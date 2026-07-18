原來夏天不能只用「熱」來形容：一個「暑」字，藏著兩千年前的氣象學

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《說文解字》認為「小」是萬物被分開後的狀態。

《說文解字》認為「小」是萬物被分開後的狀態。 重點二： 「大」在古人眼中是一個四肢完整張開的人形。

「大」在古人眼中是一個四肢完整張開的人形。 重點三：「暑」指濕熱如水煮，「熱」才是乾燥如火燒。

現在正值一年中最酷熱的「大小暑」時期。

​過去我一直以為夏天只有一個「熱」字可以形容，直到看見古人對「暑」的解釋，才發現自己的認知實在太粗略了。

​更有意思的是，「小」、「大」、「暑」這三個再熟悉不過的字，竟然都藏著一套完整的造字邏輯。

​那一刻，我忍不住想，如果兩千年前的人能把一個字觀察得如此細膩，我們是不是也錯過了許多文字真正迷人的地方？

​第一個冷知識：「小」不是大小，而是一個被拆開的瞬間

​以前我一直以為，「小」就是體積小、數量少。直到翻開《說文解字》，才發現自己理解錯了。

​《說文解字》說：「物之微也。从八，丨見而分之。」段玉裁在《說文解字注》又進一步解釋：「凡㮯物分之則小。」​這幾句話，道出了古人很有意思的思考方式。

​他們認為，世上的萬物原本都是一個完整的整體。字形中的「丨」代表事物出現，「八」則表示向兩側分開的形狀。當一個完整的事物開始被辨析、被切分、被拆解，「小」才因此產生。

​原來，在古人的眼裡，沒有什麼東西天生就是微小。

​「小」不是固定存在的狀態，而是一個整體經過分割後形成的結果。短短一個字，竟然把「由整體到部分」的思考方式放進了字形裡。

​第二個冷知識：「大」真正畫出來的，是一個完整的人

​仔細看看「大」這個字，你會發現，它根本不是抽象符號，而是一個雙手張開、雙腳站穩的人。

​《說文解字》寫道：「天大，地大，人亦大。故大象人形。」段玉裁則進一步說明：「人儿之文但象臂脛，大文則首手足皆具，而可以參天地，是爲大。」

​很多人都知道「大」像人形，卻很少注意到，「人」字只是勾勒側面的身形；「大」字卻把頭、雙手、雙腳全部畫了出來，象徵一個完整的人。

​更耐人尋味的是，段玉裁指出，古人是先造出「大」字，再造出「天」字，因為「天」是在「大」之上再加上一筆而形成（天之文从一大）。

​這也呼應了老子所說的「人法地，地法天，天法道」。古人理解天地，不是先仰望天空，而是先認識自己，從一個完整的人開始，去丈量世界。

​第三個冷知識：「暑」不是火在燒，而是人在水裡慢慢被煮

​看到這裡，我終於明白，為什麼台灣夏天總讓人覺得特別難熬。

​我們平常總把「暑」和「熱」混在一起說，但古人分得非常清楚。《說文解字注》寫道：「暑之義主謂溼，熱之義主謂燥。故溽暑謂溼暑也。」

​《釋名》更留下了一段極具畫面的解釋：「暑，煑也。如水煑物也；熱，爇也。如火所燒爇也。」

​原來，「暑」像是在水裡煮東西，濕氣包圍全身，汗水排不出去，衣服緊貼皮膚，每走一步都覺得黏膩沉重；而「熱」則像直接靠近火焰，被火灼燒，是另一種乾燥而猛烈的炙熱。

​當我們在盛夏午後走出戶外，迎面而來的是一股濕黏的熱浪，汗水怎麼擦都擦不乾，那正是古人所說的「溽暑」。

​沒有溫度計、沒有濕度計，更沒有氣象衛星，他們卻早已把人體最細微的感受，濃縮成一個字，並且區分得如此精確。

​原來，一個字就能讓人感到一絲清涼

​身為一名國文教師，也是長期投入文字創作的人，我愈來愈相信，漢字最迷人的地方，往往藏在我們最熟悉、也最容易忽略的地方。

​這次翻閱《說文解字》，最大的收穫不是多認識幾個字，而是重新認識古人的觀察力。

​他們把「小」看成整體被拆分後的樣子，把「大」畫成一個完整站立的人，把「暑」區分成如水煮般的濕熱與如火燒般的乾熱。

​短短幾個字，就把生活經驗、天地萬物與人的感受，全都放進了文字裡。

​以前總覺得夏天只有一個「熱」字可以形容，現在每次看到「暑」字，都會想起古人那句「暑，煑也。如水煑物也」。

​原來夏天真的不能只用「熱」來形容。

​不知道你有沒有也被這些有趣的造字原理打動？至少對我而言，讀懂這幾個字之後，再迎向盛夏的烈陽，心裡竟多了一絲清涼。