越三百年歐洲歷史，理解藝術如何記錄時代、描繪情感，並持續影響後世創作。
林志玲擔任代言人 溫柔獻聲語音導覽
展覽特別邀請林志玲擔任代言人，並為語音導覽獻聲，以溫暖細膩的聲音介紹畫作背後的創作故事、藝術風格與時代背景。
林志玲多年來持續投入文化藝術、美感教育與公益推廣。她希望透過聲音降低欣賞古典藝術的距離感，讓第一次走進美術館，或對藝術史較不熟悉的觀眾，也能用輕鬆自在的方式理解作品，發現畫中蘊含的人性、情感與時代精神。
卡友與台灣大哥大用戶享450元優待票
展覽期間，持台北富邦銀行任一信用卡於現場購票，可享每張450元優待票價，每卡限購4張；於展覽商店消費，另享紀念品95折優惠，特定商品除外。
台灣大哥大用戶於展覽現場出示用戶手機畫面，購票同樣可享每張450元優待票價，每位用戶限購4張；展覽商店紀念品亦享95折優惠，特定商品除外。
美學教育走進花東、澎湖與偏鄉校園
此次展覽也獲得力晶文化基金會公益贊助，除規劃免費公開講座，帶領民眾深入認識藝術大師與經典作品，也預計前往花東及澎湖舉辦三場校園講座。
相關活動將藝術教育資源帶進偏鄉與離島，並規劃公益觀展體驗，邀請不同族群接觸藝術，讓美感教育不受地域限制，也讓更多人從作品中獲得啟發與療癒。
古典光影大師：林布蘭到哥雅─托雷多美術館珍藏展I 展覽資訊
展覽日期：2026年7月18日至10月19日
展覽地點：台北富邦美術館1樓
售票通路：富邦美術館、時藝多媒體官網
精華 FAQ
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展覽為「古典光影大師：林布蘭到哥雅─托雷多美術館珍藏展I」，最大亮點是美國托雷多美術館52件館藏首度大規模來台，讓觀眾一次欣賞多位歐洲藝術大師真跡。
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展覽集結林布蘭、哥雅、透納、范・戴克等名家作品，從光影、人物情感到自然景象，橫跨文藝復興晚期至浪漫主義，帶領觀眾穿越300年歐洲藝術與歷史。
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林志玲擔任展覽代言人並錄製語音導覽，以溫暖聲音介紹作品背景；展覽另有免費講座、花東與澎湖校園活動及公益觀展，推廣藝術教育走入偏鄉。
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