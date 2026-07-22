2026-07-22 23:17 女子漾／編輯桑泥
《韓國製造2》劇照曝光！玄彬、鄭雨盛再次合體，雙面毒梟×正義檢察官 雙雄對決引爆期待
Disney+ 政治犯罪大作《韓國製造 2》正式確定回歸，由玄彬、鄭雨盛再次領銜主演，並加入禹棹奐等人氣演員，延續第一季掀起的權力鬥爭與政治陰謀，故事規模與人物野心更將全面升級。究竟《韓國製造2》有哪些不能錯過的看點？小編一次整理以下重點給大家！
1｜時間線快轉 9 年！權力巔峰的黑幫 vs. 滿血復活的檢察官
第二季的劇情時間線直接快轉，設定在第一季驚心動魄的事件發生「9 年後」。玄彬飾演的「白冀兌」已經不再是當年那個還在往上爬的野心家，而是真正坐上了權力的鐵王座，成為冷血且從容的黑白兩道霸主。
而曾被狠狠擊敗、失去一切的檢察官「張健榮」（鄭雨盛飾），在沉寂多年後帶著滿腔的怒火與未竟的復仇歸來。一個是登峰造極的掌權者，一個是沒有退路的復仇者，這種「雙強對決」的張力，光看文字就讓人起雞皮疙瘩！
２｜禹棹奐回歸，角色關係更加複雜
除了玄彬與鄭雨盛之外，禹棹奐也將回歸第二季。他的角色白冀憲與白冀兌之間存在密切關聯，在第一季中便成為推動劇情的重要人物，而第二季隨著權力重新洗牌，角色之間的信任、背叛與家族關係也將成為劇情亮點。
３｜權力遊戲全面升級，政治犯罪格局擴大
不同於一般犯罪韓劇，《韓國製造》將焦點放在國家權力、財閥利益與政治黑幕之間的角力。第二季預計延續第一季時代背景，深入描繪角色站上權力巔峰後所面臨的新危機。當白冀兌掌握更多資源，張健榮也將展開反擊，兩人之間的鬥爭將不再只是個人恩怨，而是牽動整個時代局勢。
４｜Disney+ 年度韓劇王牌續作
近年 Disney+ 積極打造韓國原創內容，從《韓國製造2》、《殺人者的購物中心2》到《魅惑》等作品共同組成 2026 年度重點韓劇陣容。
相比第一季聚焦角色崛起與權力爭奪，第二季將把故事推向更高層級的對抗，玄彬與鄭雨盛兩大影帝級演員再次同框，也讓這部作品成為2026下半年最受期待的韓劇之一！
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