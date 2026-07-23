2026-07-23 22:24 女子漾／編輯桑泥
影后級神仙打架！2026 韓劇女神強勢回歸：宋慧喬、秀智、孔曉振全新劇單一次看
追劇成癮的各位，2026 下半年的精神糧食可以說是被這幾位歐妮給承包了，從宋慧喬、秀智到孔曉振，三位韓流代表女星都將帶著全新作品重返小螢幕，而且題材多元，包含時代劇、奇幻懸疑、動作犯罪等全新類型，讓劇迷期待值爆表。究竟三大女神的新作有哪些亮點值得期待？快看以下小編重點整理！
1. 頂流集結！宋慧喬、孔劉首度同台《夢響年代》
還記得《黑暗榮耀》裡讓全網起雞皮疙瘩的喬妹嗎？2026 年宋慧喬不再復仇，而是攜手國民老公孔劉，演出 Netflix 史詩級原創影集《夢響年代》。這部劇光是製作費就砸了超過 700 億韓元，直接超越當年的《異能》！
故事背景設定在 1960 至 1980 年代的韓國娛樂圈，講述一群懷抱夢想的年輕人，在音樂產業中追逐成功、友情與愛情的故事。除了宋慧喬、孔劉之外，還集結車勝元、李荷妮、金雪炫等實力派演員，被視為 Netflix 2026 年度旗艦韓劇之一。
2. 秀智《魅惑》挑戰吸血鬼角色，再度合作金宣虎
有「國民初戀」之稱的秀智，將在 Disney+ 原創劇《魅惑》中突破過往形象，這部改編自人氣網漫的《魅惑》，融合奇幻、懸疑與愛情元素，秀智飾演擁有神祕身世、數十年容貌未變的女子宋貞華，與金宣虎飾演的畫家展開一段跨越時代的命運糾葛。這也是兩人繼《Start-Up：我的新創時代》後再次合作，未開播便掀起高度討論。
3. 孔曉振《殺手媽咪》變身傳奇狙擊手
向來以浪漫喜劇聞名的孔曉振，這次在 MBC 新劇《殺手媽咪》中徹底顛覆形象，她飾演一位看似平凡的職場媽媽，實際上卻是地下世界赫赫有名的傳奇狙擊手。白天的她忙於育兒與工作，夜晚則執行高風險任務，雙重人生設定充滿反差，也讓這部劇成為 2026 下半年最受矚目的動作韓劇之一。
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