2026-08-02 08:00 J.T
【單親媽媽阿芹，用2年換回兒子回歸的一個腳步】—— 關於意外與照護，沒有人告訴你的那堂財務準備課
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿芹獨力撐家2年，陪兒子歷經轉院與復健。
- 重點二：小駿從腦瘤到腦出血癱瘓，靠支持重返校園。
- 重點三：文章強調備用金、保險與財產規劃的重要性。
▋ 那個腳步，值多少錢？
小駿走出病房那天，腳步還不穩。
但阿芹說：「只要孩子能站起來，就是上天給我最好的禮物。」
她等這個禮物，等了整整2年。
2年裡，她一天只吃一餐。2年裡，她和兒子每28天就得打包轉院，在桃園的醫院之間流浪。丈夫早就不在了，沒有娘家，沒有任何人能輪替，她一個人守著這一切，沒有退路可以走。
小駿從小就是那種讓人捨不得的孩子。撿回收貼補家用，熬過腦瘤，靠自己考上國立大學，對媽媽許下承諾。然後大四前夕，突發腦出血，4次開顱手術，全身癱瘓、失語。
這個故事讀起來像電影。但它是真的，就發生在這座島上的某個普通家庭。後來，是公益協會接住了他們。今年9月，小駿要回去讀大四，完成那個被中斷的夢。
感動的淚水流完，我想輕輕問你一句話。
▋ 如果是你，你的家撐得住嗎？
阿芹的故事打動了幾十萬人。但打動，和準備，是兩件不同的事。
你可能也是家裡那個撐著一切的人——不管是單親還是雙薪，有沒有伴侶，你心裡清楚，很多事，是靠你在的。
那如果你突然不能撐了呢？收入停了，帳單沒停。孩子的費用沒停，房貸沒停，老人家的藥費沒停。你以為有人會接，但接手的人，往往並不存在。
阿芹的幸運，是碰上了好人。但財務規劃教我的，是——不要把家人的未來，押注在需要奇蹟的地方。
▋ 給自己，也給家人的3道防線
防線一：讓意外不等於斷炊——從緊急備用金開始
先不談保險，不談投資。第一件事，就是在戶頭裡留一筆能撐3到6個月生活費的現金，專款專用，不動它。阿芹住院期間最大的壓力之一，是眼睜睜看著錢一天天少掉，卻沒有任何錢流進來。這筆備用金買的，是在最壞的情況下，你還有時間好好做決定的空間。
防線二：讓你的照護能力，有一個替補機制
很多媽媽是家裡的隱形基礎建設，她一倒，所有事都跟著亂。一份符合你生活結構的保障規劃——醫療、失能、長照——讓你在無法親自上場的時候，還有資源撐著家繼續運轉。怎麼搭配，沒有放諸四海的答案，但每個人都有自己的起點。
防線三：讓你的愛，在你不在的時候還能繼續運作
這句話有點沉，但請你認真想一想：你離開之後，孩子怎麼辦？你留下來的東西，誰能動、誰不能動、用來做什麼？指定受益人、壽險規劃、一份清楚的財產說明——這些不是有錢人才需要回答的問題。是每個媽媽都值得替孩子備好的那扇門。
▋ 你的孩子，值得一個不靠奇蹟的媽媽
「最好的財務規劃，不是讓你有多有錢。是讓你的家，在最難的時候，還有地方可以依靠。」
阿芹的故事讓人熱淚盈眶，小駿的康復讓人相信愛的力量。但眼淚流完，我更希望你記住的是：準備，才是愛最有力量的形狀。不需要一步到位，不需要立刻全部搞懂。今天只做一件事：問問自己，如果明天起我無法工作，我的家能撐多久？
如果這個答案讓你有點害怕——就從那個害怕開始，試著先往前走一小步。
你願意讓自己的孩子，擁有一個有準備的媽媽嗎？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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小駿從腦瘤康復後考上國立大學，卻在大四前夕突發腦出血，歷經4次開顱、癱瘓與失語；阿芹獨自照護2年，最後在公益協助下讓他重返校園。
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因為再動人的故事，也不能保證每個家庭都有奇蹟與援手；一旦主要收入中斷，房貸、醫療和生活開銷仍會持續，因此更需要提前規劃資源。
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第一是準備3到6個月生活費的緊急備用金；第二是配置醫療、失能與長照保障；第三是安排受益人、壽險與財產說明，讓家人在變故時仍有依靠。
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