《鬼謎東宮》南柱赫入坑必看7部韓劇！《舉重妖精》甜到重刷，《二十五，二十一》虐到不敢二刷

南柱赫退伍後首部主演韓劇《鬼謎東宮》引發討論，這次他離開熟悉的青春愛情路線，化身能進入鬼界斬殺惡靈的神祕捉鬼人「九天」，大量動作場面、宮廷謎案與壓抑情緒，也讓觀眾看見他更成熟的表演面貌。

南柱赫近年的選角明顯愈來愈複雜，以下整理南柱赫7部代表韓劇，包含劇情、他在劇中的角色與作品評價。想看甜蜜愛情、青春成長，或偏好黑暗懸疑與奇幻動作，都能找到適合入坑的一部。

南柱赫韓劇推薦1：《Who Are You－學校2015》

《學校2015》。圖片來源：KBS

《學校2015》劇情介紹

《Who Are You－學校2015》由金所泫、南柱赫、陸星材主演，故事圍繞一對自幼分離、命運截然不同的雙胞胎姊妹展開。姊姊高恩星在名校就讀，是校園裡備受關注的風雲人物；妹妹李恩菲則在孤兒院長大，長期遭受同學霸凌。一場意外後，失去記憶的恩菲被誤認成恩星，開始以姊姊的身分生活。她一邊追查恩星失蹤的真相，一邊重新面對曾經傷害自己的霸凌者，也捲入韓以安與孔太光之間的青春三角戀。

南柱赫飾演韓以安：只對青梅竹馬溫柔的游泳校草

《學校2015》。圖片來源：KBS

南柱赫飾演明星高中游泳選手韓以安，外表陽光、個性直接，是高恩星從小一起長大的朋友。他對恩星抱有超越友情的感情，卻逐漸發現眼前的「恩星」無論個性或習慣都變得不太一樣。韓以安前期是典型校園男神，後期則必須面對比賽受傷、夢想受阻與青梅竹馬身分成謎等打擊。這部戲讓南柱赫正式打開電視劇知名度，也奠定他早期的運動系男神形象。

《學校2015》評價

《學校2015》。圖片來源：KBS

《學校2015》融合校園霸凌、身分交換、懸疑追查與青春愛情，劇情節奏明快，當年播出後讓金所泫、南柱赫與陸星材的人氣同步上升。

不過，感情線至今仍有不同意見。部分觀眾支持青梅竹馬韓以安，另一些人則更心疼總是在恩菲需要時陪伴她的孔太光，男主角選擇也成為這部戲多年後仍會被討論的爭議。南柱赫當時的演技仍帶青澀感，但清爽外型與運動員角色十分契合，也成為許多人認識他的第一部作品。

南柱赫韓劇推薦2：《舉重妖精金福珠》

《舉重妖精金福珠》劇情介紹

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

《舉重妖精金福珠》由李聖經、南柱赫主演，故事以體育大學為背景，描寫女子舉重選手金福珠在訓練、愛情與自我認同之間跌跌撞撞的青春生活。福珠外表爽朗、力氣驚人，第一次心動的對象卻是游泳選手鄭俊亨的哥哥鄭載一。為了接近對方，她偷偷前往減重診所，還隱瞞自己是需要維持力量與體重的舉重選手，意外引發一連串甜蜜又搞笑的事件。



南柱赫飾演鄭俊亨：嘴上愛欺負人，實際超會照顧女友

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

南柱赫飾演天才游泳選手鄭俊亨，外表開朗、愛捉弄福珠，心裡卻藏著被母親離開的創傷，以及比賽起跳時容易失常的心理問題。他起初把福珠當成小時候認識的朋友，總是故意取笑她，後來卻默默陪她度過失戀與運動低潮。當福珠對自己的身材與女性魅力感到不安時，鄭俊亨始終欣賞她真實、自信又努力的模樣。

《舉重妖精金福珠》評價

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

《舉重妖精金福珠》播出當時的韓國收視不算突出，後來卻憑藉自然甜蜜的感情線與海外串流傳播，成為韓劇迷心中的經典校園愛情劇。MBC官方也曾形容本劇以青春浪漫受到觀眾喜愛。南柱赫與李聖經的互動沒有太多刻意製造的誤會，鄭俊亨也被視為韓劇「犬系男友」代表。愛開玩笑、會吃醋，又能在女友低潮時給予支持，讓這個角色多年後仍經常出現在暖男角色排行榜中。

南柱赫韓劇推薦3：《如此耀眼》

《如此耀眼》劇情介紹

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

《如此耀眼》由金惠子、韓志旼、南柱赫主演，女主角金惠子擁有一只能夠讓時間倒轉的手錶。為了挽救父親，她反覆使用手錶，醒來後卻從25歲女子變成70多歲老人。她被迫以老年人的外貌繼續生活，原本喜歡的青年李俊河則因家庭與現實打擊，逐漸放棄成為記者的夢想。看似充滿奇幻色彩的設定，後期卻迎來足以重新解讀整部故事的重大反轉。

