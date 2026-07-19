2026-07-19 23:05 精準溝通教練張宜真
真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則 ——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：真正的領導是在誘惑與危機中仍能守住原則。
- 重點二：奧德修斯以勇氣、犧牲與智慧承擔領導責任。
- 重點三：人生與領導都是不斷選擇，決定最後成為誰。
真正的領導，不是在順境做決策，而是在誘惑中守住原則
——《奧德賽》教我的，領導者智慧，勇氣和自律
▋《奧德賽》是一部神話，也像極了人生
《奧德賽》（The Odyssey）講的其實不只是神話，而是每一位領導者都會走過的路。
奧德修斯(麥特戴蒙)率領聯軍打贏特洛伊戰爭，卻因為屠城而受到宙斯的詛咒，返鄉之路充滿艱難。
一路上遭遇狂風暴雨、巫師、海怪、巨人、美人魚，眼睜睜看著自己的士兵一個個死去。
人生何嘗不是如此？
我們都希望一路順遂，卻總是在工作、家庭、健康、感情中，遇到一場又一場風浪。
重要的從來不是會不會遇到困難，而是在困難來臨時，你會做出什麼樣的選擇。
▋領導者的勇氣
電影中有一幕讓我非常震撼。
奧德修斯和部分士兵成功從巨人的洞穴逃了出來。
他其實已經安全了。
但他知道，還有許多士兵受困在巨人的洞穴中。
他沒有選擇一走了之，而是再次回到危險之中，與尚未逃出的士兵一起面對生死。
真正的領導，不是自己先逃，而是願意回頭，和團隊並肩作戰。
真正值得追隨的領導者，不一定是能力最強的人，而是在危險來臨時，願意站在最前面的人。
▋領導者的犧牲
奧德修斯有幸福的家庭。
有深愛他的妻子，也有年幼的兒子。
他可以選擇陪伴家人，追逐夕陽。
但為了國家，他選擇跟隨國王遠征特洛伊。
這一去，就是二十年。
領導者的光鮮，很多人看得到。
但領導者失去的，往往沒有人知道。
陪伴家人的時間、自己的夢想，甚至生命，都可能因為肩上的責任而改變。
▋領導者的智慧
奧德修斯最著名的，就是木馬屠城計。
因為他的策略與判斷，聯軍成功攻下特洛伊。
然而，也因為屠城，他踏上了一條充滿詛咒的返鄉之路。
每一次航行、每一次靠岸、每一次前進，都需要做出決策。
而每一個決策，都可能有人因此受傷，甚至失去生命。
這也是領導最沉重的地方。
許多人只看見成功，卻很少看見，一個決定背後需要承擔多少責任。
▋當領導被質疑時
電影裡，奧德修斯也曾被團隊懷疑。
面對質疑，他沒有歇斯底里，也沒有強迫大家一定要相信自己。
他選擇把風險說清楚，讓團隊共同做出選擇，也共同承擔結果。
▋領導最大的考驗：拒絕誘惑
電影裡有兩段，我印象特別深刻。
第一段，是經過美人魚島。
美妙的歌聲、美麗的美人魚，不斷誘惑船員靠近。
奧德修斯早就知道危險，因此要求船員用特殊材料堵住耳朵。
然而，仍有人抵抗不了誘惑，跳船游向美人魚島，最後因此喪命。
第二段，奧德修斯一再警告大家：
「無論如何，都不能吃島上的牛。」
起初，大家都遵守約定。
牛靠近時，他們甚至拿石頭驅趕，不讓自己動心。
然而，幾天沒有食物後，飢餓終究打敗了理智。
有人說：「我寧願被海淹死，也不要餓死。」
最後，他們還是殺了神牛。
只有奧德修斯始終堅持原則。
結果，神降下懲罰。
這一幕，其實每天都在我們身邊上演。
明明知道吃甜食容易發胖，還是忍不住多吃一口。
明明知道熬夜傷身，還是滑手機到深夜。
很多誘惑，我們都知道後果，卻總以為自己可以逃過。
往往，就是這一次，付出了最沉重的代價。
▋誘惑，是人性的共同考驗
《聖經》中，亞當與夏娃受不了蛇的誘惑，偷吃禁果，也是同樣的故事。
明知不可為而為之，最終失去了伊甸園，承擔生命的苦難。
誘惑從來不是因為不知道後果，而是總以為自己可以成為那個例外。
▋人生，就是一次又一次的選擇
電影中最令我感動的，除了奧德修斯的返鄉旅程，還有兩位女性所代表的不同選擇。
妻子潘妮洛普(安海瑟威)守著一位離家二十年、生死未卜的丈夫，始終忠誠等待。
而救了奧德修斯的卡呂普索(莎莉賽隆)，深深愛著他，希望他永遠留在島上，最後卻選擇放手。
愛，是一種選擇。
忠誠，是一種選擇。
放手，是一種選擇。
拒絕誘惑，是一種選擇。
而領導，更是一連串選擇的累積。
人生沒有永遠正確的答案，但每一次選擇，都在塑造最後的自己。
今天做出的每一個決定，也正在決定，你會成為什麼樣的領導者。
精華 FAQ
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文章指出，真正的領導不是在順境中展現能力，而是在危機、誘惑與質疑來臨時，仍能守住原則、承擔責任，並願意與團隊一起面對風險。
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他在已經逃出巨人洞穴後，仍回頭救援受困士兵，展現不先自保的勇氣；同時為了國家遠征特洛伊，離開家庭二十年，也呈現領導者必須承受的犧牲。
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因為誘惑常讓人明知後果仍心存僥倖，像美人魚歌聲與神牛事件都證明一時失守可能帶來重大代價。作者借此提醒，領導者更需要自律，才能保護自己與團隊。
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