2026-07-20 10:10 女子漾／編輯周意軒
《這一秒過火》是喜劇還是悲劇？張凌赫洩兩版結局，一句「走馬燈」嚇壞劇迷
張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》尚未播完，結局已先引發討論。張凌赫近日直播透露，劇組一共拍攝兩個版本的大結局，一版是「大家都在」，另一版則是「大家都不在」，連他本人也不確定正片最後會採用哪一個版本。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：張凌赫直播爆料，劇組其實拍了2個版本的大結局。
- 重點二：一版是大家都在，另一版則是大家都不在的走馬燈感。
- 重點三：王楚然另拍獨立戲份，結局可能透過交叉剪輯呼應。
《這一秒過火》結局版本一：全員都在
第一個版本由主要演員共同完成，呈現較完整的群像收尾。由於所有重要角色都在場，也被外界解讀為較接近團圓結局。不過，「大家都在」不一定代表所有人平安活到最後，也可能是回憶、幻象或精神世界中的重聚，真正安排仍要等正式播出。
《這一秒過火》結局版本二：大家都不在
第二個版本拍攝時，只有張凌赫與少數演員在場，整體氣氛被形容得十分飄渺，類似角色腦中浮現的走馬燈。這個說法讓不少觀眾擔心，慕容清嶧可能經歷重大失去，最後獨自回望過去，也可能處於生死交界。
王楚然結局安排藏玄機
值得注意的是，王楚然並未出現在張凌赫的結局鏡頭中，但她另外拍攝了獨立戲份，能與其中一版畫面形成跨時空連結。因此，任素素未必真的缺席結局，也可能透過交叉剪輯、回憶或不同時間線，與慕容清嶧完成最後呼應。
《這一秒過火》最後會是悲劇嗎？
目前最受關注的關鍵，就是「大家都在」究竟是真實團圓，還是走馬燈中的最後相聚。從張凌赫透露的內容來看，兩版結局情緒差異極大，一版保留團圓希望，另一版則明顯偏向悲劇留白。正片最終選擇哪個版本，仍要等大結局揭曉。
精華 FAQ
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他在直播中表示，劇組共拍了2個版本的大結局，一版是主要角色都在場，另一版則是大家都不在，連他本人也不確定最後會採用哪一版。
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因為第二版拍攝時只有張凌赫與少數演員在場，整體氛圍被形容得像走馬燈，容易讓人聯想到角色回望過去、失去重要之人，甚至處於生死交界。
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不一定。報導指出她另有獨立戲份，可與其中一版畫面形成跨時空連結，因此任素素可能透過回憶、交叉剪輯或不同時間線，與男主完成最後呼應。