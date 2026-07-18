AI重點 文章重點整理： 重點一： 新青安3.0新增50歲前申貸與80歲內還清限制。

新青安3.0新增50歲前申貸與80歲內還清限制。 重點二： 年齡壓縮貸款年限，可能讓月付金與壓力同步升高。

年齡壓縮貸款年限，可能讓月付金與壓力同步升高。 重點三：買房前應先確認自備款後仍有6個月安全存款。

【最容易被買房倒數追上的，往往不是不努力的人】新青安3.0上路前，你還有多少時間準備一個家？

你有沒有發現，現在連幾歲買房，好像都有一個標準答案？

30歲以前，最好找到穩定工作。35歲以前，最好結婚、生孩子。45歲以前，要存到自備款，還得留下至少6個月的安全存款。50歲以前，要完成青安申貸。80歲以前，把房貸全部還完。

政府當然沒有明文規定，你的人生一定要照著這張時間表走。可是新青安3.0新增了一項很現實的條件：申貸時必須未滿50歲，而且申貸年齡加上核貸年限，不得超過80歲。而真正讓人焦慮的，不只是「50歲以後不能申請青安」。而是當你終於準備好買房時，才發現自己能貸的時間變短了，月付金可能更高了，距離退休也更近了。

你有沒有想過這些最容易被這場倒數追上的人，往往不是不努力的人。

▊ 他不是不努力，只是前半段人生先拿去照顧別人

可能是一個40多歲的女人。

年輕時，她不是沒有想過買房。只是剛出社會時薪水不高，還要幫忙家裡。後來結婚、生孩子，育嬰、托育、教育費，每一筆支出都排在買房前面。父母年紀大了，她開始負擔醫療費、照護費，有時還得暫停工作，陪著跑醫院。好不容易孩子大一點，收入穩定一點，手上終於存到一筆錢。她第一次覺得，自己好像有能力買下一個家。

可是抬頭一看，她已經45歲了。

也可能是一個中年轉職的人。不是不努力，而是原本的產業突然衰退；不是沒有規畫，而是創業失敗後，花了好幾年才把債務還清。

也可能是一個離婚後重新開始的人。房子留給前配偶和孩子，自己重新租屋、重新存錢，等到生活終於站穩，年齡也已經逼近政策門檻。

有些人25歲就開始替自己累積資產。有些人到了40歲，才終於有機會替自己活一次。人生的速度本來就不同。可是政策衡量你的方式，只有一條年齡線。

▊ 政策不會問你經歷過什麼，只會問你現在幾歲

新青安3.0規定，申貸時必須未滿50歲，而且申貸年齡加上核貸年限不得超過80歲。這代表45歲申貸，核貸年限最多只剩35年。

48歲申貸，最多只剩32年。49歲申貸，最多只剩31年。這些數字不是在判斷你夠不夠努力。它不會問你，前幾年是不是生了一場病。不會問你，是否為了照顧父母暫停工作。也不會問你，是不是直到中年轉職成功，收入才第一次真正穩定。

它只會計算：你現在幾歲？距離80歲，還剩幾年？年齡當然不是唯一的核貸條件，銀行仍會評估收入、負債、信用、房屋鑑價及還款能力。但當貸款年限被年齡壓縮，月付金就可能提高。你準備得越晚，留給自己的財務緩衝也可能越少。

▊ 45歲不是法定截止，卻可能是很多人的實務警戒線

假設一個人45歲申貸，核准35年房貸。如果銀行同時核准5年寬限期，前幾年主要繳交利息，到了50歲左右，才正式進入本金與利息一起攤還的階段。那時候，他面對的可能不只有房貸。孩子正準備升高中、大學。父母進入需要照護的年紀。最慘的是可能自己的身體也開始出現狀況。

別人30歲開始繳房貸時，可能正在累積收入與職涯。他50歲開始承受主要還款壓力時，卻可能同時站在教育、照護與退休三種支出的交叉口。從那一刻開始，房貸不再只是「每個月繳多少錢」。它會和你人生中最昂貴、責任最重的幾個階段，疊在一起。

▊ 真正的門檻，不只是存到兩成自備款

很多人談買房，第一個問題都是：「我要準備多少頭期款？」但對40多歲才準備買房的人來說，更重要的問題其實是：「付完頭期款以後，我還剩多少錢？」

依目前這份試算模型，如果把兩成自備款，以及6個月房貸與家庭緊急預備金一起計算，新北市大約要準備426萬元，臺北市約557萬元。這不是政府規定的申貸門檻。而是一條避免買完房後，帳戶立刻見底的生活安全線。

所以買房前真正該算的，不只是「我借得到多少」。還包括：付完自備款、稅費與裝修之後，還剩多少現金？如果失業半年，房貸還繳得下去嗎？父母突然需要照護，孩子的教育費增加，家庭還撐得住嗎？寬限期結束後，月付金提高，生活品質會不會整個被犧牲？

政策幫你跨過的，可能只是簽約以前的門檻。簽約以後的30多年，仍然要由你自己走完。

▊ 不要因為怕來不及，就做一個後悔30年的決定

所以看到新青安3.0，我最不希望出現的結果，就是更多40多歲的人因為害怕錯過資格，倉促買下一間超出能力的房子。

「再不買就來不及了。」「再過幾年，貸款年限會更短。」「都已經存這麼久了，難道還要繼續等嗎？」這些焦慮都是真的。但焦慮不應該成為買房的理由。

政策有倒數時間，不代表你應該被倒數逼著做決定。優惠可以降低一部分利息與初期負擔，卻不會替你承擔失業、生病、照護、教育與退休的風險。銀行願意核准貸款，也不代表這間房子真的適合你。

買房真正的最後期限，不是政府規定的50歲。而是付完自備款以後，你還有沒有至少6個月的安全存款。是寬限期結束以後，你還能不能一邊繳房貸，一邊照顧家人、準備退休，過一個正常的生活。

人生晚一點，沒有關係。40多歲才穩定，不代表你失敗。沒有在別人期待的年齡買房，也不代表你不夠努力。

比錯過優惠更可怕的，別是為了證明自己沒有落後，買下一間讓自己後悔30年的房子。