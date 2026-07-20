《鬼謎東宮》南柱赫入坑必看7部韓劇！《舉重妖精》甜到重刷，《二十五，二十一》虐到不敢二刷

2026-07-20 09:12 女子漾／編輯張念慈
《鬼謎東宮》南柱赫入坑必看7部韓劇！《舉重妖精》甜到重刷，《二十五，二十一》虐到不敢二刷
《鬼謎東宮》南柱赫入坑必看7部韓劇！《舉重妖精》甜到重刷，《二十五，二十一》虐到不敢二刷

南柱赫退伍後首部主演韓劇《鬼謎東宮》引發討論，這次他離開熟悉的青春愛情路線，化身能進入鬼界斬殺惡靈的神祕捉鬼人「九天」，大量動作場面、宮廷謎案與壓抑情緒，也讓觀眾看見他更成熟的表演面貌。

南柱赫近年的選角明顯愈來愈複雜，以下整理南柱赫7部代表韓劇，包含劇情、他在劇中的角色與作品評價。想看甜蜜愛情、青春成長，或偏好黑暗懸疑與奇幻動作，都能找到適合入坑的一部。

編輯推薦

文章目錄

南柱赫韓劇推薦1：《Who Are You－學校2015》

《學校2015》。圖片來源：KBS
《學校2015》。圖片來源：KBS

《學校2015》劇情介紹

《Who Are You－學校2015》由金所泫、南柱赫、陸星材主演，故事圍繞一對自幼分離、命運截然不同的雙胞胎姊妹展開。姊姊高恩星在名校就讀，是校園裡備受關注的風雲人物；妹妹李恩菲則在孤兒院長大，長期遭受同學霸凌。一場意外後，失去記憶的恩菲被誤認成恩星，開始以姊姊的身分生活。她一邊追查恩星失蹤的真相，一邊重新面對曾經傷害自己的霸凌者，也捲入韓以安與孔太光之間的青春三角戀。

南柱赫飾演韓以安：只對青梅竹馬溫柔的游泳校草

《學校2015》。圖片來源：KBS
《學校2015》。圖片來源：KBS

南柱赫飾演明星高中游泳選手韓以安，外表陽光、個性直接，是高恩星從小一起長大的朋友。他對恩星抱有超越友情的感情，卻逐漸發現眼前的「恩星」無論個性或習慣都變得不太一樣。韓以安前期是典型校園男神，後期則必須面對比賽受傷、夢想受阻與青梅竹馬身分成謎等打擊。這部戲讓南柱赫正式打開電視劇知名度，也奠定他早期的運動系男神形象。

《學校2015》評價

《學校2015》。圖片來源：KBS
《學校2015》。圖片來源：KBS

《學校2015》融合校園霸凌、身分交換、懸疑追查與青春愛情，劇情節奏明快，當年播出後讓金所泫、南柱赫與陸星材的人氣同步上升。

不過，感情線至今仍有不同意見。部分觀眾支持青梅竹馬韓以安，另一些人則更心疼總是在恩菲需要時陪伴她的孔太光，男主角選擇也成為這部戲多年後仍會被討論的爭議。南柱赫當時的演技仍帶青澀感，但清爽外型與運動員角色十分契合，也成為許多人認識他的第一部作品。

南柱赫韓劇推薦2：《舉重妖精金福珠》

《舉重妖精金福珠》劇情介紹

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC
《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

《舉重妖精金福珠》由李聖經、南柱赫主演，故事以體育大學為背景，描寫女子舉重選手金福珠在訓練、愛情與自我認同之間跌跌撞撞的青春生活。福珠外表爽朗、力氣驚人，第一次心動的對象卻是游泳選手鄭俊亨的哥哥鄭載一。為了接近對方，她偷偷前往減重診所，還隱瞞自己是需要維持力量與體重的舉重選手，意外引發一連串甜蜜又搞笑的事件。


南柱赫飾演鄭俊亨：嘴上愛欺負人，實際超會照顧女友

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC
《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