南柱赫飾演李俊河：笑容消失後，只剩被生活掏空的青年

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

李俊河原本懷抱記者夢，外表冷靜，內心仍保有對未來的期待。經歷家庭創傷與社會磨損後，他慢慢失去生活動力，甚至對幸福不再抱有希望。南柱赫在這部戲中收起校園男神式的燦爛笑容，以沉默、停頓與疲憊眼神呈現李俊河的孤獨。他與金惠子之間的情感也不是單純愛情，而是牽涉記憶、遺憾、老去與人生錯過。

《如此耀眼》評價



《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

《如此耀眼》被視為南柱赫演員生涯的重要轉折。故事前半段帶著奇幻喜劇色彩，後半段逐漸轉向老年、失智症、家庭記憶與生命尊嚴，結局反轉讓許多觀眾重新回頭檢視前面的細節。

南柱赫過去常被認為適合陽光校草與浪漫男主角，《耀眼》卻證明他也能處理長期壓抑、缺乏台詞的角色。李俊河的憂鬱感與脆弱表演受到不少肯定，成為他逐漸擺脫「模特兒轉型演員」標籤的關鍵作品。

南柱赫韓劇推薦4：《Start-Up：我的新創時代》

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

《Start-Up》劇情介紹

《Start-Up：我的新創時代》由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演，故事以韓國虛構的新創園區「Sandbox」為舞台，描寫一群年輕創業者為了實現夢想、爭取投資與證明自己，踏入競爭激烈的科技產業。

徐達美從小把一名筆友視為初戀，長大後才發現信件背後藏著身分祕密。真正寫信的人是韓志平，名字卻借用了數學天才南道山，三人因此捲入創業、愛情與謊言交織的關係。Netflix將本劇定位為一群年輕人在新創世界追逐夢想的故事。

南柱赫飾演南道山：數學天才也會自卑到不敢相信自己

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

南道山曾是數學奧林匹亞最年輕的冠軍，長大後與朋友共同創辦三山科技，卻遲遲找不到投資人。他擁有優秀程式能力，面對人際關係與商業決策時卻十分笨拙。

為了成為達美記憶中的初戀，他假裝自己就是多年來與她通信的人。謊言讓兩人相識，也暴露出道山最大的問題：他不相信真實的自己值得被喜歡。角色後期逐漸學會承擔決定、面對失敗，並找到不依附他人期待的人生方向。

《Start-Up》評價

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

《Start-Up》以創業、程式設計與年輕人的夢想為題，畫面明亮、角色鮮明，播出後在亞洲市場引發高度討論。南柱赫將南道山的木訥、自卑與理工男特質演得相當可愛，也展現角色從不成熟到獨立創業者的成長。

不過，本劇最大的爭議同樣來自感情線。金宣虎飾演的韓志平因人物經歷完整、默默付出的設定累積大量支持者，部分觀眾認為男二角色過於突出，反而壓縮了南道山的魅力。喜歡創業成長題材的人評價較高，單純為愛情線而追的觀眾則可能對角色選擇感到意難平。

南柱赫韓劇推薦5：《二十五，二十一》

《二十五，二十一》劇情介紹

《二十五，二十一》由金泰梨、南柱赫主演，故事以1998年亞洲金融風暴後的韓國為背景。高中擊劍選手羅希度因學校隊伍解散，轉學到偶像高宥琳所在的學校，努力朝國家代表的夢想前進。

白易辰則因父親公司倒閉、家庭被迫分散，從富家少爺變成四處打工的青年。22歲的易辰遇見18歲的希度，兩人在人生最低潮時互相鼓勵，並在25歲與21歲那年相愛。Netflix也將本劇定位為一群年輕人在成長過程中追逐夢想、友情與愛情的故事。

南柱赫飾演白易辰：一句「我支持妳」成為無數觀眾的理想型



《二十五，二十一》劇照。圖片來源：tvn_drama

白易辰原本出身富裕家庭，金融風暴讓他一夕失去原有生活。他送報紙、在漫畫店打工，也努力進入電視台成為記者，希望有一天能重新讓家人團聚。他與羅希度的關係從彼此安慰的朋友，慢慢發展成戀人。白易辰最打動人的地方，是他從不否定希度看似遙不可及的夢想；然而成為記者後，工作壓力、遠距離與無法說出口的痛苦，也一步步消耗兩人的感情。

《二十五，二十一》評價

《二十五，二十一》被許多觀眾視為南柱赫最具代表性的愛情劇。青春群像、擊劍比賽與1990年代氛圍廣受好評，金泰梨與南柱赫之間的情感變化也自然細膩。白易辰讓南柱赫同時呈現少年感與成年人的疲憊。前期溫柔明亮，後期面對新聞現場與感情裂痕時，眼神與情緒明顯變得沉重，演技成長受到肯定。

結局卻讓評價高度分裂。部分觀眾認為初戀未必走到最後，才符合青春與現實；也有觀眾無法接受兩人經歷這麼多仍然分開，至今仍不斷追問「羅希度最後到底嫁給誰」，成為韓劇史上著名的意難平結局之一。

