《鬼謎東宮》分集劇情！南柱赫退伍新作衝Netflix冠軍，結局揭王室30年血案

Netflix奇幻古裝韓劇《鬼謎東宮》7月17日一次上線全8集，開播後迅速登上Netflix韓國「今日TOP 10影集」冠軍。南柱赫退伍後首度回歸小螢幕，擺脫過往青春男神形象，化身能穿梭人間與靈界的神祕捉鬼人，與盧允瑞、曹承佑聯手揭開東宮接連死人的真相。

《鬼謎東宮》集結宮廷權鬥、靈異驚悚、懸疑查案與感情線，一口氣追完的節奏也讓劇情快速引發討論。南柱赫飾演的九天外表冷淡不羈，背後卻藏著童年創傷，他透過眼神、沉默與細微表情呈現角色的孤獨感，成熟演出也被認為是退伍後「演技能見度升級」的重要代表作。

《鬼謎東宮》劇情介紹：世子接連離奇死亡，王宮藏著30年血咒

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

故事從東宮世子接連離奇死亡展開。宮中盛傳池塘裡的惡鬼向王室索命，王為了保住僅存的血脈，秘密召來能進入鬼界的捉鬼人九天，並安排能聽見死者聲音的宮女生薑協助調查。

兩人原以為只要消滅盤踞東宮的池鬼，就能終止王室詛咒，沒想到鬼怪背後牽連承恩尚宮的冤死、王位爭奪與一場遭掩埋30年的滅口血案。隨著一名名死者開口，九天與生薑也發現，真正讓王宮變成地獄的，可能不是鬼，而是活人對權力的執念。

《鬼謎東宮》角色介紹

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

南柱赫飾演九天：能穿梭鬼界的神祕捉鬼人

九天擁有看見鬼怪、進入靈界的特殊能力，受王命進宮調查東宮詛咒。他看似瀟灑不受拘束，面對危險時也總是一副毫不在乎的模樣，實際上長年背負著母親之死與被鬼魂糾纏的痛苦。

每次進入鬼界都會耗損九天的陽氣，嚴重時甚至可能失去自我、化為惡鬼。隨著調查深入，他除了要對抗宮中的怨靈，也必須面對自己最不願觸碰的童年記憶。九天與生薑起初互相提防，後來在一次次生死危機中建立信任。他嘴上不願承認在意對方，關鍵時刻卻總是冒險救出生薑，兩人的感情也成為沉重劇情中的一絲暖意。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

盧允瑞飾演生薑：能聽見亡魂聲音的祕密宮女

生薑是能聽見死者聲音的宮女，也是協助九天調查詛咒的關鍵人物。她表面沉穩冷靜，實際上從小因特殊能力被視為不祥之人，母親更因捲入宮中秘密而離奇死亡。生薑重新進宮並非單純服侍王室，而是想查出母親遇害的真相。她能從亡魂口中得到九天看不見的線索，卻也容易成為惡鬼利用與附身的目標。

隨著調查推進，生薑的身世逐漸揭曉，她與王室之間的關係也比想像中更深。當她發現自己最信任的人可能就是悲劇源頭，必須在親情、真相與復仇之間作出選擇。

Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

曹承佑飾演王：為守住王位不惜犧牲至親

曹承佑飾演的王是整場東宮詛咒的核心人物。他不輕易相信鬼神，卻因兒子接連離奇死亡，不得不召九天入宮調查。王行事冷酷多疑，為了保護王位與王室祕密，可以毫不猶豫地處決知情者。面對九天時，他既需要對方的能力，又害怕九天查出不該知道的真相，兩人因此形成互相利用又彼此防備的關係。

隨著劇情揭開30年前的奪位血案，王也被迫面對自己的王位究竟如何得來，以及他為了守住權力曾經犧牲多少無辜生命。

《鬼謎東宮》1-8集分集劇情一次看

《鬼謎東宮》第1集分集劇情：九天奉命進宮追查池鬼

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

東宮世子被發現溺死在宮中池塘，這已是近年第三位身亡的世子。大妃認定宮中鬼神作祟，王起初不願相信，直到他在夜裡親眼夢見鬼怪，才想起30年前宮中也曾發生相似事件。王找到當年協助處理怪事的僧人，對方因年事已高，推薦擁有斬鬼能力的九天。九天幼年時曾被母親帶著投水，死裡逃生後便能看見鬼神，也可以進入名為「歸依世界」的靈界。