南柱赫飾演天才游泳選手鄭俊亨，外表開朗、愛捉弄福珠，心裡卻藏著被母親離開的創傷，以及比賽起跳時容易失常的心理問題。他起初把福珠當成小時候認識的朋友，總是故意取笑她，後來卻默默陪她度過失戀與運動低潮。當福珠對自己的身材與女性魅力感到不安時，鄭俊亨始終欣賞她真實、自信又努力的模樣。

《舉重妖精金福珠》評價

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC
《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

《舉重妖精金福珠》播出當時的韓國收視不算突出，後來卻憑藉自然甜蜜的感情線與海外串流傳播，成為韓劇迷心中的經典校園愛情劇。MBC官方也曾形容本劇以青春浪漫受到觀眾喜愛。南柱赫與李聖經的互動沒有太多刻意製造的誤會，鄭俊亨也被視為韓劇「犬系男友」代表。愛開玩笑、會吃醋，又能在女友低潮時給予支持，讓這個角色多年後仍經常出現在暖男角色排行榜中。

南柱赫韓劇推薦3：《如此耀眼》

《如此耀眼》劇情介紹

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC
《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

《如此耀眼》由金惠子、韓志旼、南柱赫主演，女主角金惠子擁有一只能夠讓時間倒轉的手錶。為了挽救父親，她反覆使用手錶，醒來後卻從25歲女子變成70多歲老人。她被迫以老年人的外貌繼續生活，原本喜歡的青年李俊河則因家庭與現實打擊，逐漸放棄成為記者的夢想。看似充滿奇幻色彩的設定，後期卻迎來足以重新解讀整部故事的重大反轉。

南柱赫飾演李俊河：笑容消失後，只剩被生活掏空的青年

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC
《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

李俊河原本懷抱記者夢，外表冷靜，內心仍保有對未來的期待。經歷家庭創傷與社會磨損後，他慢慢失去生活動力，甚至對幸福不再抱有希望。南柱赫在這部戲中收起校園男神式的燦爛笑容，以沉默、停頓與疲憊眼神呈現李俊河的孤獨。他與金惠子之間的情感也不是單純愛情，而是牽涉記憶、遺憾、老去與人生錯過。

《如此耀眼》評價

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC
《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

《如此耀眼》被視為南柱赫演員生涯的重要轉折。故事前半段帶著奇幻喜劇色彩，後半段逐漸轉向老年、失智症、家庭記憶與生命尊嚴，結局反轉讓許多觀眾重新回頭檢視前面的細節。

南柱赫過去常被認為適合陽光校草與浪漫男主角，《耀眼》卻證明他也能處理長期壓抑、缺乏台詞的角色。李俊河的憂鬱感與脆弱表演受到不少肯定，成為他逐漸擺脫「模特兒轉型演員」標籤的關鍵作品。

南柱赫韓劇推薦4：《Start-Up：我的新創時代》

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix
《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

《Start-Up》劇情介紹

《Start-Up：我的新創時代》由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演，故事以韓國虛構的新創園區「Sandbox」為舞台，描寫一群年輕創業者為了實現夢想、爭取投資與證明自己，踏入競爭激烈的科技產業。

徐達美從小把一名筆友視為初戀，長大後才發現信件背後藏著身分祕密。真正寫信的人是韓志平，名字卻借用了數學天才南道山，三人因此捲入創業、愛情與謊言交織的關係。Netflix將本劇定位為一群年輕人在新創世界追逐夢想的故事。

南柱赫飾演南道山：數學天才也會自卑到不敢相信自己

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix
《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

南道山曾是數學奧林匹亞最年輕的冠軍，長大後與朋友共同創辦三山科技，卻遲遲找不到投資人。他擁有優秀程式能力，面對人際關係與商業決策時卻十分笨拙。

為了成為達美記憶中的初戀，他假裝自己就是多年來與她通信的人。謊言讓兩人相識，也暴露出道山最大的問題：他不相信真實的自己值得被喜歡。角色後期逐漸學會承擔決定、面對失敗，並找到不依附他人期待的人生方向。

《Start-Up》評價

《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix
《Start-Up：我的新創時代》。圖片來源：Netflix

