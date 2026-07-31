2026-07-31 08:00 J.T
【愛一個人，可以把房子給她——但這個決定，讓88歲的他隨時可能無家可歸】—— 你父母有沒有做過同樣的事？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：張俊宏將資產全數登記給同居女友，卻沒有婚姻保障。
- 重點二：女友遭詐騙負債近3億元又中風，房產因此面臨法拍。
- 重點三：同居關係在法律上保障極少，財務安排需靠文件補強。
我想先問你一個問題。
你知道你父母的房子，登記在誰的名下嗎？
如果其中一個人突然生病、失去意識，另一個人能替他做決定嗎？
很多人說知道。但其實從來沒認真想過。
張俊宏的故事，值得你讀完。
▋一個你以為只跟名人有關的故事
88歲的張俊宏，是台灣民主運動走出來的人。當過立委、民進黨代理主席，也是民視創辦人之一。他的名字，刻在美麗島事件那一頁裡。
但這則新聞，和政治無關。它是一個關於愛情、信任，和一個財務決定的故事。
多年前，張俊宏把自己的資產，全部登記在同居女友黃女名下。他們沒有結婚。4個孩子為此與他斷絕關係。
他還是這樣做了。
▋然後，一切開始崩塌
黃女被詐騙，投資血本無歸。四處借錢，以債養債，用張俊宏的名義開口，債越借越深。
近3億元。
2025年8月，黃女突然中風，送進安養院。一個問題馬上浮出：
張俊宏，能替她做任何財務決定嗎？不能。他們沒有婚姻關係，他對她名下的任何資產，沒有法律上的處分權。
房子走上法拍。這個88歲的老人，隨時可能無家可歸。
他只說：「就當是上帝給的課題吧。」那句話，輕描淡寫。
但一個老人站在那個快撐不住的家裡說出這句話，份量很不一樣。
▋這件事，離你比你想的近得多
很多女性讀者，正在面對一個很像的情境。不是自己，是父母。
爸爸再婚或交往了新的伴侶，把房子過戶給她。
媽媽把存款移到某個孩子的帳戶，說「比較放心」。
父母同居多年，沒有辦理婚姻登記，以為這樣「比較自由」。
然後有一天，其中一個人倒下。你才發現——你不知道家裡的錢在哪裡。 你沒有辦法替他們做任何決定。
你不知道那些資產，到底算誰的。
▋同居，在法律眼裡是什麼？
台灣法律對同居關係的保障，幾乎是零。
沒有繼承權。沒有財產管理權。 沒有法定的代理資格。
同居伴侶一旦失能，另一方想動用對方名下的任何資產，原則上都得走法院程序，一拖就是好幾個月，緊急關頭根本來不及。
這不是罕見案例。是台灣每一天都在某個家庭裡靜靜發生的事。解法不是要每個人都去結婚。
而是每一份感情裡的財務安排，都要有對應的法律文件當後盾。
▋如果你的家裡也有這樣的安排
幾個今天就可以問自己的問題——
家裡的房產和存款，登記在誰的名下？
如果那個人突然失能，誰有資格替他做決定？
有沒有簽署意定監護或醫療委任代理人相關文件？
萬一面對老化、失智、或突發疾病，財務上有沒有留緩衝？
張俊宏的故事，不是在評斷他的選擇。每個人都有權利以自己的方式去愛。
但我希望這個故事，能讓你想起一件事：愛，值得被保護。而保護愛最有力的方式，是在你還有能力的時候，把那些文件備齊。
那一天，願意去做這件事的人，才是真正為彼此負責的人。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
(實際安排仍需依個案狀況、法規與專業人士評估。)
精華 FAQ
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因為他把資產都登記在同居女友名下，對方又因詐騙負債、後來中風失能，房產進入法拍程序，他在法律上也無法直接處分那些資產。
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同居關係幾乎沒有繼承權、財產管理權與法定代理資格；若一方失能，另一方要動用對方資產通常得走法院程序，遇到緊急狀況往往來不及。
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應先確認房產與存款登記狀況，並考慮意定監護、醫療委任代理人等文件；若有老化、失智或突發疾病風險，也要預留財務緩衝與可執行安排。
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