2026-08-01 08:00 J.T
【他把2億全留給義女和員工，親兄妹一分錢都不想給——法律說不行】 ——看懂這個案子，你才知道遺囑的邊界在哪裡
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：裴祥泉立代筆遺囑，想把2億遺產留給義女、員工與照顧者。
- 重點二：法院認定遺囑有效，但兄妹仍依法主張特留分分得遺產。
- 重點三：法務部擬修法刪除兄弟姊妹特留分，現行仍受民法限制。
▋一個孤獨的身影，想把錢留給真正陪伴他的人
裴祥泉，資深電影製片。一輩子單身，沒有伴侶，沒有孩子。
年老後，和身邊幾個兄妹幾乎不往來。照顧他、陪他走完最後那段路的，是他一手帶出來的弟子邱瓈寬，和合作多年的製作人楊智明，還有公司裡那些一起打拚的員工。
2015年初，他病重臥床，在意識清醒時，請人代筆立下遺囑。
他說：「我孤家寡人，家裡人一毛錢都不給。公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖30%，阿寬30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，給那些需要照顧的人。」
一字一句，說得清清楚楚。他以為，這是他留在世上最後一份心意的完整表達。
他沒有想到，這份心意，最後要用10年和法院去爭。
▋官司打了10年，兄妹還是拿到了錢
2025年，裴祥泉案全部終結。法院認定代筆遺囑有效，裴祥泉的遺囑心願在法律上被保住了——但只保住了三分之二。
另外三分之一，依《民法》特留分規定，屬於裴祥泉在世兄妹的法定份額，無論遺囑怎麼寫，法院都必須保障。裴祥泉2.18億元的遺產，最終約7268萬元落入裴家3兄妹手中。邱瓈寬實際到手約4360萬元，楊智明同樣約4360萬元。
裴祥泉想給的，大概只給出去了七成不到。
▋為什麼？什麼是特留分？
台灣《民法》第1223條規定，「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。
這條法律的設計邏輯，來自1930年的農業社會——那個年代，家族是最重要的生存單位，手足之間相互扶持，彼此依賴。法律保障手足有最低繼承份額，有它當時的歷史背景。
但放在今天，這條法律讓很多人困惑：和父母同住照顧到最後的是我，兄弟姊妹幾十年沒回家，為什麼他們還能分走我爸的財產？我自己一個人打拚，沒有結婚，沒有孩子，和手足形同陌路，為什麼我死後財產還要被他們切走？
這樣的聲音，近年愈來愈多。
▋法律正在改變，但現在還沒變
2025年台灣正式進入超高齡社會，繼承制度的討論成為全民焦點。
法務部已預告刪除兄弟姊妹特留分的《民法》修正草案，並增訂貢獻分制度，讓實際照顧、扶養被繼承人的繼承人，能透過法律主張更多保障。立法院司法法制委員會今年初已完成初審，目前條文保留送協商，尚未三讀通過。修法方向明確，但時程仍在進行中。
在法律正式生效之前，你今天能用的工具，依然需要受到現行制度的規範。
▋那你現在可以怎麼做？
遺囑仍然值得立。它讓你的意願有文字可循，讓家人明白你的心意，也讓繼承程序更加清晰。但遺囑有它的邊界，特留分就是那條牢不可破的界線。搭配信託，在當事人身故、繳清遺產稅後，受託人會依遺囑內容（如按月發放生活費、設定繼承條件）管理財產，防止繼承人一次揮霍或引發爭產糾紛，可以更加確保被繼承人的意願，在離開後能確實執行。
在遺囑和信託之外，人壽保險的受益人設計，是另一個值得認真對待的工具。
依現行法律，保險金不計入遺產，不受特留分切割，受益人可以直接指定——只要保單結構正確，它能做到遺囑做不到的事：繞過繼承程序，把你的心意精準送到你真正想保護的人手中。
裴祥泉一輩子把財富留給了陪伴他的人，他做對了立遺囑這件事，但如果當年規劃中有更完整的工具搭配，結果或許不同。
這不是在說任何人對或錯，而是在提醒：財產傳承，不是只有遺囑一條路。
你有沒有想過，你今天的安排，在法律的框架裡，能保護到誰、到哪裡？
這個問題，值得你現在就認真想。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師，但有些想法，想跟你分享。
(實際安排仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估規劃。)
精華 FAQ
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因為他長年單身無子女，晚年與兄妹疏離，真正陪伴、照顧他的是弟子邱瓈寬、合作夥伴與公司員工，所以希望把財產留給這些實際付出的人。
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因為台灣民法有兄弟姊妹特留分規定，保障其最低繼承份額。即使遺囑排除他們，法院仍須依現行法律保留一定比例給法定繼承人。
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可搭配遺囑、信託與人壽保險受益人設計。遺囑表達意願，信託可管理資產並分期給付，保險金則可指定受益人且不計入遺產。
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