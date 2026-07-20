《鬼謎東宮》南柱赫不只臉帥！受傷放棄籃球、被嫌演技 9件事看懂他的逆襲

Netflix奇幻古裝韓劇《鬼謎東宮》上線後，迅速登上Netflix韓國影集榜冠軍。南柱赫退伍後睽違2年回歸小螢幕，飾演能進入鬼界、斬除惡鬼的神祕人物「九天」，不僅首次正式挑戰大型奇幻古裝題材，大量動作戲與壓抑情緒，也讓觀眾看見他不同於《二十五，二十一》白易辰的成熟面貌。

從《學校2015》裡令人心動的游泳校草，到《舉重妖精金福珠》的暖男鄭俊亨、《二十五，二十一》的記者白易辰，再到《非法正義》的雙面暗黑英雄，南柱赫一路從模特兒跨入戲劇圈，演藝道路看似順遂，背後卻藏著受傷、低潮與不斷重新開始的故事。以下整理南柱赫9個人物小故事，帶你認識《鬼謎東宮》九天戲服之外，更真實的南柱赫。

南柱赫人物故事1：小時候家境不好，曾連續一個月吃泡麵

Dior品牌大使南柱赫。圖／迪奧提供

南柱赫曾在節目中透露，成長過程並非外界想像中的優渥生活。他小時候家中經濟狀況不佳，最困難的時期甚至曾連續一個月以泡麵果腹，也曾因為家裡無法負擔部分生活費用而感到自卑。

這段經歷也讓他很早就理解金錢與生活壓力。走紅後，他較少主動談論奢華生活，反而多次提到對家人的感謝與愧疚。看似自帶「富家公子臉」，其實他的成長故事，比不少戲劇角色更加現實。

南柱赫人物故事2：最初夢想當籃球員，受傷後被迫放棄

成為演員以前，南柱赫真正想走的是職業籃球之路。他從學生時期就熱愛籃球，曾加入校隊，原本希望未來能成為正式球員。不過，他後來因小腿受傷接受兩次手術，只能停止高強度訓練，籃球夢也被迫中斷。對當時的南柱赫來說，這不只是少了一項興趣，而是整個人生目標突然消失。

多年後，他仍經常在節目與私人生活中打籃球，也曾在韓國綜藝節目與NBA球星史蒂芬柯瑞同場較量。當年那場改變人生的傷，雖然終結了運動員之路，卻意外將他推向另一個舞台。

南柱赫人物故事3：陪朋友接觸模特兒圈，結果自己被看見

人氣韓星南柱赫2023年低調進入伍。IG@SKAWNGUR

放棄籃球後，身高出眾的南柱赫開始接觸模特兒工作。他參加模特兒選拔並獲獎，之後登上時裝秀，於2013年以模特兒身分正式出道。

南柱赫擁有約188公分的高挑身形，肩膀寬、四肢修長，很快便在秀場受到注意。不過，剛入行時的他並沒有立刻把目標放在演戲，而是把模特兒視為人生重新出發的機會。從籃球場轉進伸展台，兩個看似完全不同的世界，都需要高度自律與身體控制。過去接受運動訓練的經驗，也成為他日後拍攝動作戲的重要基礎。

南柱赫人物故事4：靠AKMU〈200%〉MV打開演員之路

圖片來源：《200%》MV

許多觀眾第一次注意南柱赫，並不是在韓劇裡，而是在AKMU樂童音樂家的〈200%〉與〈GIVE LOVE〉MV中。當時仍帶著青澀感的南柱赫，穿著學生制服，以乾淨外型和靦腆笑容留下深刻印象。MV曝光後，他開始受到更多影視製作單位注意，也逐漸對表演產生興趣。

《剩餘公主》。圖片來源：tvN

2014年，他透過《剩餘公主》踏入戲劇圈。雖然一開始演技仍顯生澀，但模特兒時期培養出的鏡頭感，讓他很快掌握如何利用外型、肢體與表情吸引觀眾。

南柱赫人物故事5：《學校2015》一夕爆紅，卻也背負花美男標籤

《學校2015》。圖片來源：KBS

南柱赫在《Who Are You－學校2015》飾演游泳選手韓以安，與金所泫、陸星材組成青春三角戀。陽光運動員形象加上校園初戀氛圍，讓他迅速打開知名度，成為新一代韓劇男神。一夕爆紅也讓他的演技受到放大檢視。由於模特兒轉型演員的時間不長，早期表演曾被批評表情與語氣不夠成熟，「靠外型演戲」的標籤也一路跟著他。

