《鬼謎東宮》分集劇情！南柱赫退伍新作衝Netflix冠軍，結局揭王室30年血案

2026-07-20 07:45 女子漾／編輯張念慈
《鬼謎東宮》分集劇情！南柱赫退伍新作衝Netflix冠軍，結局揭王室30年血案
《鬼謎東宮》分集劇情！南柱赫退伍新作衝Netflix冠軍，結局揭王室30年血案

Netflix奇幻古裝韓劇《鬼謎東宮》7月17日一次上線全8集，開播後迅速登上Netflix韓國「今日TOP 10影集」冠軍。南柱赫退伍後首度回歸小螢幕，擺脫過往青春男神形象，化身能穿梭人間與靈界的神祕捉鬼人，與盧允瑞、曹承佑聯手揭開東宮接連死人的真相。

《鬼謎東宮》集結宮廷權鬥、靈異驚悚、懸疑查案與感情線，一口氣追完的節奏也讓劇情快速引發討論。南柱赫飾演的九天外表冷淡不羈，背後卻藏著童年創傷，他透過眼神、沉默與細微表情呈現角色的孤獨感，成熟演出也被認為是退伍後「演技能見度升級」的重要代表作。

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《鬼謎東宮》劇情介紹：世子接連離奇死亡，王宮藏著30年血咒

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

故事從東宮世子接連離奇死亡展開。宮中盛傳池塘裡的惡鬼向王室索命，王為了保住僅存的血脈，秘密召來能進入鬼界的捉鬼人九天，並安排能聽見死者聲音的宮女生薑協助調查。

兩人原以為只要消滅盤踞東宮的池鬼，就能終止王室詛咒，沒想到鬼怪背後牽連承恩尚宮的冤死、王位爭奪與一場遭掩埋30年的滅口血案。隨著一名名死者開口，九天與生薑也發現，真正讓王宮變成地獄的，可能不是鬼，而是活人對權力的執念。

《鬼謎東宮》角色介紹

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

南柱赫飾演九天：能穿梭鬼界的神祕捉鬼人

九天擁有看見鬼怪、進入靈界的特殊能力，受王命進宮調查東宮詛咒。他看似瀟灑不受拘束，面對危險時也總是一副毫不在乎的模樣，實際上長年背負著母親之死與被鬼魂糾纏的痛苦。

每次進入鬼界都會耗損九天的陽氣，嚴重時甚至可能失去自我、化為惡鬼。隨著調查深入，他除了要對抗宮中的怨靈，也必須面對自己最不願觸碰的童年記憶。九天與生薑起初互相提防，後來在一次次生死危機中建立信任。他嘴上不願承認在意對方，關鍵時刻卻總是冒險救出生薑，兩人的感情也成為沉重劇情中的一絲暖意。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

盧允瑞飾演生薑：能聽見亡魂聲音的祕密宮女

生薑是能聽見死者聲音的宮女，也是協助九天調查詛咒的關鍵人物。她表面沉穩冷靜，實際上從小因特殊能力被視為不祥之人，母親更因捲入宮中秘密而離奇死亡。生薑重新進宮並非單純服侍王室，而是想查出母親遇害的真相。她能從亡魂口中得到九天看不見的線索，卻也容易成為惡鬼利用與附身的目標。

隨著調查推進，生薑的身世逐漸揭曉，她與王室之間的關係也比想像中更深。當她發現自己最信任的人可能就是悲劇源頭，必須在親情、真相與復仇之間作出選擇。

Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供
Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

曹承佑飾演王：為守住王位不惜犧牲至親

曹承佑飾演的王是整場東宮詛咒的核心人物。他不輕易相信鬼神，卻因兒子接連離奇死亡，不得不召九天入宮調查。王行事冷酷多疑，為了保護王位與王室祕密，可以毫不猶豫地處決知情者。面對九天時，他既需要對方的能力，又害怕九天查出不該知道的真相，兩人因此形成互相利用又彼此防備的關係。

隨著劇情揭開30年前的奪位血案，王也被迫面對自己的王位究竟如何得來，以及他為了守住權力曾經犧牲多少無辜生命。

《鬼謎東宮》1-8集分集劇情一次看

《鬼謎東宮》第1集分集劇情：九天奉命進宮追查池鬼

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

東宮世子被發現溺死在宮中池塘，這已是近年第三位身亡的世子。大妃認定宮中鬼神作祟，王起初不願相信，直到他在夜裡親眼夢見鬼怪，才想起30年前宮中也曾發生相似事件。王找到當年協助處理怪事的僧人，對方因年事已高，推薦擁有斬鬼能力的九天。九天幼年時曾被母親帶著投水，死裡逃生後便能看見鬼神，也可以進入名為「歸依世界」的靈界。

