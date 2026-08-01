【他把2億全留給義女和員工，親兄妹一分錢都不想給——法律說不行】 ——看懂這個案子，你才知道遺囑的邊界在哪裡

2026-08-01 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：裴祥泉立代筆遺囑，想把2億遺產留給義女、員工與照顧者。
  • 重點二：法院認定遺囑有效，但兄妹仍依法主張特留分分得遺產。
  • 重點三：法務部擬修法刪除兄弟姊妹特留分，現行仍受民法限制。

▋一個孤獨的身影，想把錢留給真正陪伴他的人


裴祥泉，資深電影製片。一輩子單身，沒有伴侶，沒有孩子。

年老後，和身邊幾個兄妹幾乎不往來。照顧他、陪他走完最後那段路的，是他一手帶出來的弟子邱瓈寬，和合作多年的製作人楊智明，還有公司裡那些一起打拚的員工。

2015年初，他病重臥床，在意識清醒時，請人代筆立下遺囑

他說：「我孤家寡人，家裡人一毛錢都不給。公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖30%，阿寬30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，給那些需要照顧的人。」

一字一句，說得清清楚楚。他以為，這是他留在世上最後一份心意的完整表達。

他沒有想到，這份心意，最後要用10年和法院去爭。

▋官司打了10年，兄妹還是拿到了錢

2025年，裴祥泉案全部終結。法院認定代筆遺囑有效，裴祥泉的遺囑心願在法律上被保住了——但只保住了三分之二。

另外三分之一，依《民法》特留分規定，屬於裴祥泉在世兄妹的法定份額，無論遺囑怎麼寫，法院都必須保障。裴祥泉2.18億元的遺產，最終約7268萬元落入裴家3兄妹手中。邱瓈寬實際到手約4360萬元，楊智明同樣約4360萬元。

裴祥泉想給的，大概只給出去了七成不到。

▋為什麼？什麼是特留分？

台灣《民法》第1223條規定，「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。

這條法律的設計邏輯，來自1930年的農業社會——那個年代，家族是最重要的生存單位，手足之間相互扶持，彼此依賴。法律保障手足有最低繼承份額，有它當時的歷史背景。

但放在今天，這條法律讓很多人困惑：和父母同住照顧到最後的是我，兄弟姊妹幾十年沒回家，為什麼他們還能分走我爸的財產？我自己一個人打拚，沒有結婚，沒有孩子，和手足形同陌路，為什麼我死後財產還要被他們切走？

這樣的聲音，近年愈來愈多。

▋法律正在改變，但現在還沒變

2025年台灣正式進入超高齡社會，繼承制度的討論成為全民焦點。

法務部已預告刪除兄弟姊妹特留分的《民法》修正草案，並增訂貢獻分制度，讓實際照顧、扶養被繼承人的繼承人，能透過法律主張更多保障。立法院司法法制委員會今年初已完成初審，目前條文保留送協商，尚未三讀通過。修法方向明確，但時程仍在進行中。

在法律正式生效之前，你今天能用的工具，依然需要受到現行制度的規範。

▋那你現在可以怎麼做？

遺囑仍然值得立。它讓你的意願有文字可循，讓家人明白你的心意，也讓繼承程序更加清晰。但遺囑有它的邊界，特留分就是那條牢不可破的界線。搭配信託，在當事人身故、繳清遺產稅後，受託人會依遺囑內容（如按月發放生活費、設定繼承條件）管理財產，防止繼承人一次揮霍或引發爭產糾紛，可以更加確保被繼承人的意願，在離開後能確實執行。

在遺囑和信託之外，人壽保險的受益人設計，是另一個值得認真對待的工具。

依現行法律，保險金不計入遺產，不受特留分切割，受益人可以直接指定——只要保單結構正確，它能做到遺囑做不到的事：繞過繼承程序，把你的心意精準送到你真正想保護的人手中。

裴祥泉一輩子把財富留給了陪伴他的人，他做對了立遺囑這件事，但如果當年規劃中有更完整的工具搭配，結果或許不同。

這不是在說任何人對或錯，而是在提醒：財產傳承，不是只有遺囑一條路。

你有沒有想過，你今天的安排，在法律的框架裡，能保護到誰、到哪裡？

這個問題，值得你現在就認真想。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師，但有些想法，想跟你分享。

(實際安排仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估規劃。)

精華 FAQ

  • 因為他長年單身無子女，晚年與兄妹疏離，真正陪伴、照顧他的是弟子邱瓈寬、合作夥伴與公司員工，所以希望把財產留給這些實際付出的人。

  • 因為台灣民法有兄弟姊妹特留分規定，保障其最低繼承份額。即使遺囑排除他們，法院仍須依現行法律保留一定比例給法定繼承人。

  • 可搭配遺囑、信託與人壽保險受益人設計。遺囑表達意願，信託可管理資產並分期給付，保險金則可指定受益人且不計入遺產。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#單身 #信託 #遺囑 #保險 #遺產

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

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孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

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圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
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有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

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除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

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寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
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不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
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太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
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有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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