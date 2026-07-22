2026-07-22 23:45 女子漾／編輯Wendi
五位皇子追愛孟子義！盤點《百花殺》高顏值男配角群，選夫修羅場爭權奪愛！
熱播古裝劇《百花殺》當中五位皇子各懷心思，圍繞著女主角——復仇郡主「沈汐和」（孟子義 飾演）而展開，從男主角——太子「蕭華雍」（何與 飾演）深情隱忍，到信王「蕭長卿」（徐正溪 飾演）偏執虐戀，選夫修羅場愛恨糾葛，究竟誰才是「沈汐和」心中的唯一？快跟著女子漾一起來盤點《百花殺》5大高顏值男配角的性格魅力與追愛招式吧！
盤點《百花殺》高顏值男配角1：七皇子、東宮太子蕭華雍 —— 何與 飾演
「蕭華雍」幼年遭人下毒，常年咳疾纏身，以病弱偽裝、蟄伏朝堂，暗中培植綉衣使、建立情報網，表面謙虛退讓，實則洞若觀火。「蕭華雍」曾說過：「我可早死」，希望自己的短命能成為「沈汐和」選擇自己的理由，2人最初因利益與權謀政治聯姻，後期在相觸中逐漸交付真心。
盤點《百花殺》高顏值男配角2：五皇子、信王蕭長卿 —— 徐正溪 飾演
信王「蕭長卿」是諸皇子們當中的實權派，曾與太子「蕭華雍」權力結構形成制衡。「蕭長卿」深愛妻子「顧青栀」，但顧家因逆黨之罪被判滿門抄展，他為救愛妻只能監斬顧氏家族，還曾在宮門前跪求父皇一命換一命重審此案，卻只保住女方性命，最終「顧青栀」飲毒自盡，「蕭長卿」他悲痛欲絕，之後他遇見與亡妻外型相似的郡主「沈汐和」，進而燃起偏執虐戀。
盤點《百花殺》高顏值男配角3：九皇子、烈王蕭長贏 —— 賴偉明 飾演
九皇子「蕭長贏」性格赤誠熱烈、坦率直接，被「沈汐和」拯救後對佳人一見鍾情。「蕭長贏」在戰場上殺伐果斷、於情感面深情專一，他親眼目睹「沈汐和」與「蕭華雍」大婚，在樓上落寞旁觀，後期成長為懷抱家國情懷的少年將軍，祝福心上人幸福順遂，學會尊重與放手。
盤點《百花殺》高顏值男配角4：六皇子、裕王蕭長瑜 —— 陳鶴一 飾演
六皇子「蕭長瑜」生母為後宮寵妃梁氏，他表面上溫潤儒雅、清逸俊美，有「大興第一美男」之稱，內心卻是城府頗深的腹黑君子。「蕭長瑜」想透過求娶郡主「沈汐和」掌控兵權，再與傾心對象「卞先儀」結為連理，最終被識破，計謀落空。
盤點《百花殺》高顏值男配角5：二皇子、寧王蕭長旻 —— 葉祖新 飾演
二皇子「蕭長旻」正妻于氏病故後未再續弦，他曾經許諾守護衛國公庶女「沈瓔婼」（徐齡月 飾演）長大，但在其母入獄求見被拒後，他轉而迎娶「沈瓔婼」姐姐「沈汐和」，卻遭對方當眾拒絕，「沈汐和」堅決表示只視「蕭長旻」為兄長，後期「沈瓔婼」也主動劃清界限，拒絕與他接觸。
【首發預告】百花殺｜娶得她，便得半壁江山｜何與、孟子義