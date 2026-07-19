真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則 ——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律

2026-07-19 23:05 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：真正的領導是在誘惑與危機中仍能守住原則。
  • 重點二：奧德修斯以勇氣、犧牲與智慧承擔領導責任。
  • 重點三：人生與領導都是不斷選擇，決定最後成為誰。


真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則

——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律

▋《奧德賽》是一部神話，也像極了人生

《奧德賽》（The Odyssey）講的其實不只是神話，而是每一位領導者都會走過的路。

奧德修斯(麥特戴蒙)率領聯軍打贏特洛伊戰爭，卻因為屠城而受到宙斯的詛咒，返鄉之路充滿艱難。

一路上遭遇狂風暴雨、巫師、海怪、巨人、美人魚，眼睜睜看著自己的士兵一個個死去。

人生何嘗不是如此？

我們都希望一路順遂，卻總是在工作、家庭、健康、感情中，遇到一場又一場風浪。

重要的從來不是會不會遇到困難，而是在困難來臨時，你會做出什麼樣的選擇。

▋領導者的勇氣

電影中有一幕讓我非常震撼。

奧德修斯和部分士兵成功從巨人的洞穴逃了出來。

他其實已經安全了。

但他知道，還有許多士兵受困在巨人的洞穴中。

他沒有選擇一走了之，而是再次回到危險之中，與尚未逃出的士兵一起面對生死。

真正的領導，不是自己先逃，而是願意回頭，和團隊並肩作戰。

真正值得追隨的領導者，不一定是能力最強的人，而是在危險來臨時，願意站在最前面的人。

▋領導者的犧牲

奧德修斯有幸福的家庭。

有深愛他的妻子，也有年幼的兒子。

他可以選擇陪伴家人，追逐夕陽。

但為了國家，他選擇跟隨國王遠征特洛伊。

這一去，就是二十年。

領導者的光鮮，很多人看得到。

但領導者失去的，往往沒有人知道。

陪伴家人的時間、自己的夢想，甚至生命，都可能因為肩上的責任而改變。

▋領導者的智慧

奧德修斯最著名的，就是木馬屠城計。

因為他的策略與判斷，聯軍成功攻下特洛伊。

然而，也因為屠城，他踏上了一條充滿詛咒的返鄉之路。

每一次航行、每一次靠岸、每一次前進，都需要做出決策。

而每一個決策，都可能有人因此受傷，甚至失去生命。

這也是領導最沉重的地方。

許多人只看見成功，卻很少看見，一個決定背後需要承擔多少責任。

▋當領導被質疑時

電影裡，奧德修斯也曾被團隊懷疑。

面對質疑，他沒有歇斯底里，也沒有強迫大家一定要相信自己。

他選擇把風險說清楚，讓團隊共同做出選擇，也共同承擔結果。

▋領導最大的考驗：拒絕誘惑

電影裡有兩段，我印象特別深刻。

第一段，是經過美人魚島。

美妙的歌聲、美麗的美人魚，不斷誘惑船員靠近。

奧德修斯早就知道危險，因此要求船員用特殊材料堵住耳朵。

然而，仍有人抵抗不了誘惑，跳船游向美人魚島，最後因此喪命。

第二段，奧德修斯一再警告大家：

「無論如何，都不能吃島上的牛。」

起初，大家都遵守約定。

牛靠近時，他們甚至拿石頭驅趕，不讓自己動心。

然而，幾天沒有食物後，飢餓終究打敗了理智。

有人說：「我寧願被海淹死，也不要餓死。」

最後，他們還是殺了神牛。

只有奧德修斯始終堅持原則。

結果，神降下懲罰。

這一幕，其實每天都在我們身邊上演。

明明知道吃甜食容易發胖，還是忍不住多吃一口。

明明知道熬夜傷身，還是滑手機到深夜。

很多誘惑，我們都知道後果，卻總以為自己可以逃過。

往往，就是這一次，付出了最沉重的代價。

▋誘惑，是人性的共同考驗

《聖經》中，亞當與夏娃受不了蛇的誘惑，偷吃禁果，也是同樣的故事。

明知不可為而為之，最終失去了伊甸園，承擔生命的苦難。

誘惑從來不是因為不知道後果，而是總以為自己可以成為那個例外。

▋人生，就是一次又一次的選擇

電影中最令我感動的，除了奧德修斯的返鄉旅程，還有兩位女性所代表的不同選擇。

妻子潘妮洛普(安海瑟威)守著一位離家二十年、生死未卜的丈夫，始終忠誠等待。

而救了奧德修斯的卡呂普索(莎莉賽隆)，深深愛著他，希望他永遠留在島上，最後卻選擇放手。

愛，是一種選擇。

忠誠，是一種選擇。

放手，是一種選擇。

拒絕誘惑，是一種選擇。

而領導，更是一連串選擇的累積。

人生沒有永遠正確的答案，但每一次選擇，都在塑造最後的自己。

今天做出的每一個決定，也正在決定，你會成為什麼樣的領導者。

精華 FAQ

  • 文章指出，真正的領導不是在順境中展現能力，而是在危機、誘惑與質疑來臨時，仍能守住原則、承擔責任，並願意與團隊一起面對風險。

