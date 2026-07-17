2026夏季行李箱推薦！BT21聯名CASETiFY太吸睛，LOJEL森林綠與CROWN質感旅箱一次看

暑假、夏季旅展接力登場，準備出國或安排兩天一夜小旅行，除了機票、住宿，行李箱也成為旅途中重要的穿搭配件。從 CASETiFY BT21 聯名款、充滿日系風格的 SOU・SOU 行李箱，到 LOJEL 森林綠旅箱與 CROWN 輕奢系列，以下整理2026夏季話題旅行配件，讓行李不只裝得下，也能在人群中一眼被認出。

CASETiFY亮面雲朵白行李箱登場 旅行配件也能成為穿搭亮點

看準暑期出遊與夏季旅展熱潮，CASETiFY 推出全新「亮面雲朵白」Bounce 行李箱，以簡潔亮眼的白色箱身，打造清爽又具有未來感的旅行造型。除了行李箱外，品牌也同步盤點多款適合旅途中使用的配件，從行李吊牌、AirTag 掛環，到帆布托特包、收納袋套組、隨身包與隨行收納包，兼顧辨識度、收納機能與整體造型。

圖片來源：官方

對於經常擔心在行李轉盤拿錯箱子的人來說，顯眼的行李吊牌與 AirTag 掛環不僅能增加辨識度，也方便掌握行李位置；收納袋套組則可將衣物、盥洗用品與充電配件分開整理，減少打開行李箱後一片混亂的窘境，讓出發與返程都更從容。

BT21聯名Bounce行李箱 旅途中最吸睛的可愛隊友

BT21 X CASETiFY 聯名系列除了帶來多款色彩繽紛的手機殼，也將 BT21 成員們的代表圖案搬上 Bounce 行李箱。活潑印花搭配具有存在感的箱體設計，讓行李箱從單純的收納工具，變成旅途中最醒目的造型單品。

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品牌也推出包含 BT21 X CASETiFY 手機殼與 Snappy™ 手機支架的精選優惠套組，從候機時追劇、拍照，到旅途中查看地圖與播放音樂，都能延續完整的 BT21 風格。對粉絲而言，拖著角色行李箱走進機場，彷彿正式開啟一場專屬的音樂冒險。

SOU・SOU行李箱 日系圖案讓機場穿搭更有辨識度

喜歡日系風格與鮮明圖案的人，可關注 SOU・SOU 推出的行李箱系列。品牌擅長運用具有節奏感的幾何圖形與色彩排列，將日常用品轉化為具有辨識度的設計單品，即使身處行李轉盤前，也能快速從眾多深色旅行箱中找到自己的行李。

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SOU・SOU 行李箱的視覺風格特別適合搭配素色服裝、帆布鞋與簡約旅行包，讓圖案成為整體造型焦點。無論前往京都、東京，或安排一場台灣城市小旅行，都能自然融入帶有生活感的日系旅遊氛圍。

LOJEL森林綠行李箱遇上成真咖啡 打造台灣感性旅行

LOJEL 攜手成真咖啡推出期間限定合作，以行李箱、咖啡與影像作品串起一場充滿文青氣息的「台灣感性之旅」。活動自7月31日至9月30日登場，橫跨台北、桃園、台中、台南與高雄共8間成真咖啡指定分店，打造適合拍照與休息的城市旅行據點。

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活動期間於 LOJEL TAIWAN 官方 Facebook 指定貼文留言「#LOJEL台灣感性之旅」，並標註兩位朋友，就有機會抽中全新 CUBO 森林綠21吋行李箱或聯名下午茶兌換券，活動每雙週抽獎，共有四波機會。

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到指定分店享用聯名下午茶，追蹤 LOJEL TAIWAN 與成真咖啡 Facebook 粉絲專頁，並於現場出示追蹤畫面，還可獲得 LOJEL 插畫貼紙組及專屬折扣，贈品數量有限，送完為止。

此外，即日起至9月30日，消費者於指定分店享用聯名下午茶後，至 LOJEL 指定店櫃消費，可享95折優惠，並獲得「成真咖啡買一送一」電子優惠券。想換行李箱又喜歡咖啡館旅行的人，可以把這次活動排進暑假行程。

LOJEL X 成真咖啡活動資訊

活動期間：2026年7月31日至9月30日

指定分店：台北 Bellavita 店、台北 SOGO 復興店、桃園藝文町店、台中審計店、台中太原崇德店、台南正興店、高雄夢時代店、高雄義享店

CROWN DOPPIO鎖定碎片式旅行 沒長假也能說走就走

沒有長假，也不代表不能離開日常喘口氣。近年「碎片式旅行」、「微旅行」逐漸受到上班族關注，旅人運用週末、連假或一至兩天特休，安排城市漫遊、風格旅宿與鄰近國家快閃行程，透過短暫轉換場景，重新整理生活節奏。

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看準短天數出遊需求，CROWN 推出 DOPPIO 系列，以灰藍、咖啡拿鐵與鐵灰三款質感色調，搭配帶有細緻光澤的箱體設計，呈現低調內斂的輕奢風格。無論入住設計旅店、走訪城市街區，或安排四天三夜海外旅行，都能自然融入不同穿搭情境。