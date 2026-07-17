2026-07-17 18:30 女子漾／編輯王廷羽
ATEEZ、&TEAM台北合體！MUSIC EXPO LIVE 2026小巨蛋連唱2天，完整陣容、售票時間一次看
日韓粉絲準備開搶！大型亞洲音樂盛典《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》宣布首度來台，將於2026年10月24日、25日一連兩天登上台北小巨蛋，集結ATEEZ、NCT WISH、Hearts2Hearts、&TEAM、King & Prince、櫻坂46等8組人氣藝人，更由日本國民級藝人櫻井翔擔任兩日主持人。這篇女子漾幫大家整理《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》懶人包，完整卡司、售票資訊一手掌握～
文章目錄
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》是什麼？
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》是什麼？
《MUSIC EXPO LIVE》是由日本NHK ENTERPRISES與娛樂公司STARBASE共同打造的大型音樂企劃，主打跨越語言與國界，集結活躍於日本、韓國及國際市場的歌手與偶像團體同台演出。
首屆《MUSIC EXPO LIVE 2025》於東京巨蛋舉行，邀請ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、BE、Number_i、HANA等12組藝人登台，吸引約4萬名觀眾進場，演出結束後相關標籤更登上日本社群平台熱門趨勢。活動內容後續也於NHK電視頻道播出，進一步擴大話題聲量。
2026年活動正式走出日本，海外首站選在台北，由寬宏藝術、NHK ENTERPRISES與STARBASE共同主辦，將日韓兩地的人氣音樂人帶進台北小巨蛋，讓台灣歌迷不用搭飛機，就能一次解鎖J-POP與K-POP兩大舞台！
《MUSIC EXPO LIVE 2026》豪華陣容一次看
《MUSIC EXPO LIVE 2026》豪華陣容一次看
《MUSIC EXPO LIVE 2026》Day 1陣容
《MUSIC EXPO LIVE 2026》Day 1陣容
King & Prince
日本人氣雙人偶像組合King & Prince由永瀨廉、高橋海人組成，憑藉精緻偶像魅力、穩定歌舞實力與成熟舞台表現累積高人氣。兩人這次來台演出，也讓不少日本偶像粉絲相當期待。
Hearts2Hearts
SM娛樂推出的新生代女團Hearts2Hearts，以夢幻視覺、青春氣息與細膩編舞受到矚目。成員們兼具清新形象與整齊舞台表現，為首日演出注入明亮又充滿少女感的能量。
FRUITS ZIPPER
來自日本KAWAII LAB.的FRUITS ZIPPER，以鮮明色彩、可愛造型及洗腦歌曲走紅，多首歌曲在短影音平台掀起舞蹈熱潮，團體將原宿「NEW KAWAII」文化帶進音樂與舞台，也成為近年日本新生代女團的代表之一。
AiNA THE END
AiNA THE END曾為日本女子團體BiSH成員，以沙啞嗓音、強烈情緒張力及自由奔放的肢體表演聞名。她演唱的動畫《膽大黨》第2季片頭曲〈革命道中〉受到廣泛關注，這次將展現有別於偶像團體的個性派舞台魅力。
《MUSIC EXPO LIVE 2026》Day 2陣容
《MUSIC EXPO LIVE 2026》Day 2陣容
ATEEZ
ATEEZ以強烈世界觀、高難度舞蹈及爆發力十足的現場演出聞名，歌曲經常融合電子、嘻哈與戲劇化編曲，搭配成員張力十足的表情管理及整齊群舞，在全球累積大量忠實粉絲。近期ATEEZ又以歌曲〈BAD〉及極具記憶點的舞蹈動作攻佔社群，這次登上台北小巨蛋，勢必成為第二日最受矚目的舞台之一！
NCT WISH
NCT WISH是NCT體系中以日本及亞洲市場為主要活動舞台的分隊，音樂風格充滿青春、希望與清爽氣息。團體以輕快流行旋律、充滿少年感的唱跳表演受到喜愛，與ATEEZ截然不同的舞台氣質，也讓第二天曲風更有層次。
櫻坂46
櫻坂46擅長運用整齊而富有力量的群舞、戲劇化表情及酷帥歌曲，打造充滿故事感的舞台。相較於傳統甜美系日系女團，櫻坂46更強調力量、情緒與視覺敘事，每次大型演出都能帶來極具衝擊力的舞台效果。
&TEAM
&TEAM是以日本為主要活動據點的跨國男子團體，成員來自不同國家與地區，音樂兼具青春感、國際感與強烈團隊敘事。團體成員包括來自台灣的NICHOLAS王奕翔，因此每次來台活動都備受台灣粉絲關注。
《MUSIC EXPO LIVE 2026》櫻井翔連續兩天擔任主持人
《MUSIC EXPO LIVE 2026》櫻井翔連續兩天擔任主持人
除了8組豪華卡司，日本國民級藝人櫻井翔也將連續兩天擔任主持人。櫻井翔身為嵐成員，除了歌手與演員身分，也長期活躍於新聞節目及大型音樂特別節目，擁有豐富現場主持經驗。由熟悉日韓流行音樂及大型直播節奏的櫻井翔掌控全場，也讓《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》不只是一場拼盤演唱會，更帶有日本大型音樂特番的規格與儀式感。
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》售票方式一次看
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》售票方式一次看
全面開賣
開賣時間：2026年7月28日（二）12:00
售票方式：寬宏售票系統
※票價、座位圖於2026年7月22日公布
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》活動資訊一次看
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》活動資訊一次看
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》演出日期：2026年10月24日（六）、10月25日（日）
演出地點：台北小巨蛋
主持人：櫻井翔
10月24日演出陣容：AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince
10月25日演出陣容：ATEEZ、NCT WISH、Sakurazaka46（櫻坂46）、&TEAM
精華 FAQ
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活動將於2026年10月24日與25日連續2天舉行，地點在台北小巨蛋。這是《MUSIC EXPO LIVE》首度移師海外，台灣歌迷可在本地一次看到多組日韓人氣藝人同台演出。
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Day 1有King & Prince、Hearts2Hearts、FRUITS ZIPPER、AiNA THE END；Day 2有ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM。2天皆由櫻井翔主持，讓活動更具大型音樂特番規格。
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全面開賣時間為2026年7月28日（二）12:00，售票系統為寬宏售票。官方目前已先公布開賣時間，票價與座位圖預計在2026年7月22日另行公開，方便粉絲提前規劃。
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