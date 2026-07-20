吳宗憲離婚12年才鬆口！離婚不一定拆散家庭，為孩子勉強不分開才可能拖垮孩子

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吳宗憲首度證實已與張葳葳離婚12年，並表示財產留給前妻。

吳宗憲首度證實已與張葳葳離婚12年，並表示財產留給前妻。 重點二： 文章指出他婚內曾公開追求他人，張葳葳長年承受婚姻中的委屈。

文章指出他婚內曾公開追求他人，張葳葳長年承受婚姻中的委屈。 重點三：作者主張離婚不必硬撐，重點是保護孩子安全感並負起父母責任。

​63歲的吳宗憲終於首度證實，和張葳葳離婚了。而且不是最近才離，是已經離婚12年。​吳宗憲日前在馬來西亞演出時，坦承自己早已和張葳葳結束婚姻。當年是女兒Sandy協助辦理相關手續，自己把財產留給前妻，吳宗憲很感慨：「我不是一個好老公，但我絕對是一個好爸爸。」

這句話聽起來像吳宗憲對婚姻的真心話。因為回頭看吳宗憲的感情史，他的確不是一個好老公。張葳葳承受的，真的比一般妻子多上太多。

妻子躲在身後，他卻在全世界面前追求別人

​吳宗憲與張葳葳在1990年低調結婚，育有三女一子。當年為了避免已婚身分影響演藝事業，兩人的婚姻多年沒有公開，直到2000年前後，張葳葳才以「憲嫂」身分出現在媒體前。但在婚姻曝光之前，吳宗憲曾公開追求陳孝萱。

​這段感情當年轟動演藝圈，送戒指、協助買房不斷登上新聞。​後來吳宗憲已婚身分曝光，陳孝萱才知道，原來自己愛上的男人，早已有妻子和四個孩子。此後多年，吳宗憲依然情史精彩，沒有因為已婚身分曝光有所節制。張葳葳長年留在婚姻裡，照顧孩子、守住家庭；吳宗憲卻在鏡頭前，擁有另一個看起來仍像單身男人的世界。

吳宗憲說「我不是一個好老公」，這句話不能只被包裝成坦率。他今天願意承認自己的不足，不代表妻子當年受過的委屈就能被一筆勾銷。把財產留給前妻，是他對婚姻的安排；但金錢可以補償生活，不能退還一個女人曾經失去的信任、時間與青春。

有些夫妻走散，不只因為世界不同

​吳宗憲過去曾透露，張葳葳是虔誠的基督徒，生活重心多半在教會；他的世界則圍繞著演藝圈、舞台與事業。他說，和張葳葳分開過程很和平，沒有激烈衝突或不愉快，確實是因為人生方向逐漸不同。

​一個人每天追著事業與掌聲奔跑，另一個人只想守住家庭與平靜；一個人的生活越來越熱鬧，另一個人卻在婚姻裡越來越安靜。但我們也不能把所有婚姻問題，都簡單歸因成「兩個人有不同世界」。有些夫妻走散，是價值觀不同；有些是長期缺席；有些是一次又一次越過界線，讓另一個人失望到不想再問。

​感情不是突然消失的。很多人都是在一次次等待、一句句解釋、一次次原諒之後，才終於承認：我已經沒有力氣，再相信你會回來。兩個人走不到最後，不一定要找出誰是壞人；但如果關係裡真的有人受傷，也不能用一句「我們不適合」掩蓋責任。

不當夫妻，或許比勉強相守更像家人

​即使如此，我仍然相信，有些關係真的不必強求。當兩個人已經失去信任、無法溝通，留在婚姻裡只剩冷漠與消耗，不當夫妻，或許反而能重新學會當家人。離婚不一定要變成仇人。兩個人仍然可以是孩子的爸爸媽媽，在重要時刻出現，一起討論孩子的需要，不逼孩子選邊站，也不在孩子面前羞辱另一方。

​夫妻關係可以結束，父母的責任不能一起結束。只是我們也必須記得，能夠和平離婚，並不能倒過來證明過去的傷害沒有發生。真正的體面，不是離婚時留了多少財產，而是在關係還存在的時候，有沒有尊重那個陪你走過半生的人。

​別讓「為了孩子」，成為孩子最沉重的負擔

​很多夫妻明明早已貌合神離，還是咬牙告訴自己：「不能離婚，孩子會受傷。」可是身為母親，我很清楚，孩子比大人想像得更敏感。他們看得懂爸爸媽媽突然冷下來的表情，聽得出客氣對話背後的火藥味，也知道全家坐在同一張餐桌前，為什麼空氣安靜得令人害怕。如果父母不斷說：「我們都是為了你才沒有離婚。」

孩子甚至可能把大人的不快樂扛到自己身上。他會以為：如果沒有我，爸爸媽媽是不是早就自由了？孩子需要的，不只是一個形式完整的家，而是一個不必每天提心吊膽的家。吳宗憲說，12年前鼓勵、協助他離婚的人，正是大女兒吳姍儒。

​如果夫妻還有感情，也願意改變，當然值得溝通、諮商與修復；但如果只剩羞辱、背叛、暴力或長期冷戰，勉強住在一起，不會自動給孩子安全感。你讓孩子看見的婚姻，就是他未來理解愛情的方式。

婚姻關係裡，更該學會這3件事​

第一，不要用「我們的世界不同了」，逃避自己該負的責任。​

兩個人可能因為成長方向不同而走散，但如果曾經欺騙、背叛或長期缺席，就應該誠實面對。承認錯誤不是自責一輩子，而是不要再讓另一個人替你的選擇承擔代價。

第二，婚姻不是撐得越久，就代表經營得越成功。

​值得修復的關係，要努力修復；真的無法繼續，也不必只為了別人的眼光互相折磨。婚姻的價值不在維持了幾年，而是兩個人在裡面，有沒有被尊重、被理解、被好好對待。

第三，離婚時最該保護的，不是大人的面子，而是孩子的安全感。

​不逼孩子選邊站，不要孩子傳話，也不要把另一半說成罪人。孩子不需要一對勉強相愛的父母，而是需要兩個即使分開，仍願意成熟負責的大人。

吳宗憲和張葳葳的婚姻提醒我們：不適合的關係不必強求，犯過的錯卻不能假裝沒有發生。可以不再當夫妻，仍要學會好好當家人；可以選擇離開，也要記得為曾經造成的傷害負責。

​祝福張葳葳，從此之後可以找回自己的海闊天空。