王強行將九天帶入宮中，命令他剷除池鬼，並派宮女生薑從旁協助。生薑表面上是宮女，實際上是王流落宮外的女兒，從小就能聽見死者聲音，也因此被視為不祥之人。池鬼很快纏上王僅存的兒子英安君，九天為救人進入歸依世界與池鬼交手。池鬼即使遭到斬首仍能復原，九天察覺牠對王室抱有極深怨恨，背後顯然藏著更大的秘密。

《鬼謎東宮》第2集分集劇情：鹽庫冤魂揭開承恩尚宮詛咒



《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天追捕池鬼失敗，自己反遭鬼神纏身，幸好生薑及時將他從歸依世界拉回人間。兩人之後前往生薑兒時曾聽見鬼聲的鹽庫，遇見會吸取活人陽氣的默煞靈，只能倉促逃離。另一方面，英安君的身體仍未恢復，大妃開始推動另立世子。由於王是先王與宮女所生，並非大妃親生，大妃始終不認可他的血統，希望從其他宗親中選出新的繼承人。

九天與生薑再次調查鹽庫，發現多年前牆上曾出現「蛇蛻殺龍子」的詛咒。大妃為了找出寫下詛咒的人，竟下令將鹽庫內的宮女全部活活燒死，使她們化為無法離開的冤魂。兩人協助宮女超生時得知，池鬼生前正是承恩尚宮。承恩尚宮臨死前留下詛咒，大妃為了隱瞞此事，才將所有知情宮女一併滅口。

《鬼謎東宮》第3集分集劇情：生薑母親之死與九天身世浮現

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

生薑向王追問承恩尚宮的往事，王卻冷酷表示，任何知道王室醜聞的人都不能活著，並命令她停止調查。生薑隨後向九天坦白，自己的母親當年發現鹽庫裡的咒物，又因生薑能聽見鬼聲而遭大妃誣陷。母女被逐出宮後，母親仍被人下毒殺害，因此生薑重返宮中，就是想查明母親死亡的真相。

為了解承恩尚宮的過去，九天與生薑裝神弄鬼嚇唬張尚宮。兩人得知承恩原是普通宮女，後來受到先王寵幸並懷有身孕，卻被指控與別監私通。別監在大妃逼供下承認孩子是他的，承恩尚宮因此被打至流產，最後帶著怨恨死去。

然而別監死後告訴九天，自己當年是遭到脅迫才說謊，承恩尚宮腹中的孩子其實就是王室血脈。九天頻繁進入歸依世界，陽氣快速衰退，甚至可能被鬼神附身。他請求王讓自己暫時出宮恢復，王卻以性命威脅，要求他必須在大妃壽宴前救醒英安君。

《鬼謎東宮》第4集分集劇情：池鬼被消滅，真正詛咒仍未結束

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天在歸依世界遭到鬼怪引誘，差點被假扮成母親的鬼魂帶走，生薑冒險進入靈界尋找他。九天因陽氣耗盡逐漸化為厲鬼，甚至打算在大妃壽宴上向把他困在宮中的王復仇。生薑及時阻止九天，承諾願意陪他一起離開宮中，才讓九天重新恢復理智。兩人再度聯手對付池鬼，試圖解開承恩尚宮生前的怨念。

池鬼遭到消滅後，英安君終於恢復健康。大妃卻認為九天既然知道池鬼身分，就不能讓他活著離開。生薑故意向大妃透露自己查到的線索，成功套出承恩尚宮受害的經過。九天則發現池鬼被消滅得過於容易，加上最初身亡的世子死因仍有疑點，開始懷疑宮中還藏著另一個真正的惡鬼。

《鬼謎東宮》第5集分集劇情：世子亡魂現身，王突然病倒

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

九天繼續追查已故世子的死亡真相，卻落入宮中勢力設下的陷阱，在生薑協助下才順利脫困。池鬼消失後，王的身體卻突然出現異狀，證明籠罩東宮的詛咒並未結束。九天循著鬼氣進入歸依世界，發現一名比池鬼更危險的惡鬼正在靠近王室。

