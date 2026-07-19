《這一秒過火》人物關係一次看！王楚然假死變張凌赫準大嫂，愛人重逢成仇人

張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》集結抱錯身世、滅門復仇、假死重逢與準叔嫂戀，人物關係從第一集就相當複雜。王楚然一人詮釋任素素與方牧蘭兩個人生階段，張凌赫飾演的慕容清嶧則從被救少年，變成對舊愛又愛又恨的偏執少爺。以下整理主要角色與人物關係，看懂誰愛誰、誰在復仇，以及這段亂世虐戀為何愈走愈失控。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

人物介紹

張凌赫飾演(慕容清嶧)

慕容清嶧原本出身世家，幼年卻因被抱錯，在養父家中受盡虐待。逃亡期間，他獲得藥商千金任素素搭救，這段相遇成為他灰暗人生中少數的溫暖，卻也意外將災難帶進任家。成年後的慕容清嶧冷峻強勢，外表像是難以親近的世家少爺，內心卻始終害怕再次被拋棄。任素素假死後，他將失去愛人的痛苦轉化成恨意；當她以方牧蘭之名回歸，甚至成為哥哥的未婚妻，他一面想要報復，一面又無法真正放手。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

王楚然飾演(任素素／方牧蘭)

任素素原本是溫柔善良的藥商千金，少年時救下慕容清嶧，卻也因此讓家族捲入危機。多年後，她與慕容清嶧再次相遇並逐漸相愛，最後卻為了救人選擇假死，從他的生命中消失。再次現身時，她已改名方牧蘭，並以慕容清嶧哥哥未婚妻的身分進入慕容家。此時的她褪去過去的單純，帶著祕密與復仇計畫歸來，一面追查任家滅門真相，一面壓抑對慕容清嶧尚未消失的感情。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

付辛博飾演(慕容清渝)

慕容清渝是慕容家的長子，也是慕容清嶧的哥哥。與性格冷峻、情緒強烈的弟弟相比，他表面上更顯沉穩克制，在家族中也肩負著較多責任。方牧蘭以南洋船王之女的身分出現後，成為慕容清渝的未婚妻。這樁婚約讓她得以進入慕容家，也讓昔日戀人慕容清嶧與任素素，突然變成名義上的叔嫂關係。慕容清渝因此站在三人關係的中心，既是方牧蘭復仇布局中的重要人物，也是阻擋弟弟與舊愛重修舊好的最大關卡。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

不過，慕容清渝並非全然沒有察覺方牧蘭的異樣。他是否早已看出未婚妻有所隱瞞、能否發現她與弟弟的過往，以及在家族利益與兄弟情誼之間將如何抉擇，都是後續重要看點。身為任素素名義上的未婚夫，他始終以溫柔與守護陪在她身邊，與慕容清嶧近乎失控的佔有慾形成鮮明對比，也讓這段三角關係更添拉扯感。

胡杏兒飾演(程謹之)

程謹之是慕容家中相當有分量的長輩，也是維繫家族秩序的重要人物。方牧蘭進入慕容家後，她安排慕容錦瑞前去接人，對這位即將成為慕容家媳婦的女子展現關注。由胡杏兒飾演的程謹之氣場沉穩，表面上維持家族和諧，實際上對家中每個人的動向都有所掌握。她如何看待方牧蘭的身分、慕容兄弟之間的衝突，以及是否察覺這樁婚約背後另有目的，將影響後續慕容家的局勢。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

吳莫愁飾演(慕容錦瑞)

慕容錦瑞是慕容家的一員，個性比兩位哥哥更加直接活潑，也是沉重家族氣氛中的調節角色。方牧蘭搬進慕容家時，程謹之特別安排慕容錦瑞前去接她，顯示兩人之後將有不少相處戲分。她與慕容清嶧、慕容清渝之間的兄妹互動，也讓觀眾看見兩位男主角在愛情與權力之外，較為生活化的一面。吳莫愁此次跨界演出，角色表現同樣受到關注。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

王籽蘇飾演(海棠青)

海棠青是方牧蘭復仇計畫中的重要幫手，負責替她蒐集消息、執行任務，也是少數知道她真實目的的人。首播劇情中，海棠青曾設法偷走關鍵人物的皮夾，並指揮眾人製造交通混亂，企圖阻止知情者揭穿方牧蘭的身分。她行事俐落、反應敏捷，與方牧蘭之間不只是主從關係，更帶有共同承擔風險的信任。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

徐振軒飾演(李柏則)

李柏則是劇中主要青年角色之一，身處慕容家、軍政勢力與復仇布局交織的局面中。目前官方尚未完整揭露他與男女主角的關係，但從主要演員排序來看，李柏則並非單純過場人物，後續可能進一步牽動慕容家的權力線與亂世局勢。徐振軒過去曾演出《大夢歸離》等作品，這次換上民國造型，也為角色增加不少討論度。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

鶴秋飾演(葉芝鴻)

葉芝鴻同樣是故事中的主要青年角色，目前詳細立場仍保留懸念。隨著任家滅門真相、方牧蘭復仇計畫與外敵危機逐漸展開，葉芝鴻預計會進入更複雜的人際與利益關係。他究竟會成為男女主角的盟友，還是另一股阻礙復仇的勢力，值得觀察。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

《這一秒過火》最吸引人的地方，在於每一段人物關係都同時混合愛與恨。慕容清嶧把任素素視為救贖，也把方牧蘭當成背叛自己的人；方牧蘭想利用慕容家完成復仇，卻始終無法對舊愛真正狠下心。