五位皇子追愛孟子義！盤點《百花殺》高顏值男配角群，選夫修羅場爭權奪愛！

2026-07-22 23:45 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@百花殺官方
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熱播古裝劇百花殺》當中五位皇子各懷心思，圍繞著女主角——復仇郡主「沈汐和」（孟子義 飾演）而展開，從男主角——太子「蕭華雍」（何與 飾演）深情隱忍，到信王「蕭長卿」（徐正溪 飾演）偏執虐戀，選夫修羅場愛恨糾葛，究竟誰才是「沈汐和」心中的唯一？快跟著女子漾一起來盤點《百花殺》5大高顏值男配角的性格魅力與追愛招式吧！

圖片來源：微博@百花殺官方
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盤點《百花殺》高顏值男配角1：七皇子、東宮太子蕭華雍 —— 何與 飾演

圖片來源：微博@百花殺官方
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「蕭華雍」幼年遭人下毒，常年咳疾纏身，以病弱偽裝、蟄伏朝堂，暗中培植綉衣使、建立情報網，表面謙虛退讓，實則洞若觀火。「蕭華雍」曾說過：「我可早死」，希望自己的短命能成為「沈汐和」選擇自己的理由，2人最初因利益與權謀政治聯姻，後期在相觸中逐漸交付真心。

圖片來源：微博@百花殺官方
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盤點《百花殺》高顏值男配角2：五皇子、信王蕭長卿 —— 徐正溪 飾演

圖片來源：微博@百花殺官方
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信王「蕭長卿」是諸皇子們當中的實權派，曾與太子「蕭華雍」權力結構形成制衡。「蕭長卿」深愛妻子「顧青栀」，但顧家因逆黨之罪被判滿門抄展，他為救愛妻只能監斬顧氏家族，還曾在宮門前跪求父皇一命換一命重審此案，卻只保住女方性命，最終「顧青栀」飲毒自盡，「蕭長卿」他悲痛欲絕，之後他遇見與亡妻外型相似的郡主「沈汐和」，進而燃起偏執虐戀。

圖片來源：微博@百花殺官方
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盤點《百花殺》高顏值男配角3：九皇子、烈王蕭長贏 —— 賴偉明 飾演

圖片來源：微博@百花殺官方
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九皇子「蕭長贏」性格赤誠熱烈、坦率直接，被「沈汐和」拯救後對佳人一見鍾情。「蕭長贏」在戰場上殺伐果斷、於情感面深情專一，他親眼目睹「沈汐和」與「蕭華雍」大婚，在樓上落寞旁觀，後期成長為懷抱家國情懷的少年將軍，祝福心上人幸福順遂，學會尊重與放手。

圖片來源：微博@百花殺官方
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盤點《百花殺》高顏值男配角4：六皇子、裕王蕭長瑜 —— 陳鶴一 飾演

圖片來源：微博@陳鶴一工作室
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六皇子「蕭長瑜」生母為後宮寵妃梁氏，他表面上溫潤儒雅、清逸俊美，有「大興第一美男」之稱，內心卻是城府頗深的腹黑君子。「蕭長瑜」想透過求娶郡主「沈汐和」掌控兵權，再與傾心對象「卞先儀」結為連理，最終被識破，計謀落空。

圖片來源：微博@陳鶴一工作室
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盤點《百花殺》高顏值男配角5：二皇子、寧王蕭長旻 —— 葉祖新 飾演

圖片來源：微博@百花殺官方
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二皇子「蕭長旻」正妻于氏病故後未再續弦，他曾經許諾守護衛國公庶女「沈瓔婼」（徐齡月 飾演）長大，但在其母入獄求見被拒後，他轉而迎娶「沈瓔婼」姐姐「沈汐和」，卻遭對方當眾拒絕，「沈汐和」堅決表示只視「蕭長旻」為兄長，後期「沈瓔婼」也主動劃清界限，拒絕與他接觸。

圖片來源：微博@葉祖新
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【首發預告】百花殺｜娶得她，便得半壁江山｜何與、孟子義

#何與 #陸劇 #權謀 #百花殺 #孟子義 #徐正溪 #賴偉明 #陳鶴一 #葉祖新 #古裝劇

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

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每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
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有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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不管最近有無劇荒，這些陸劇一上線就引發話題！像是由孟子義、何與所主演的《百花殺》討論度居高不下，但今年6月到7月還有超多「顏值與劇情雙在線」的寶藏神劇接力開播。不管你是想看全員智商在線的權謀古裝、極致拉扯的虐戀愛情，還是燒腦懸疑，這波片單絕對能滿足你的追劇胃口，幫大家整理了近期討論度飆高的TOP 5熱播陸劇，快把週末的時間空出來吧！

1.《翹楚》：全員智商在線的高階古裝權謀

主演： 陳都靈周翊然

6月底開播就迅速掀起極高討論度的古裝大作！由氣質空靈的陳都靈搭檔人氣小生周翊然，這部劇不走無腦撒糖路線，而是主打驚險刺激的朝堂權謀博弈。看男女主角在危機四伏的局勢中步步為營，從互相試探到並肩作戰，劇情高能反轉不斷，喜歡聰明人過招的古裝控絕對不能錯過這部話題神劇！

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2. 《野狗骨頭》：非血緣兄妹的雙向救贖

主演： 宋威龍、張婧儀

喜歡「偽骨科」設定的女孩們千萬別錯過這部現代愛情劇！劇情講述沒有血緣關係的兄妹，從前期的相互防備，一路走到後來的雙向救贖。宋威龍與張婧儀將那種充滿宿命感與破碎感的愛情演繹得淋漓盡致，酸澀與心動感拿捏得剛剛好，情感細膩非常催淚。

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3. 《莫離》：全能大女主的絕地大翻盤

主演： 白鹿、丞磊

6月開播即霸屏的古裝大戲！白鹿飾演身負血仇的長女，被迫嫁給雙腿殘疾的腹黑王爺丞磊。這種充滿變數的「先婚後愛」加上雙強聯手復仇的設定，看他們如何從互相猜忌到相知相惜、共謀大業。智商在線的權謀過招真的超過癮，完美呈現了婚姻與利益交織的複雜人性。

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4. 《熾夏》：校園到職場的黑馬甜虐劇

主演： 周柯宇、包上恩

被網友封為6月逆襲黑馬的現偶劇！講述男女主角從青澀校園到職場重逢的故事。同齡CP的火花非常自然，細膩動人。而且女主角進入職場後的造型簡直是質感穿搭教科書，俐落的都會套裝搭配幾顆神似 Delvaux 輪廓的極簡高級感包款，完全長在時尚控的審美上，又甜又時髦！

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5. 《黑夜告白》：高智商懸疑犯罪大作

主演： 潘粵明、王鶴棣

如果你看膩了情情愛愛，這部絕對是轉換口味的極佳選擇。由演技派潘粵明搭檔王鶴棣主演的現代犯罪懸疑大戲，6月上線後在畫質與劇本深度上都引起了極高的討論度。劇情燒腦刺激、節奏緊湊，喜歡跟著主角一起抽絲剝繭破案的話，這部絕對會讓你直呼過癮。

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