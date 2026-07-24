孔曉振新劇《殺手媽咪》化身「殺手媽媽」！劇情、角色與必看亮點整理

2026-07-24 22:08 女子漾／編輯桑泥
孔曉振新劇《殺手媽咪》化身「殺手媽媽」！劇情、角色與必看亮點整理。 圖片來源：IG@mbcdrama_now
孔曉振新劇《殺手媽咪》化身「殺手媽媽」！劇情、角色與必看亮點整理。 圖片來源：IG@mbcdrama_now

「浪漫喜劇女王」孔曉振終於回歸小螢幕！MBC 全新動作韓劇《殺手媽咪》即將於七月底開播，消息公開後立刻引發劇迷期待。這次孔曉振不再是熟悉的溫柔系女主角，而是挑戰「平凡人妻 × 傳奇殺手」的雙重身份，展現前所未見的強悍魅力。

融合動作、犯罪、家庭與黑色喜劇元素，《殺手媽咪》講述一名看似普通的職場媽媽，背後卻隱藏著驚人秘密的人生故事。這部新劇有哪些必看亮點？小編幫大家一次整理以下精彩看點！

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1. 孔曉振挑戰最大反差角色

劇中孔曉振飾演柳寶娜，表面上是電子公司的普通上班族，也是照顧丈夫與女兒的平凡媽媽，然而沒有人知道，她其實就是地下世界傳聞中的傳奇狙擊手「Kingfisher」，專門制裁逃過法律制裁的惡人。

白天處理家庭與職場瑣事，晚上卻可能拿起狙擊槍執行任務，這種極端反差設定，也成為《殺手媽咪》最大的吸引力。


2. 「最危險的工作」竟然是當媽媽？

圖片來源：IG@mbcdrama_now
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《殺手媽咪》最特別的地方，在於它不只是動作爽劇，更加入現代女性面對的生活議題。柳寶娜在結束三年育兒假後重新回到社會，一邊努力適應職場，一邊隱藏自己的殺手身份，同時還要維持家庭和平。劇情透過「殺手」這個極端設定，反向描寫許多女性每天在工作、家庭與自我之間尋找平衡的壓力，也讓角色不只是強大，而更加貼近現實。


3. 動作戲全面升級，孔曉振展現新面貌

圖片來源：IG@mbcdrama_now
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過去孔曉振多以《沒關係，是愛情啊》、《主君的太陽》等浪漫與療癒系作品深植觀眾心中，這次挑戰冷酷殺手角色，她不只需要展現角色的細膩情感，也必須完成大量動作戲與武打場面。

從公開劇照來看，柳寶娜一方面能穿著圍裙照顧家人，另一方面又能展現狙擊手的冷靜氣場，完全顛覆觀眾對孔曉振的既有印象。


4. 豪華的製作團隊

《殺手媽咪》改編自同名人氣網路漫畫，由《背著善宰跑》的尹鍾鎬導演執導，劇本與角色設定受到許多關注，除了孔曉振之外，劇集也集結鄭俊元、李相二、成東鎰等演員加入，透過不同角色關係增加劇情張力。

這一次孔曉振不只是浪漫愛情中的女主角，而是一位為了家庭與正義拿起武器的「殺手媽媽」，這樣特別的角色設定就已經讓粉絲們萬分期待了！

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

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每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

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2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
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有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-17 08:00 J.T

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文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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