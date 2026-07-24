2026-07-24 22:08 女子漾／編輯桑泥
孔曉振新劇《殺手媽咪》化身「殺手媽媽」！劇情、角色與必看亮點整理
「浪漫喜劇女王」孔曉振終於回歸小螢幕！MBC 全新動作韓劇《殺手媽咪》即將於七月底開播，消息公開後立刻引發劇迷期待。這次孔曉振不再是熟悉的溫柔系女主角，而是挑戰「平凡人妻 × 傳奇殺手」的雙重身份，展現前所未見的強悍魅力。
融合動作、犯罪、家庭與黑色喜劇元素，《殺手媽咪》講述一名看似普通的職場媽媽，背後卻隱藏著驚人秘密的人生故事。這部新劇有哪些必看亮點？小編幫大家一次整理以下精彩看點！
1. 孔曉振挑戰最大反差角色
劇中孔曉振飾演柳寶娜，表面上是電子公司的普通上班族，也是照顧丈夫與女兒的平凡媽媽，然而沒有人知道，她其實就是地下世界傳聞中的傳奇狙擊手「Kingfisher」，專門制裁逃過法律制裁的惡人。
白天處理家庭與職場瑣事，晚上卻可能拿起狙擊槍執行任務，這種極端反差設定，也成為《殺手媽咪》最大的吸引力。
2. 「最危險的工作」竟然是當媽媽？
《殺手媽咪》最特別的地方，在於它不只是動作爽劇，更加入現代女性面對的生活議題。柳寶娜在結束三年育兒假後重新回到社會，一邊努力適應職場，一邊隱藏自己的殺手身份，同時還要維持家庭和平。劇情透過「殺手」這個極端設定，反向描寫許多女性每天在工作、家庭與自我之間尋找平衡的壓力，也讓角色不只是強大，而更加貼近現實。
3. 動作戲全面升級，孔曉振展現新面貌
過去孔曉振多以《沒關係，是愛情啊》、《主君的太陽》等浪漫與療癒系作品深植觀眾心中，這次挑戰冷酷殺手角色，她不只需要展現角色的細膩情感，也必須完成大量動作戲與武打場面。
從公開劇照來看，柳寶娜一方面能穿著圍裙照顧家人，另一方面又能展現狙擊手的冷靜氣場，完全顛覆觀眾對孔曉振的既有印象。
4. 豪華的製作團隊
《殺手媽咪》改編自同名人氣網路漫畫，由《背著善宰跑》的尹鍾鎬導演執導，劇本與角色設定受到許多關注，除了孔曉振之外，劇集也集結鄭俊元、李相二、成東鎰等演員加入，透過不同角色關係增加劇情張力。
這一次孔曉振不只是浪漫愛情中的女主角，而是一位為了家庭與正義拿起武器的「殺手媽媽」，這樣特別的角色設定就已經讓粉絲們萬分期待了！
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