《Start-Up》以創業、程式設計與年輕人的夢想為題，畫面明亮、角色鮮明，播出後在亞洲市場引發高度討論。南柱赫將南道山的木訥、自卑與理工男特質演得相當可愛，也展現角色從不成熟到獨立創業者的成長。

不過，本劇最大的爭議同樣來自感情線。金宣虎飾演的韓志平因人物經歷完整、默默付出的設定累積大量支持者，部分觀眾認為男二角色過於突出，反而壓縮了南道山的魅力。喜歡創業成長題材的人評價較高，單純為愛情線而追的觀眾則可能對角色選擇感到意難平。

南柱赫韓劇推薦5：《二十五，二十一》

韓劇《二十五，二十一》劇照／來源：tvN drama
韓劇《二十五，二十一》劇照／來源：tvN drama

《二十五，二十一》劇情介紹

《二十五，二十一》由金泰梨、南柱赫主演，故事以1998年亞洲金融風暴後的韓國為背景。高中擊劍選手羅希度因學校隊伍解散，轉學到偶像高宥琳所在的學校，努力朝國家代表的夢想前進。

白易辰則因父親公司倒閉、家庭被迫分散，從富家少爺變成四處打工的青年。22歲的易辰遇見18歲的希度，兩人在人生最低潮時互相鼓勵，並在25歲與21歲那年相愛。Netflix也將本劇定位為一群年輕人在成長過程中追逐夢想、友情與愛情的故事。

南柱赫飾演白易辰：一句「我支持妳」成為無數觀眾的理想型

《二十五，二十一》劇照。圖片來源：tvn_drama
《二十五，二十一》劇照。圖片來源：tvn_drama

白易辰原本出身富裕家庭，金融風暴讓他一夕失去原有生活。他送報紙、在漫畫店打工，也努力進入電視台成為記者，希望有一天能重新讓家人團聚。他與羅希度的關係從彼此安慰的朋友，慢慢發展成戀人。白易辰最打動人的地方，是他從不否定希度看似遙不可及的夢想；然而成為記者後，工作壓力、遠距離與無法說出口的痛苦，也一步步消耗兩人的感情。

《二十五，二十一》評價

韓劇《二十五，二十一》劇照／來源：tvN drama
韓劇《二十五，二十一》劇照／來源：tvN drama

《二十五，二十一》被許多觀眾視為南柱赫最具代表性的愛情劇。青春群像、擊劍比賽與1990年代氛圍廣受好評，金泰梨與南柱赫之間的情感變化也自然細膩。白易辰讓南柱赫同時呈現少年感與成年人的疲憊。前期溫柔明亮，後期面對新聞現場與感情裂痕時，眼神與情緒明顯變得沉重，演技成長受到肯定。

結局卻讓評價高度分裂。部分觀眾認為初戀未必走到最後，才符合青春與現實；也有觀眾無法接受兩人經歷這麼多仍然分開，至今仍不斷追問「羅希度最後到底嫁給誰」，成為韓劇史上著名的意難平結局之一。

南柱赫韓劇推薦6：《非法正義》

《非法正義》。圖片來源：Disney+
《非法正義》。圖片來源：Disney+

《非法正義》劇情介紹

Disney+韓劇《非法正義》改編自同名網路漫畫，描述警校生金智勇白天接受執法訓練，到了週末卻化身「Vigilante」，私下追蹤那些犯下重罪、最終只受到輕微懲罰的罪犯。

隨著他的制裁行動引起社會關注，媒體將他塑造成民眾英雄，警方則派出刑警追捕。另一名模仿「Vigilante」的神祕人物也加入戰局，讓金智勇逐漸失去對局勢的控制。Disney+將本劇定位為動作犯罪驚悚劇，核心是金智勇在警校生與私刑制裁者之間的雙重生活。

南柱赫飾演金智勇：白天是模範警校生，晚上親手懲罰罪犯

《非法正義》。圖片來源：Disney+
《非法正義》。圖片來源：Disney+

金智勇幼年目睹母親遭人殺害，兇手卻只受到輕判，讓他從此不再相信法律能給受害者完整的正義。他進入警察大學，表面上是成績優秀、個性沉穩的學生，私下卻蒐集被輕判罪犯的資料，利用週末逐一進行暴力制裁。角色最矛盾之處，在於他熟知法律，也立志成為警察，卻選擇以違法手段實現心中的正義。

