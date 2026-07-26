2026-07-26 23:07 女子漾／編輯桑泥
全智賢、池昌旭新劇《人類X九尾狐》來襲！九尾狐與巫師展開奇幻羅曼史，必看亮點一次看
全智賢與池昌旭確定攜手主演 JTBC 奇幻愛情劇《人類X九尾狐》，這是兩人繼電影《屍速禁區》後再度合作。消息一公開便登上韓網熱搜，不少劇迷直呼：「這個組合顏值太頂了！」
必看亮點一｜全智賢將化身2000歲九尾狐
全智賢飾演的女主角「具子紅」是一位擁有兩千年壽命的九尾狐，平時以頂級女演員身分生活，擁有迷惑人心的超能力，只要她願意，幾乎所有人都會臣服於她的魅力。
然而當她遇見一名對自己能力完全免疫的男人後，原本的人生開始出現變化，也讓這位高冷神祕的九尾狐，首次感受到愛情與命運帶來的動搖。
必看亮點二｜池昌旭飾演天才巫師，成唯一「免疫者」
池昌旭飾演的「崔錫」是一位擁有特殊能力的巫師，同時也是博物館館長。他不僅能感知妖怪與靈體的存在，更是唯一完全不受具子紅魅惑能力影響的人類。正因如此，兩人從互相防備、彼此試探，到逐漸產生情感，也讓這段關係充滿火花與張力。
必看亮點三｜奇幻愛情結合妖怪世界觀，打造全新九尾狐宇宙
過去韓劇曾推出《九尾狐傳》、《我的室友是九尾狐》等作品，但這次《人類X九尾狐》選擇以「九尾狐 × 巫師」作為故事核心，劇情除了愛情線之外，也將帶出妖怪、人類與神祕力量共存的世界觀，加入驅魔、靈異與奇幻冒險元素，讓整體故事更具層次。
必看亮點四｜豪華卡司加持，黃寅燁、車珠英、雪炫等驚喜加盟
除了全智賢與池昌旭之外，《人類X九尾狐》還集結車珠英、姜有皙、黃寅燁與雪炫等人氣演員加盟。
豪華陣容橫跨實力派與新生代演員，每位角色都與九尾狐世界有著密切關聯，也讓劇迷更加期待人物之間的化學反應，以及故事背後隱藏的秘密！
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