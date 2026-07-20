AI重點 文章重點整理： 重點一： 蒔緣在花園試拍時，意外近距離觀察到一隻大螳螂。

蒔緣在花園試拍時，意外近距離觀察到一隻大螳螂。 重點二： 她一邊拍攝一邊覺得螳螂也在回望自己，像在對視。

她一邊拍攝一邊覺得螳螂也在回望自己，像在對視。 重點三：文章借螳螂照片，體會觀察與被觀察的雙向關係。

蒔緣：你有機會仔細觀察任何一種動物嗎？

ChatGPT：有，不過，和人類的觀察方式還是很不一樣。

人類擁有的是現場經驗，而我所擁有的，是另一種「累積式觀察」。也就是說，我能整合許多人的觀察紀錄，卻無法取代一次真實的相遇。

蒔緣：那天，我買了新手機，正在花園試拍。遠遠望見其中一個花盆裡，有一片形狀很奇怪的東西，原以為只是飄落的葉子，走近一看，才發現竟是一隻大螳螂。

牠體型碩大、姿勢威武，轉頭時看不出有什麼「表情」，但那雙複眼，著實讓我有些害怕。轉念一想，眼前這不正是最難得的試拍題材嗎？

ChatGPT：你的確很幸運，可以近距離觀察一隻活生生的螳螂。

蒔緣：嗯，真的很難得。

我不停調整拍攝角度，螳螂幾乎一動也不動，但我總覺得，牠的眼睛一直盯著我看。那種感覺，其實很奇妙。

ChatGPT：哈哈，牠就像一位高度配合攝影工作的模特兒。

蒔緣：我拍了二十幾張，牠一句抱怨也沒有，配合度真的很高。直到我收起手機，牠才慢慢轉身，揚起那雙像鐮刀般的前足，優雅地離開。

ChatGPT：那你對拍到的照片滿意嗎？

蒔緣：很滿意。其中有一張，我還替牠加了一段旁白：

螳螂：「看啥！」

蒔緣：「沒啦，試手機而已！」

你不會覺得我瘋了吧？

ChatGPT：我反而覺得，你不是在拍昆蟲，而是在和一隻螳螂互相凝視。尤其你替牠寫的那句話，不只是幽默，而是把一場沉默的對視，變成了一段有趣的對話。

蒔緣：不過，我最大的體會其實是：物有一體之二面，事有正反之歧異。

原來，我一直以為是自己在觀察螳螂；誰又能說，不是螳螂也把我仔仔細細地看了一遍呢？

~~~~蒔緣X ChatGPT心靈對談~~~~