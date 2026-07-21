2026-07-21 23:42 女子漾／編輯桑泥
諾蘭史詩鉅作《奧德賽》重磅上映！麥特戴蒙領軍豪華卡司，5 大必看亮點一次看
2026 年最受期待的電影正式登場！《奧德賽》由「神導」克里斯多福・諾蘭親自編導，找來麥特戴蒙領銜主演，改編自古希臘史詩《奧德賽》，將荷馬筆下跨越海洋、神話與人性的英雄旅程搬上大銀幕，電影預計於 2026 年 7 月 17 日全球上映。
從超豪華卡司、神話世界觀，到諾蘭招牌的震撼視覺，《奧德賽》在未上映前便已掀起全球影迷熱議，小編整理以下 5 大必看亮點給大家！
必看亮點 1｜諾蘭首次挑戰希臘神話史詩，打造電影級冒險世界
《奧德賽》改編自荷馬史詩，故事講述特洛伊戰爭結束後，伊薩卡國王奧德修斯踏上漫長歸鄉之路。然而他在回家的途中遭遇海神詛咒、巨人獨眼怪、塞壬誘惑與神祇考驗，不只是肉體上的冒險，更是一場關於勇氣、智慧與人性的試煉。
必看亮點 2｜麥特戴蒙化身英雄奧德修斯，挑戰全新角色
電影由麥特戴蒙飾演主角奧德修斯，這也是他與諾蘭繼《星際效應》後再度合作。
不同於過去常見的英雄形象，奧德修斯是一位充滿智慧、策略與矛盾的人物，他不只是戰士，更是一名必須在生存、信念與家庭之間做選擇的領袖。
必看亮點 3｜超狂卡司集合，好萊塢頂級演員同台飆戲
除了麥特戴蒙之外，《奧德賽》的演員陣容堪稱豪華，其中有安海瑟薇飾演奧德修斯的妻子潘妮洛普，湯姆霍蘭德飾演兒子忒勒馬科斯，Zendaya 出演智慧女神雅典娜，羅伯派汀森則飾演重要角色安提諾俄斯。
此外，莎莉·賽隆等影星也加入演出，讓這部電影成為 2026 年最星光熠熠的作品之一！
必看亮點 4｜全程 IMAX 攝影機拍攝，打造前所未見視覺震撼
諾蘭向來以追求真實感聞名，《奧德賽》更進一步挑戰電影技術極限，本片全程使用IMAX 攝影機拍攝，並在全球多地取景，希望讓觀眾真正感受到古希臘世界的壯闊與危險。從浩瀚海洋、巨大怪物，到史詩戰爭場面，都將以最高規格呈現。
對於喜愛大銀幕體驗的影迷而言，《奧德賽》無疑是2026年最值得進戲院觀看的電影。
必看亮點 5｜繼《奧本海默》後，諾蘭再挑戰年度話題神作
2023年的《奧本海默》不只創下票房佳績，更橫掃多項國際獎項，證明諾蘭依舊是好萊塢最具號召力的導演之一，這次《奧德賽》從真實歷史轉向神話傳說，題材跨度更大，也讓影迷期待他如何重新詮釋這部流傳數千年的經典作品。
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