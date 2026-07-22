2026-07-22 23:08 女子漾／編輯桑泥
2026 韓劇男神回歸！李棟旭、蘇志燮、南柱赫新劇接力登場
各位追劇的老婆們，請立刻清空你們的行事曆！2026 下半年多位一線男星都將帶著新作品重返小螢幕，涵蓋動作、奇幻、懸疑、愛情等多元題材，讓大家可以從暑假一路追到年底。
以下整理 2026 年最值得期待的韓劇男神新作，請直接右鍵收藏，小編保證你的心臟今年會很忙！
1. 李棟旭《殺人者的購物中心 2》，殺手宇宙升級
Disney+ 人氣動作韓劇《殺人者的購物中心 2》終於回歸，李棟旭再度飾演神秘叔叔鄭進灣，與金慧峻攜手迎戰跨國殺手組織「Babylon」。
第二季將延續第一季留下的伏筆，除了揭開更多鄭進灣的過去，也擴大世界觀與動作場面，被視為今年最受期待的韓劇續作之一，已確定於 7 月 22 日開播。
2. 蘇志燮《金特務：本色回歸》，睽違多年再演特務
「大叔男神」蘇志燮今年帶來動作新劇《金特務：本色回歸》，已於 6 月 26 日正式上線開播。故事改編自人氣網漫，描述一名退休特務因女兒離奇失蹤，被迫重返情報世界，與昔日戰友再次並肩作戰。劇集結合高規格動作場面、家庭情感與懸疑推理，自開播後便成為 Netflix 與 SBS 的話題作品！
3. 南柱赫《鬼謎東宮》，退伍後首部主演作品
完成兵役後，南柱赫將以 Netflix 古裝奇幻劇《鬼謎東宮》正式回歸。他飾演能穿梭陰陽兩界的驅魔師，與盧允瑞、曹承佑共同調查王宮深處的神祕詛咒。
古裝、驅魔、懸疑與奇幻元素交織，也讓《鬼謎東宮》成為今年暑假最受期待的新劇之一。
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