王強行將九天帶入宮中，命令他剷除池鬼，並派宮女生薑從旁協助。生薑表面上是宮女，實際上是王流落宮外的女兒，從小就能聽見死者聲音，也因此被視為不祥之人。池鬼很快纏上王僅存的兒子英安君，九天為救人進入歸依世界與池鬼交手。池鬼即使遭到斬首仍能復原，九天察覺牠對王室抱有極深怨恨，背後顯然藏著更大的秘密。

《鬼謎東宮》第2集分集劇情：鹽庫冤魂揭開承恩尚宮詛咒

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天追捕池鬼失敗，自己反遭鬼神纏身，幸好生薑及時將他從歸依世界拉回人間。兩人之後前往生薑兒時曾聽見鬼聲的鹽庫，遇見會吸取活人陽氣的默煞靈，只能倉促逃離。另一方面，英安君的身體仍未恢復，大妃開始推動另立世子。由於王是先王與宮女所生，並非大妃親生，大妃始終不認可他的血統，希望從其他宗親中選出新的繼承人。

九天與生薑再次調查鹽庫，發現多年前牆上曾出現「蛇蛻殺龍子」的詛咒。大妃為了找出寫下詛咒的人，竟下令將鹽庫內的宮女全部活活燒死，使她們化為無法離開的冤魂。兩人協助宮女超生時得知，池鬼生前正是承恩尚宮。承恩尚宮臨死前留下詛咒，大妃為了隱瞞此事，才將所有知情宮女一併滅口。

《鬼謎東宮》第3集分集劇情：生薑母親之死與九天身世浮現

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

生薑向王追問承恩尚宮的往事，王卻冷酷表示，任何知道王室醜聞的人都不能活著，並命令她停止調查。生薑隨後向九天坦白，自己的母親當年發現鹽庫裡的咒物，又因生薑能聽見鬼聲而遭大妃誣陷。母女被逐出宮後，母親仍被人下毒殺害，因此生薑重返宮中，就是想查明母親死亡的真相。

為了解承恩尚宮的過去，九天與生薑裝神弄鬼嚇唬張尚宮。兩人得知承恩原是普通宮女，後來受到先王寵幸並懷有身孕，卻被指控與別監私通。別監在大妃逼供下承認孩子是他的，承恩尚宮因此被打至流產，最後帶著怨恨死去。

然而別監死後告訴九天，自己當年是遭到脅迫才說謊，承恩尚宮腹中的孩子其實就是王室血脈。九天頻繁進入歸依世界，陽氣快速衰退，甚至可能被鬼神附身。他請求王讓自己暫時出宮恢復，王卻以性命威脅，要求他必須在大妃壽宴前救醒英安君。

《鬼謎東宮》第4集分集劇情：池鬼被消滅，真正詛咒仍未結束

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天在歸依世界遭到鬼怪引誘，差點被假扮成母親的鬼魂帶走，生薑冒險進入靈界尋找他。九天因陽氣耗盡逐漸化為厲鬼，甚至打算在大妃壽宴上向把他困在宮中的王復仇。生薑及時阻止九天，承諾願意陪他一起離開宮中，才讓九天重新恢復理智。兩人再度聯手對付池鬼，試圖解開承恩尚宮生前的怨念。

池鬼遭到消滅後，英安君終於恢復健康。大妃卻認為九天既然知道池鬼身分，就不能讓他活著離開。生薑故意向大妃透露自己查到的線索，成功套出承恩尚宮受害的經過。九天則發現池鬼被消滅得過於容易，加上最初身亡的世子死因仍有疑點，開始懷疑宮中還藏著另一個真正的惡鬼。

《鬼謎東宮》第5集分集劇情：世子亡魂現身，王突然病倒

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天繼續追查已故世子的死亡真相，卻落入宮中勢力設下的陷阱，在生薑協助下才順利脫困。池鬼消失後，王的身體卻突然出現異狀，證明籠罩東宮的詛咒並未結束。九天循著鬼氣進入歸依世界，發現一名比池鬼更危險的惡鬼正在靠近王室。

當九天準備斬除惡鬼時，一名被術法召喚而來的身主神突然現身阻擋。身主神力量強大，九天在交手過程中雙眼受到重創，也逐漸意識到有人正在利用鬼神干預王室繼承。與此同時，已故世子的亡魂開始接近生薑，似乎想透過她說出自己的死因。生薑聽見鬼魂反覆指控，真正殺害世子的人就在王宮之中。

