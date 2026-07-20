2026-07-20 09:24 鍾小殷的幸福玩樂趣
健康機能鞋推薦【Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋】足型友善，久走不累腳。送長輩、自己穿，舒適與機能兼具的日常健走鞋推薦。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Bonjour機能鞋主打足型友善與3D步態平衡設計。
- 重點二：2WAY踩跟穿法方便日常穿脫，適合久走久站。
- 重點三：外型配色柔和百搭，兼具舒適、機能與美感。
以前買鞋子，大多都只看外型，
隨著年紀增加，現在挑鞋，
舒適度的重要性，默默爬了上來。
尤其出國旅遊，需要長時間走路，一定要帶一雙耐走的鞋出門!
最近穿了 Bonjour 足型友善 3D步態平衡2way健康機能鞋，
比起我過去穿的每雙鞋，它的支撐力最明顯，
特別是在走了一整天路以後，回家會很有感。
如果你也是每天需要久站、久走，或是時常健走的人，
不妨認識一下Bonjour 出的這雙機能鞋。
Bonjour 品牌介紹
Bonjour是台灣的女鞋品牌，主打女鞋市場。
鞋款多元，從拖鞋、工作鞋、休閒鞋，甚至靴子都有，
多年來致力於打造兼具舒適、美感與機能性的鞋款。
品牌本來就是以足型友善為設計理念，
近年來，Bonjour 更積極結合足部工學與健康機能概念，推出多款機能鞋系列。
像是這次分享的 3D步態平衡2way健康機能鞋，
也是我第一次接觸 Bonjour 這個品牌。
實際穿了一段時間後，
發現它真的有在特別注重雙腳的支撐，
以及步態平衡這件事，穿起來挺舒服。
Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋 開箱
來開箱我的第一雙機能鞋給大家看，
首先它的外包裝很用心，連鞋盒都是可愛的插圖配上藍底色系，
果然是專為女人設計的品牌啊!
鞋子有用完整的鞋套包覆好，每一個細節都不馬虎。
Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋共有五種顏色可選，
除了安全百搭的全黑色，其它四款都是比較柔和粉感的淺色系，
而我選擇的是灰紫色。
老實說，我對機能鞋的印象一直都是外型普通，
但Bonjour 3D步態平衡2WAY健康機能鞋居然有出如此可愛的色系，顛覆了我的想法。
Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋 穿搭
我這次挑選的灰紫色調，比一般灰色多了一點溫柔感，又不會太過粉嫩，
加上紫色的穿插，
讓整體配色更有層次，也多了一份活潑感。
這種低飽和色系相當耐看，不會太過搶眼，
無論搭配牛仔褲、短群短褲，還是洋裝都ok。
它的鞋底踩起來很舒服，腳感柔軟又帶有支撐性，
就算直接赤腳穿也不會有磨腳或不舒服的感覺。
我自己是會依照當天的穿搭風格來決定要不要穿襪子，
像是休閒風會搭配長襪增加層次感；
如果是比較簡約的穿搭，就會選擇短襪，甚至直接不穿襪子也行。
不過若是騎腳踏車運動，我是一定就會穿襪子。
無論是哪種穿法，都很舒適，也不會影響整體的穿著。
Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋 心得
講完了外觀，來分享最重要的機能部份。
其實第一次穿上時，就能感受到真的不太一樣。
它採用3D步態平衡鞋底設計，鞋底弧度會順著走路時的重心變化，能幫助分散腳底壓力。
官方也提到，經人因測試，相較一般平底鞋，可有效降低足底動態壓力。
再來是這雙鞋子的設計，確實有符合人體工學。
不像有些鞋子前面越做越尖，腳趾全部擠在一起。
這雙前掌空間比較充足，腳趾可以自然伸展，
如果你是腳板偏寬的人，就像一個人睡在加大雙人床那樣，寬敞舒適。
標榜2WAY，意思就是有兩種穿法。
一般穿法就像一般鞋子一樣，把後跟立起來，完整包覆住腳。
而另一種懶人穿法，直接踩跟就能快速出門。
不用彎腰穿鞋，真的很適合生活節奏快的媽媽們，稱它為媽媽鞋也不為過。
像我是不愛穿拖鞋的人，
我自己如果下樓倒垃圾、收包裹，
現在一律都用這種穿法，方便快速好穿脫，遇到鄰居也不會覺得不好意思。
鞋子好穿、外表過關，最後我還會考慮材質。
畢竟台灣這麼熱，熱的時間又一年比一年長，
這雙鞋內裡採用三合一機能紗材質，
結合抑菌、除臭及涼感機能，穿起來透氣乾爽不少。
Bonjour 3D步態平衡2way健康機能鞋 相關資訊
Bonjour 3D步態平衡2WAY健康機能鞋本身相當輕盈，
穿在腳上沒有一般機能鞋厚重、笨重的感覺，走起路來輕鬆自在。
我自己是最喜歡它有2WAY踩跟設計，加上各種風格的衣服都能搭，很方便。
一雙鞋如果能同時兼顧舒適、機能與外型，實用性真的是不錯。
想找一雙好看好穿的機能鞋給媽媽，
這一雙應該可以收服媽媽們的心喔!
Bonjour 3D步態平衡2WAY健康機能鞋
精華 FAQ
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這雙鞋主打足型友善、3D步態平衡鞋底與2WAY穿法，能分散足底壓力、提供支撐，同時兼顧輕盈、透氣與外型設計，適合日常長時間穿著。
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作者認為它的支撐力明顯，走一整天後腳部感受差異很大，加上前掌空間較寬、鞋底柔軟又有支撐，能減少久走久站時的不適。
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鞋款配色偏柔和低飽和，能搭牛仔褲、短褲或洋裝；2WAY踩跟設計讓出門更快，內裡還有抑菌、除臭與涼感機能，實用性高。
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