《非法正義》評價

《非法正義》「金智勇」南柱赫飾演。圖/Disney+
《非法正義》「金智勇」南柱赫飾演。圖/Disney+

《非法正義》一改南柱赫過去的浪漫男主角形象，節奏快速、動作場面直接，並以「當法律無法讓受害者滿意，私刑是否能被合理化」挑戰觀眾的道德立場。南柱赫在劇中台詞不多，主要透過冷淡表情、眼神轉換與打鬥呈現金智勇的雙重性格。穿上制服時安靜克制，執行制裁時則近乎冷酷，反差成為最大看點。

評價方面，不少觀眾肯定南柱赫的暗黑轉型及演員李浚赫、劉智泰帶來的強烈氣場；也有人認為全劇僅8集，部分人物動機與社會議題尚未充分展開，結局明顯保留後續發展空間。

南柱赫韓劇推薦7：《鬼謎東宮》

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇情介紹

《鬼謎東宮》以虛構古代王朝為背景，王室世子接連離奇死亡，宮中盛傳東宮遭到惡鬼詛咒。國王召來能穿梭人間與鬼界的捉鬼人九天，並派出能聽見亡魂聲音的宮女生薑協助調查。兩人追查盤踞宮中的怨靈，逐漸發現詛咒與王室長年掩蓋的權力鬥爭有關。鬼怪、世子死亡與宮廷血案彼此相連，真正可怕的存在也未必來自靈界。Netflix官方將本劇描述為捉鬼人與神祕宮女合作，破解籠罩王宮的恐怖詛咒。

南柱赫飾演九天：能化身為鬼、進入靈界斬殺惡靈

Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供
Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

九天幼年遭遇死亡創傷，從此擁有看見鬼怪、進入靈界的能力。他個性不受拘束，說話有時帶著玩世不恭，實際上長年被孤獨、死亡與鬼魂纏繞。他每次進入鬼界都會消耗陽氣，甚至可能無法回到人間。與生薑合作後，九天從一個習慣獨自行動、不願相信任何人的捉鬼人，逐漸願意為了保護對方冒險。

《鬼謎東宮》評價

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後首部正式回歸作品，也是他少見的大型古裝奇幻主演作。影集結合宮廷權謀、恐怖鬼怪、動作冒險與淡淡感情線，開場世界觀與視覺設計獲得關注。海外媒體肯定其攝影、場景與懸疑開局，認為適合喜歡黑暗奇幻韓劇的觀眾，但也指出喜劇與恐怖元素偶爾轉換得不夠平衡。南柱赫延續《非法正義》的動作表演，又加入《耀眼》式的壓抑情緒。九天表面瀟灑，內在卻帶著創傷與自我毀滅傾向，讓他不再只依靠外型與浪漫互動吸引觀眾。

全劇僅8集，查案速度快、反轉密集，適合不想追長劇的觀眾；部分王室人物與鬼怪設定則因篇幅有限，情感鋪陳稍嫌倉促。整體而言，《鬼謎東宮》未必是南柱赫最甜、最療癒的作品，卻是目前最能展現他動作、古裝與沉重內心戲的一次綜合考驗。

南柱赫7部韓劇怎麼選？

南柱赫。圖片來源：IG@skawngur
南柱赫。圖片來源：IG@skawngur

第一次認識南柱赫，可以從甜度最高、氣氛輕鬆的《舉重妖精金福珠》開始；喜歡青春愛情與成長遺憾，首選《二十五，二十一》；偏好療癒、人生反思與演技作品，推薦《耀眼》。

想看南柱赫挑戰暗黑形象，可追《非法正義》；喜歡宮廷、鬼怪與動作場面，則適合直接打開最新作品《鬼謎東宮》。《學校2015》與《Start-Up》雖然感情線評價較分歧，卻分別記錄了他的成名起點與人氣高峰，同樣具有代表性。

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#南柱赫 #鬼謎東宮 #韓劇推薦 #Netflix

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
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真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖

有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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