南柱赫韓劇推薦6：《非法正義》

《非法正義》。圖片來源：Disney+

《非法正義》劇情介紹

Disney+韓劇《非法正義》改編自同名網路漫畫，描述警校生金智勇白天接受執法訓練，到了週末卻化身「Vigilante」，私下追蹤那些犯下重罪、最終只受到輕微懲罰的罪犯。

隨著他的制裁行動引起社會關注，媒體將他塑造成民眾英雄，警方則派出刑警追捕。另一名模仿「Vigilante」的神祕人物也加入戰局，讓金智勇逐漸失去對局勢的控制。Disney+將本劇定位為動作犯罪驚悚劇，核心是金智勇在警校生與私刑制裁者之間的雙重生活。

南柱赫飾演金智勇：白天是模範警校生，晚上親手懲罰罪犯

《非法正義》。圖片來源：Disney+

金智勇幼年目睹母親遭人殺害，兇手卻只受到輕判，讓他從此不再相信法律能給受害者完整的正義。他進入警察大學，表面上是成績優秀、個性沉穩的學生，私下卻蒐集被輕判罪犯的資料，利用週末逐一進行暴力制裁。角色最矛盾之處，在於他熟知法律，也立志成為警察，卻選擇以違法手段實現心中的正義。

《非法正義》評價

《非法正義》「金智勇」南柱赫飾演。圖/Disney+

《非法正義》一改南柱赫過去的浪漫男主角形象，節奏快速、動作場面直接，並以「當法律無法讓受害者滿意，私刑是否能被合理化」挑戰觀眾的道德立場。南柱赫在劇中台詞不多，主要透過冷淡表情、眼神轉換與打鬥呈現金智勇的雙重性格。穿上制服時安靜克制，執行制裁時則近乎冷酷，反差成為最大看點。

評價方面，不少觀眾肯定南柱赫的暗黑轉型及演員李浚赫、劉智泰帶來的強烈氣場；也有人認為全劇僅8集，部分人物動機與社會議題尚未充分展開，結局明顯保留後續發展空間。

南柱赫韓劇推薦7：《鬼謎東宮》

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇情介紹

《鬼謎東宮》以虛構古代王朝為背景，王室世子接連離奇死亡，宮中盛傳東宮遭到惡鬼詛咒。國王召來能穿梭人間與鬼界的捉鬼人九天，並派出能聽見亡魂聲音的宮女生薑協助調查。兩人追查盤踞宮中的怨靈，逐漸發現詛咒與王室長年掩蓋的權力鬥爭有關。鬼怪、世子死亡與宮廷血案彼此相連，真正可怕的存在也未必來自靈界。Netflix官方將本劇描述為捉鬼人與神祕宮女合作，破解籠罩王宮的恐怖詛咒。

南柱赫飾演九天：能化身為鬼、進入靈界斬殺惡靈



Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

九天幼年遭遇死亡創傷，從此擁有看見鬼怪、進入靈界的能力。他個性不受拘束，說話有時帶著玩世不恭，實際上長年被孤獨、死亡與鬼魂纏繞。他每次進入鬼界都會消耗陽氣，甚至可能無法回到人間。與生薑合作後，九天從一個習慣獨自行動、不願相信任何人的捉鬼人，逐漸願意為了保護對方冒險。

《鬼謎東宮》評價

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後首部正式回歸作品，也是他少見的大型古裝奇幻主演作。影集結合宮廷權謀、恐怖鬼怪、動作冒險與淡淡感情線，開場世界觀與視覺設計獲得關注。海外媒體肯定其攝影、場景與懸疑開局，認為適合喜歡黑暗奇幻韓劇的觀眾，但也指出喜劇與恐怖元素偶爾轉換得不夠平衡。南柱赫延續《非法正義》的動作表演，又加入《耀眼》式的壓抑情緒。九天表面瀟灑，內在卻帶著創傷與自我毀滅傾向，讓他不再只依靠外型與浪漫互動吸引觀眾。

全劇僅8集，查案速度快、反轉密集，適合不想追長劇的觀眾；部分王室人物與鬼怪設定則因篇幅有限，情感鋪陳稍嫌倉促。整體而言，《鬼謎東宮》未必是南柱赫最甜、最療癒的作品，卻是目前最能展現他動作、古裝與沉重內心戲的一次綜合考驗。

南柱赫7部韓劇怎麼選？

南柱赫。圖片來源：IG@skawngur

第一次認識南柱赫，可以從甜度最高、氣氛輕鬆的《舉重妖精金福珠》開始；喜歡青春愛情與成長遺憾，首選《二十五，二十一》；偏好療癒、人生反思與演技作品，推薦《耀眼》。

想看南柱赫挑戰暗黑形象，可追《非法正義》；喜歡宮廷、鬼怪與動作場面，則適合直接打開最新作品《鬼謎東宮》。《學校2015》與《Start-Up》雖然感情線評價較分歧，卻分別記錄了他的成名起點與人氣高峰，同樣具有代表性。