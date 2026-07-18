把臺灣廟宇文化擺上書架，媽祖神轎DIY開箱｜媽祖文創商品推薦，祈福文創商品開箱

AI重點 文章重點整理： 重點一： 玄奘文化推出小神轎DIY木作模型，結合媽祖廟宇文化與文創收藏。

玄奘文化推出小神轎DIY木作模型，結合媽祖廟宇文化與文創收藏。 重點二： 組裝過程強調卡榫精準、圖解清楚，帶出濃厚的手作儀式感。

組裝過程強調卡榫精準、圖解清楚，帶出濃厚的手作儀式感。 重點三：神轎可放平安符或心願字條，成為承載祝福的日常擺飾。

我有神轎了。

說起來，我們對媽祖的感情是很奇妙的；就像不常見面的阿媽，但每次想起她，心裡就暖一塊。

藝式酪梨

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玄奘文化出版的小神轎DIY組，打開來是一片片精緻木片，木頭的氣味還帶著某種莊嚴，帶著淡香，有點像老家神明廳的氣息。

藝式酪梨

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酪梨攤開圖解，坐在地板跟著拼，孩子們也都在旁邊七嘴八舌的想要指導著。

藝式酪梨

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組裝的過程也很有道韻。

圖解清晰，卡榫精準，手指在木片之間穿梭，有種在唸《清靜經》的感覺「人能常清淨，天地悉皆歸」

藝式酪梨

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這種儀式感，買現成的給不了。

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沒多久，小神轎就組起來了，說不感動是騙人的。

「小小的好可愛啊，真的滿好看的。」酪梨把神轎捧在手上。

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整個很精緻，轎頂的雕花極細，飛簷微微翹起，側面還有鳳凰圖騰，連板凳上都還有壓轎金；每一個小地方都藏著驚喜。

藝式酪梨

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小神轎有中空的轎體，可以放入平安符，也可以塞進寫了心願的字條，讓小神轎成為一個裝載祝福的容器。

我放進去的就是媽祖廟求來的平安符。

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而且裡面不只有這個小神轎而已，還有一台紙藝的媽祖順風車，上面寫著「累了請上車」。放在神轎旁邊，好像真的又跟著媽祖走了一回。

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現在這頂神轎放在我其中一個書架上，臺灣的廟宇文化就是一種日常，熱鬧時到廟裡奉香，寧靜時就像這樣，讓一頂小神轎陪你寫稿、看書，或是發呆。

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💕對了，他們Q版佛系列的福氣小媽祖也好可愛，可以一起帶回家。

藝式酪梨

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🔗 產品連結：小神轎DIY立體模型組

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⚠️ 注意：本產品為文創收藏模型，非玩具；非供14歲以下兒童玩耍使用；內含細小配件，請慎防吞食；請遠離火源。

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