當九天準備斬除惡鬼時，一名被術法召喚而來的身主神突然現身阻擋。身主神力量強大，九天在交手過程中雙眼受到重創，也逐漸意識到有人正在利用鬼神干預王室繼承。與此同時，已故世子的亡魂開始接近生薑，似乎想透過她說出自己的死因。生薑聽見鬼魂反覆指控，真正殺害世子的人就在王宮之中。

《鬼謎東宮》第6集分集劇情：祖母才是30年前奪位血案主謀

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

已故世子的鬼魂告訴生薑，自己並非死於池鬼詛咒，而是遭王親手毒殺。王另一方面下令殺死爆發疫病村落中的所有居民，甚至不願放過逃出的婦女與孩子，殘酷作風讓生薑開始懷疑父親。九天因與身主神交手而失去看見鬼魂的能力，生薑則不斷被世子亡魂影響。兩人決定調查30年前王室成員接連死亡的真相。

線索最後指向生薑最信任的祖母。原來30年前，祖母為了讓自己的兒子登上王位，趁承恩尚宮留下詛咒時，暗中毒死排在王前面的王子，再把所有死亡推給池鬼。更殘酷的是，生薑的母親當年也曾被迫協助下毒。祖母事後擔心她洩密，才派人送去有毒糕點，殺死自己的親生女兒。生薑喝下祖母準備的毒茶後逐漸失去意識，又遭世子亡魂附身。九天為了恢復靈視，斬下默煞靈的雙眼裝入自己眼中，冒險進入歸依世界拯救生薑。

《鬼謎東宮》第7集分集劇情：已故世子才是現代王室滅門兇手

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix

30年前的真相曝光後，大妃質問王為何能在眾多王子相繼死亡後獨自活下來。王與大妃多年來累積的仇恨全面爆發，王室內部也因新世子人選陷入混亂。九天與生薑進一步查出，近年接連死去的王子並非祖母所殺，真正的兇手是故事一開始已經死亡的世子。

世子同樣繼承了能聽見鬼聲的能力，從亡魂口中得知父親如何靠著祖母殺害兄弟登上王位。他因此模仿祖母的手法，毒死排在自己前面的兩名兄長，再把死因偽裝成池鬼詛咒。

王察覺兒子的罪行後，不願讓一名殺害兄弟的人繼承王位，於是親手毒死世子。世子臨死前無法接受父親的選擇，帶著「為何我不能成為王」的怨恨化為惡鬼。世子死後又殺害年幼的英安君，讓王的血脈幾乎斷絕。九天與生薑也得知，已化為惡鬼的世子正召集遭王下令殺害的疫病村民亡魂，準備攻入王宮復仇。

《鬼謎東宮》第8集大結局：九天犧牲自己斬殺世子惡鬼



《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

世子惡鬼率領疫病村民的冤魂進攻宮殿，現實世界與歸依世界同時陷入混亂。鬼魅預言九天會在當晚死亡，生薑為了保護他，暗中在補充陽氣的藥裡下迷藥，決定獨自前往靈界對付世子。生薑以弓箭與長刀攻擊世子，一度成功斬下他的頭，卻因連結現實與靈界的繩索遭人切斷而失去行動能力。世子重新長出頭顱，刺傷生薑並吸取她的魂魄。

九天醒來後為了進入歸依世界救人，直接割傷自己，並在靈界與掌控宮殿陰氣的原始鬼魅交易。他以自己的靈魂與自由作為代價，換得能夠徹底消滅惡鬼的骨劍。現實世界中，王終於承認自己曾下令屠殺疫病村落，向亡魂道歉，並承諾照顧倖存者及其家人。村民亡魂的怨氣逐漸消散，失去亡魂力量的世子也因此變弱。

九天抓住機會刺穿世子的身體。世子警告他，徹底毀掉惡鬼魂魄的人，自己也會化為惡鬼。九天仍選擇將劍推進，消滅世子的靈魂，再把僅存陽氣全部送給生薑，幫助她回到人間。九天完成交易後被鎖鏈拖回靈界，一度失去生命。生薑守著他的身體三天，又前往九天母親當年投水的河邊呼喚他，九天最後奇蹟般甦醒。

事件結束後，王允許九天離開宮殿，生薑也決定跟著他前往山中寺廟。兩人與默煞靈一同走出宮門，看似迎來圓滿結局。然而生薑沒有看見，九天手腕仍連著一條通往歸依世界的鎖鏈，象徵他與原始鬼魅的契約尚未真正結束，也為故事留下充滿想像空間的伏筆。