《學校2015》。圖片來源：KBS

南柱赫之後沒有只停留在校園男神路線，而是持續接下古裝、愛情、奇幻、犯罪與社會題材，用不同角色慢慢證明自己並非只能演帥氣男主角。

南柱赫人物故事6：《舉重妖精金福珠》演暖男爆紅，拍攝期間反而瘦了5公斤

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

2016年《舉重妖精金福珠》成為南柱赫演藝生涯的重要代表作。他飾演表面愛捉弄人、實際細心溫柔的游泳選手鄭俊亨，與李聖經自然又甜蜜的互動，讓他收穫大批亞洲粉絲。

《舉重妖精金福珠》。圖片來源：MBC

鄭俊亨看似開朗，內心卻藏著被母親離開的創傷。南柱赫在角色的搞笑、心動與脆弱之間切換，也開始讓觀眾看見他不只具備偶像劇外型。劇中角色是運動員，南柱赫卻因拍攝行程密集而減重約5公斤。即使作品播出初期收視並不突出，後續仍透過網路與海外平台累積高人氣，成為許多觀眾心中的青春愛情經典。

南柱赫人物故事7：《如此耀眼》成為演技轉折，開始學會用沉默演戲

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

如果《舉重妖精金福珠》讓南柱赫成為人氣男主角，《如此耀眼》則讓更多人重新評價他的演技。他在劇中飾演李俊河，一名曾經懷抱記者夢，後來因家庭創傷與現實打擊逐漸失去生活動力的年輕人。角色沒有華麗設定，大多數時間都處於孤獨、麻木與疲憊之中。

《如此耀眼》。圖片來源：JTBC

南柱赫以低沉語氣、空洞眼神和停頓呈現人物狀態，減少外放表演，改用細節累積情緒。他也曾談到，這個角色情感非常沉重，拍攝過程讓他更深入思考家人與人生。《耀眼》因此被視為他從青春男神走向成熟演員的重要分水嶺。

南柱赫人物故事8：拍《非法正義》提前數小時準備，從暖男變成暗黑英雄

《非法正義》「金智勇」南柱赫飾演。圖/Disney+

服役前完成的《非法正義》，再次改變外界對南柱赫的印象。他飾演警校學生金智勇，白天是成績優秀的模範生，晚上則化身私下制裁罪犯的「非法正義」。

《非法正義》劇照。圖片來源：Disney+提供

角色同時具備正義感、憤怒與暴力傾向，南柱赫除了增加動作訓練，也必須在同一張臉上呈現兩種人格狀態。他曾透露，每場武打戲都需要投入大量時間準備，部分場次甚至會提前約3小時到現場練習。從《舉重妖精金福珠》的溫柔男友，走到《非法正義》的冷酷私刑者，南柱赫也逐漸建立起「外表乾淨、內心藏著黑暗」的角色特色。

南柱赫人物故事9：服役期間接到《鬼謎東宮》，自曝「在軍中就已經是九天」

Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》是南柱赫2024年退伍後，首部正式與觀眾見面的影集作品。他在服役期間收到劇本，當時便被能穿梭人間與鬼界的九天吸引。南柱赫表示，軍中有許多可以發揮想像力的時刻，閱讀劇本時，他不斷思考鬼界將如何呈現，也因此產生強烈挑戰欲。他更形容自己抱著「燃燒這副身體，也要把九天演好」的心情，甚至笑稱在軍中時就已經進入九天的狀態。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

九天不只需要拍攝大量持劍、追逐與近身搏鬥場面，也是一個長年被死亡陰影纏繞、習慣將情感藏起來的角色。南柱赫將過去在《耀眼》累積的內斂表演，以及《非法正義》的動作經驗放進同一個人物，也讓《鬼謎東宮》成為他現階段演員生涯的綜合考驗。