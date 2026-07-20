2026-07-20 10:04 女子漾／編輯金柔葳
《夢蛇》主演陣容再升級！黃姵嘉化身雜誌總編輯，劉敬、白小櫻陷1950年代命案
以三個世代交錯敘事的時代電影《夢蛇》，目前正在拍攝中，繼首波卡司公開後，第二波主演陣容也正式亮相。黃姵嘉將化身1989年代的雜誌社總編輯，劉敬與白小櫻則攜手走進1950年代，在一條反覆出現在夢中的紅蛇牽引下，揭開橫跨數十年的家族祕密與命案真相。
《夢蛇》橫跨三個時代，一條紅蛇牽動三代命運
《夢蛇》是導演樓一安的第四部長片，故事橫跨1950、1989及2023三個時代，結合歷史、家族記憶、夢境與懸疑元素，描寫三個世代在不同年代中，被同一段未解往事牽引的命運。故事從一名劇創所學生的畢業製作展開。她在追查家族塵封已久的過往時，意外挖出一樁命案，以及一段被眾人遺忘的記憶。隨著夢境中反覆出現的紅蛇現身，真相與謊言、情感與秘密逐漸交錯，角色也必須在歷史、信念與自我之間作出選擇。
電影的創作起點，可追溯至樓一安九年前拍攝電視劇《台北歌手》期間。當時他為了還原歷史背景進行大量田野調查，卻因劇集篇幅有限，許多蒐集到的素材未能放進作品中。這些長年累積的歷史資料與構想，最終成為《夢蛇》的創作養分。
黃姵嘉化身雜誌社總編輯，與張豐豪上演精彩對手戲
曾在《台北歌手》、《該死的阿修羅》中與樓一安合作的黃姵嘉，這次擔綱1989年故事線主演，飾演一名雜誌社總編輯，並與張豐豪有多場對手戲。黃姵嘉透露，第一天進入片場時，就被劇組打造的年代氛圍驚豔，無論場景、服裝或人物造型，都讓她彷彿瞬間回到1989年。再次與樓一安合作，她也笑說，導演每次都會交給她「很難的任務」，讓人更加好奇這名總編輯在故事中掌握了什麼關鍵線索。
劉敬、白小櫻走進1950年代，進組前苦練台語
1950年故事線則由劉敬與白小櫻擔綱。劉敬曾以電影《失明》入圍金馬獎最佳新演員；白小櫻則曾在舒淇首部執導作品《女孩》中飾演女主角，兩位新生代演員首次合作，正式進組前便接受台語訓練，並花費大量時間練習口條、揣摩人物及了解時代背景。白小櫻表示，劇組提供完整的田野調查資料，導演也細心說明當時的歷史背景，讓沒有經歷過1950年代的她，能夠慢慢想像角色的生活。她認為此次最困難的挑戰在於眼神，必須同時保留那個年代的純真，以及人物內心不輕易妥協的倔強。
劉敬則透露，進入片場後，從服裝、場景設計到道具陳設，都讓他真實感受到1950年代的純樸生活氛圍，也幫助演員更快進入角色狀態。
北影封后隔天立刻上山，林怡婷請全劇組加菜
《夢蛇》演員陣容還包括蔡燦得、陳竹昇、洪毓璟及玨君等實力派演員，日前憑《恨女的逆襲》獲得台北電影獎影后的林怡婷，也在頒獎典禮結束後立刻返回劇組拍攝。林怡婷封后隔天一早便上山開工，為了感謝劇組配合拍攝行程，讓她能順利參加頒獎典禮，她也特別準備餐點替全劇組「加菜」，和工作人員一同分享得獎喜悅。
《夢蛇》預計2027年完成家族命案逐步浮出水面
《夢蛇》由內容物數位電影與希望影視行銷共同製作，目前仍在拍攝階段，預計於2027年完成製作。隨著黃姵嘉、劉敬與白小櫻三名主演的角色曝光，1950年代的純真與壓抑、1989年的社會變動，以及2023年追尋家族真相的年輕世代，將如何被同一條紅蛇串連，也成為電影最令人期待的懸念。
精華 FAQ
-
第二波主演陣容包括黃姵嘉、劉敬與白小櫻。黃姵嘉演出1989年代的雜誌社總編輯，劉敬與白小櫻則負責1950年代故事線，三人共同推進核心懸疑。
-
《夢蛇》橫跨1950、1989與2023三個時代，透過一條反覆出現在夢中的紅蛇，串起家族記憶、未解命案與世代命運，主線聚焦追查塵封真相的過程。
-
劉敬與白小櫻進組前接受台語訓練，也花時間練口條、理解歷史背景；黃姵嘉則被年代場景與造型震撼。林怡婷更在封后隔天返工，還請全劇組加菜分享喜悅。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower