2026-07-19 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】劇情邏輯很完整 但「無孔不入」的戲劇張力卻在第一集就氣力放盡—《氣體人第一號》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：第一集開場血腥震撼，卻把後續張力幾乎用盡。
- 重點二：劇情重在完整交代身世與陰謀，節奏因此偏平緩。
- 重點三：科幻設定具新鮮感，但角色走向多半可預期。
能夠讓身體化為氣體，就連重重警力包圍都對他無可奈何，《氣體人一號》的預告大概就吸引了不少觀眾；而第一集完全不避諱血腥的場面，也讓人確信自己將見證另一部科幻經典的誕生。然而，就如同許多影評所說，《氣體人一號》似乎在第一集就把全部的好牌打光，接下來的七集則像是單純把故事說完，儘管敘述邏輯完整，在劇情張力上卻也難免給人一種虎頭蛇尾的感想，並且讓評價變的極為兩極。
《氣體人第一號》集結了《噬亡村》導演片山慎三及《寄生獸：灰色部隊》編劇延尚昊、柳勇在，是由日韓聯手製作的跨國作品；同樣是科幻系列，這部作品則以「氣體人」為主角，描述一位能夠讓身體氣化、並且在新聞直播中殺人的男子引發社會恐慌，隨後更牽扯出一連串政府弊案。相對於其他媒介，氣體更能夠靈活地變化、侵入各種空間與物體，而這樣的特性也讓「氣體人」本身又比其他類型的科幻主角更加難以捉摸，相對也讓人對後續的發展有更多想像。
但比起運用這樣的特性去強化驚悚氛圍，《氣體人第一號》的劇情似乎更在意把故事說得完整。在第一集駭人的開場後，大部分的篇幅都放在追查、解釋氣體人的身世，氣體人出現時大部分只是變成一團灰撲撲的煙霧在城市飛來飛去。也是因為這樣，第一集那種震撼帶來的期待很快就會落空，進而讓觀眾覺得後續劇情有點平淡。
除了第一集太經典，接下來劇情後繼無力的關鍵，或許也在於它們的發展相對好猜，角色設定也幾乎依循著觀眾預想的方向進行。主角可以一個打十個，就算中槍也可以生龍活虎；短視近利的配角最後也會因此吃苦頭；壞人的設定更是直接寫在臉上。尤其是在整體劇情步調相對平緩的情況下，也會讓觀眾覺得無聊。
但在故事的完整度上，《氣體人第一號》做的還不錯。雖然有一些機制沒有說清楚（例如：他是怎麼知道要找的人在哪），但主線的起承轉合沒有留給觀眾太多疑問，其中也穿插一些感人的設定，關於工具、人性與情感上的探討，讓這部驚悚科幻片又多了一點層次。
從無孔不入的恐怖存在，到後來幾乎只是像《航海王》裡面的斯摩格一樣，能夠把身體變成煙霧把人抓著或抬起來，《氣體人第一號》不知為何後面變得保守，連帶讓精彩度大打折扣。但另一方面，或許著本來就不是一部只著重在爽度的日劇，帶著這樣的意識觀賞或許才能夠體會到更多劇中想要傳達的想法。
精華 FAQ
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作品以能將身體化為氣體的主角作為核心，再加上新聞直播殺人與政府弊案等元素，讓科幻與驚悚感迅速拉滿，預告和第一集都相當吸睛。
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因為第一集已把最震撼的場面一次端出，後續篇幅多用來追查身世與交代背景，發展也偏向觀眾可預測的方向，所以戲劇衝擊感明顯下降。
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它的主線起承轉合大致清楚，也加入工具、人性與情感的討論，提升層次；但部分機制交代不足，且後段保守，讓精彩度和爽感打了折扣。
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