  • 他在已經逃出巨人洞穴後，仍回頭救援受困士兵，展現不先自保的勇氣；同時為了國家遠征特洛伊，離開家庭二十年，也呈現領導者必須承受的犧牲。

  • 因為誘惑常讓人明知後果仍心存僥倖，像美人魚歌聲與神牛事件都證明一時失守可能帶來重大代價。作者借此提醒，領導者更需要自律，才能保護自己與團隊。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#奧德賽 #麥特戴蒙

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
往下滑看更多精彩文章
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

編輯推薦

文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #星座運勢

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠
修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠


精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖

一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

編輯推薦

文章目錄

旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
圖片來源：丞磊 微博

屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼
往下滑看更多精彩文章
【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

最新文章

真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則 ——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律

真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則 ——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律

#奧德賽 #麥特戴蒙

精準溝通教練張宜真 2026.07.19 8
《這一秒過火》人物關係一次看！王楚然假死變張凌赫準大嫂，愛人重逢成仇人

《這一秒過火》人物關係一次看！王楚然假死變張凌赫準大嫂，愛人重逢成仇人

#張凌赫 #王楚然 #這一秒過火 #方牧蘭 #人物角色 #人物劇情亮點 #陸劇 #陸劇推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.07.19 344
我們每天都在看字幕，卻很少想過這件事

我們每天都在看字幕，卻很少想過這件事

#台灣 #人際關係 #自我成長 #職場 #心理

萬家鄉 2026.07.19 16
【追劇】劇情邏輯很完整 但「無孔不入」的戲劇張力卻在第一集就氣力放盡—《氣體人第一號》

【追劇】劇情邏輯很完整 但「無孔不入」的戲劇張力卻在第一集就氣力放盡—《氣體人第一號》

#氣體人第一號 #日劇 #Netflix

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.07.19 26
【4億遺產分割戰，整整打了13年】—— 3個沒人告訴你的繼承真相，第2個讓多少太太看完說不出話

【4億遺產分割戰，整整打了13年】—— 3個沒人告訴你的繼承真相，第2個讓多少太太看完說不出話

#夫妻財產差額 #傳承規劃 #遺產 #婚姻 #女性

J.T 2026.07.19 60
【心理測驗】一分鐘測出你的「職場天賦」與「充電指南」

【心理測驗】一分鐘測出你的「職場天賦」與「充電指南」

#心理測驗

SWALLOW 2026.07.19 71
安海瑟薇宣布懷第三胎！孕期宣傳電影造型連發，示範氣球褲也能穿出高級感

安海瑟薇宣布懷第三胎！孕期宣傳電影造型連發，示範氣球褲也能穿出高級感

#安海瑟薇 #造型 #穿搭 #夏日穿搭 #孕期 #穿搭靈感 #穿搭範本 #夏季 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.07.18 463
菜市場、車站與醫院：人生總會停靠的三個地方

菜市場、車站與醫院：人生總會停靠的三個地方

#意外 #舞台 #人生

巧比。針線包 2026.07.18 31
陪了台灣人幾十年的金髮辣妹竟然是個傳說

陪了台灣人幾十年的金髮辣妹竟然是個傳說

#比基尼 #台灣 #台灣人 #人際關係 #自我成長 #職場 #心理 #品牌

萬家鄉 2026.07.18 29
原來夏天不能只用「熱」來形容：一個「暑」字，藏著兩千年前的氣象學

原來夏天不能只用「熱」來形容：一個「暑」字，藏著兩千年前的氣象學

#24節氣 #大暑

郭玉如 2026.07.18 203
18+