2026-07-21 01:15 女子漾／編輯Wendi
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top10！「這部」超人氣韓劇風靡全球！
不知不覺2026年已經過了一大半，Netflix全球劇集排行榜近期迎來大洗牌！從動作懸疑、浪漫愛情、燒腦推理等各類型好戲百花齊放，究竟由哪部作品風光摘下世界收視冠軍？快跟著女子漾一起來掌握最新出爐的排行榜吧！
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top10：《暗夜情報員》第3季 3,600 萬
驚悚諜戰美劇續集《暗夜情報員3》延續前2季的高張力與明快節奏，本季將主線拉向更龐大的國際陰謀，蓋布瑞爾貝索飾演的男主角「彼得·蘇德蘭」（蓋布瑞爾貝索 飾演）持續擔任核心，與財經調查記者「伊莎貝·德·萊昂」（珍妮西斯羅德里茲 飾演）之間的精彩互動讓劇情更添火花，也令忠實劇迷越看越上癮！
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top9：《瑞秋小姐》3,700 萬
美國教育家、YouTuber兼歌手瑞秋阿庫索（Rachel Accurso）主持的兒童節目《瑞秋小姐》以輕快歡樂的旋律帶動小朋友們邊玩邊學，搭配原創音樂、經典童謠，鼓勵螢幕前的孩子們一起互動，內容涵蓋字母、數字、顏色、形狀、動物名稱及生活大小事等啟蒙知識，深受廣大家長、孩童族群青睞。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜榜Top8：《火線救援》4,000 萬
美國動作驚悚影集《火線救援》改編自作家A·J·昆奈爾原著小說，同時也是2004年電影《火線救援》原型故事，劇情描述退休中情局特務「約翰克里西」（葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾演）背負黑暗過往，受雇在墨西哥擔任女童保鑣，他不擇手段地將孩子從綁架集團魔掌中營救出逃。高強度動作場面加上緊湊情節，讓新版《火線救援》成為本期排行榜的話題之作。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top7：《航海王》真人版第2季 4,700 萬
延續第1季的高人氣，話題不斷的《航海王》真人版第2季在特效、場景更砸下重本，讓漫畫迷大呼過癮。全新一季邀請到蕾拉阿波娃飾演「妮可·羅賓」、喬曼根尼羅飾演「克洛克達爾」以及卡勒姆·克爾飾演「斯摩格」、凱蒂薩加爾飾演「Dr.古蕾娃」，諸多選角引爆熱議，也令話題熱度居高不下。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top6：《鐵拳教育》4,800 萬
今年夏季現象級韓劇《鐵拳教育》改編自知名網路漫畫《極權教師》，由《少年法庭》導演洪鍾燦、金武烈、李星民鐵三角再度攜手合作，並與秦基周、表志勳共同主演，劇情描述政府為了整頓校園，成立非常規執法單位「教權保護局」，授權督察進入校園，上演「以暴制暴」私刑復仇，痛快反擊大快人心！
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top5：《危險追逃》5,000 萬
Netflix英國迷你影集《危險追逃》改編自懸疑小說作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名作品，講述慈愛父親「賽門格林」（詹姆斯內斯比特 飾演）為了尋找逃家、沾染毒癮的女兒「佩姬」（艾莉德朗格 飾演），卻意外遭捲入謀殺案，謀略過人的他，也逐漸挖掘出足以毀掉家庭的黑暗陰謀。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top4：《怪奇物語》第5季 5,600 萬
陪伴觀眾多年的Netflix經典科幻系列影集《怪奇物語》在今年初迎來華麗最終章，這部橫跨10多年的現象級神劇，將80年代懷舊氛圍融合震撼視覺效果、華麗冒險成長等，走向精彩大結局，讓無數老粉感慨青春回憶畫下句點。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top3：《我會找到你》6,400 萬
同樣改編自懸疑作家哈蘭科本鉅作，Netfli驚悚燒腦迷你影集《我會找到你》邀請到好萊塢硬漢山姆沃辛頓（Sam Worthington）飾演被控訴殺害兒子的無辜父親「戴維巴勒斯」，他欲洗刷冤屈、找回愛兒，從此展開孤注一擲的越獄行動與跨國追緝。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top2：《柏捷頓家族：名門韻事》第4季 1億
浪漫時代經典鉅獻《柏捷頓家族：名門韻事》今年春季2月心動回歸，劇情主軸聚焦於柏捷頓家族次子「班奈狄克」（盧克·湯普森 飾演）與亞裔豪門私生女「蘇菲」（河藝璘 飾演）跨越階級的揪心虐戀。
Netflix 2026上半年全球最受歡迎劇集排行榜Top1：《他和她的，謊》1.04 億
《雷神索爾》「女武神」泰莎湯普森、《制裁者》「反英雄」強柏恩瑟在Netflix懸疑推理迷你影集《他和她的，謊》分別飾演一對關係疏離的夫妻，警探丈夫「傑克」與記者妻子「安娜」曾經因為女兒「夏綠蒂」不幸夭折導致情感破裂，他們必須搶先對方破解凶案，也雙雙深信對方就是嫌疑犯…