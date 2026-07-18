2026-07-18 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】回到童年為自己發聲 香港漫畫家對國族標籤與自我形成的探討—《敵國鬼子》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：柳廣成以半自傳漫畫回望童年流離經驗。
- 重點二：作品透過標籤與歧視探問國族認同形成。
- 重點三：文章也連結台灣處境反思如何定義自己。
人應該要怎麼定義自己與他人呢？
香港漫畫家柳廣成以自身成長經歷為本，透過環境不斷變換、標籤被貼上又被撕掉的經驗，以龍的青少年之眼，重新闡述一個人如何自我定位，以及如何探索世界的面貌，並建立認知的過程。
「國族到底代表了什麼？」這大概是成人過程當中，最簡單卻也最複雜的議題。對於從來沒有跨越的必要、也從未思考其背後意義的人，這是一種「天生」的資格；但對於像是台灣人這種，在歷史上搖擺於各種認同之間的群體，它卻到今日才逐漸被重視、釐清。至於那些在早期生命經驗跨越了國境，甚至還是在歷史上素有嫌隙的國家間流轉的少年、青少年，這樣的過程或許也更加難熬，並且註定將承受自己所不理解的敵意與歧視。
香港漫畫家柳廣成的半自傳作品
近幾年有在關注台灣漫畫作品的讀者大概都對「柳廣成」不陌生，但比起過往的改編漫畫作品，《敵國鬼子》的故事聚焦於他個人的生命經驗，同時也讓讀者能夠更接近這位創作者的人生與內在思想。因為父母工作的關係出生於香港、成長於日本，小學時期因故搬回到中國，直到中學才又回到香港，不只是單純流轉於三地，也因為它們彼此複雜的國族關係，讓柳廣成不斷成為不同人眼中的「他者」；有時是好奇，但更多時候是排斥，尤其在需要建立認同的階段，這些經驗讓小時候的柳廣成感到混亂，並且在心中反覆探問「我是誰」這個核心命題。
談論認同的作品不少，但《敵國鬼子》特別的地方在於漫畫家用他獨具風格的筆觸，去傳達他童年時期對於國族的想像與經驗。就如同作者所說的，我們經常會忘記自己也曾經年幼，而在那個階段也會有自己的想法與感觸，卻經常被大人選擇性的忽略；藉由《敵國鬼子》當中的半自傳式的陳述，當作者終於能夠為年幼的自己發聲，讀者也更能夠深刻感受到國族這個由成年人所創造的人造概念，將如何對尚在發展中的孩童產生影響。
到底什麼才能夠代表一個人？國族象徵又該如何定義？包含國籍、名稱、口音、語言、身上的衣著，藉由經歷其他人不斷透過標籤化來區分非我族類的過程，《敵國鬼子》反覆探問著這個議題，同時點出世人往往更在意內心的標籤，而不願意真正去認識眼前的人。但另一方面，身處在總是遭受威脅、壓迫的國際處境，台灣讀者大概也會對其中批判國族標籤的想法感到矛盾，畢竟我們就是處在一個不明確定義自己，就會被吞沒的狀態。
在認同依舊混沌的台灣 反思國族的意義
回到台灣社會，到底怎樣才算是一個「台灣人」？並且又該如何定義、看待他者？只要民主自由還是台灣的核心價值，類似的討論或許也將永遠存在；而在看完《敵國鬼子》後，也不禁讓人好奇如今搬到台灣的作者，是否也還會在這個社會感受到排拒？或者在這個認同混亂多元的群體，能夠讓他有更不同的國族想像？
精華 FAQ
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作品以柳廣成的半自傳童年經驗為主軸，聚焦國族標籤、他者化與自我認同，透過漫畫重新思考人如何在不同環境中建立對自己的理解。
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他因父母工作在香港、日本、中國與香港之間移動，長期被視為外來者，這些經驗讓他在作品中反覆描寫被貼標籤、被排拒與尋找「我是誰」的過程。
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因為台灣同樣面臨國族認同與外部威脅的壓力，文章指出台灣讀者在反思國族標籤時會產生矛盾，也會思考如何定義自己、理解他者與維持社會認同。
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