《鬼謎東宮》第6集分集劇情：祖母才是30年前奪位血案主謀

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

已故世子的鬼魂告訴生薑，自己並非死於池鬼詛咒，而是遭王親手毒殺。王另一方面下令殺死爆發疫病村落中的所有居民，甚至不願放過逃出的婦女與孩子，殘酷作風讓生薑開始懷疑父親。九天因與身主神交手而失去看見鬼魂的能力，生薑則不斷被世子亡魂影響。兩人決定調查30年前王室成員接連死亡的真相。

線索最後指向生薑最信任的祖母。原來30年前，祖母為了讓自己的兒子登上王位，趁承恩尚宮留下詛咒時，暗中毒死排在王前面的王子，再把所有死亡推給池鬼。更殘酷的是，生薑的母親當年也曾被迫協助下毒。祖母事後擔心她洩密，才派人送去有毒糕點，殺死自己的親生女兒。生薑喝下祖母準備的毒茶後逐漸失去意識，又遭世子亡魂附身。九天為了恢復靈視，斬下默煞靈的雙眼裝入自己眼中，冒險進入歸依世界拯救生薑。

《鬼謎東宮》第7集分集劇情：已故世子才是現代王室滅門兇手

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

30年前的真相曝光後，大妃質問王為何能在眾多王子相繼死亡後獨自活下來。王與大妃多年來累積的仇恨全面爆發，王室內部也因新世子人選陷入混亂。九天與生薑進一步查出，近年接連死去的王子並非祖母所殺，真正的兇手是故事一開始已經死亡的世子。

世子同樣繼承了能聽見鬼聲的能力，從亡魂口中得知父親如何靠著祖母殺害兄弟登上王位。他因此模仿祖母的手法，毒死排在自己前面的兩名兄長，再把死因偽裝成池鬼詛咒。

王察覺兒子的罪行後，不願讓一名殺害兄弟的人繼承王位，於是親手毒死世子。世子臨死前無法接受父親的選擇，帶著「為何我不能成為王」的怨恨化為惡鬼。世子死後又殺害年幼的英安君，讓王的血脈幾乎斷絕。九天與生薑也得知，已化為惡鬼的世子正召集遭王下令殺害的疫病村民亡魂，準備攻入王宮復仇。

《鬼謎東宮》第8集大結局：九天犧牲自己斬殺世子惡鬼

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供
《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

世子惡鬼率領疫病村民的冤魂進攻宮殿，現實世界與歸依世界同時陷入混亂。鬼魅預言九天會在當晚死亡，生薑為了保護他，暗中在補充陽氣的藥裡下迷藥，決定獨自前往靈界對付世子。生薑以弓箭與長刀攻擊世子，一度成功斬下他的頭，卻因連結現實與靈界的繩索遭人切斷而失去行動能力。世子重新長出頭顱，刺傷生薑並吸取她的魂魄。

九天醒來後為了進入歸依世界救人，直接割傷自己，並在靈界與掌控宮殿陰氣的原始鬼魅交易。他以自己的靈魂與自由作為代價，換得能夠徹底消滅惡鬼的骨劍。現實世界中，王終於承認自己曾下令屠殺疫病村落，向亡魂道歉，並承諾照顧倖存者及其家人。村民亡魂的怨氣逐漸消散，失去亡魂力量的世子也因此變弱。

九天抓住機會刺穿世子的身體。世子警告他，徹底毀掉惡鬼魂魄的人，自己也會化為惡鬼。九天仍選擇將劍推進，消滅世子的靈魂，再把僅存陽氣全部送給生薑，幫助她回到人間。九天完成交易後被鎖鏈拖回靈界，一度失去生命。生薑守著他的身體三天，又前往九天母親當年投水的河邊呼喚他，九天最後奇蹟般甦醒。

事件結束後，王允許九天離開宮殿，生薑也決定跟著他前往山中寺廟。兩人與默煞靈一同走出宮門，看似迎來圓滿結局。然而生薑沒有看見，九天手腕仍連著一條通往歸依世界的鎖鏈，象徵他與原始鬼魅的契約尚未真正結束，也為故事留下充滿想像空間的伏筆。

精華 FAQ

  • 因為它一次釋出全8集，開播後就衝上Netflix韓國今日TOP 10冠軍，加上結合奇幻、驚悚、宮鬥與感情線，節奏緊湊，讓觀眾很快追完並熱烈討論。

  • 南柱赫飾演能穿梭人間與靈界的捉鬼人九天，角色外冷內傷，背負童年創傷。他以眼神、沉默和細微表情呈現孤獨感，被視為退伍後演技能見度升級的代表作。

  • 劇中揭露真正的禍端不是鬼，而是王室為權力掩埋的30年血案，包含祖母奪位、世子連環殺兄與王下令屠村。結局雖看似圓滿，但九天手腕上的鎖鏈暗示契約未完。

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#南柱赫 #盧允瑞 #鬼謎東宮 #Netflix

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
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真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖

有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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