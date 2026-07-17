2026-07-17 15:12 女子漾／編輯劉芫榛
時隔58年《琉球之戀》台語版重生！92歲林福地聽完超驚喜大讚：比原版還好，台語展免費播放
適逢台語電影70週年，公視台語台首度舉辦「台語台接力影展」，其中最受矚目的焦點之一，就是林福地1968年作品《琉球之戀》推出全新台語配音修復版。92歲林福地親自出席特映，聽完新版配音後大讚「配得真好」，也讓這部跨越58年的經典作品，再次以更貼近原始拍攝語境的樣貌與觀眾見面。
《琉球之戀》靠AI移除華語 重新找回台語聲音
《琉球之戀》當年受到國語推行政策影響，最終以華語配音版本問世，原有台語版膠卷則因損毀而散佚。直到2023年，相關單位才從北美戲院尋回華語版拷貝進行修復。
此次公視台語台運用AI技術消除原有華語對白，同時保留電影配樂，再由專業台語顧問與配音團隊重新配上台語，試圖還原作品拍攝時原有的語言氛圍。
配音僅花3天完成 林福地驚喜讚「比原來還好」
林福地在特映後好奇詢問配音團隊，重新配音與混音花了多少時間，得知整個配音工作僅用3天完成，並透過AI協助去除原本華語對白後，忍不住大讚：「配得真好，比原來的還要好！」
他也透露，當年自己正在李翰祥的國聯影業拍片，《琉球之戀》其實是「偷跑出來拍的」，因此沒有參與後期配音工作，而是交由副導演指揮。如今相隔多年終於聽見新的台語版本，對他而言也格外新鮮。
1968年台日合製 沖繩街景成珍貴時代紀錄
《琉球之戀》是台日合製作品，當年前往沖繩取景，也因此得以使用日本富士彩色底片拍攝。林福地回憶，1960年代要拍彩色台語電影並不容易，成本相當高，而富士底片呈現出的色調較為柔和，也形成作品獨特的影像質感。
電影中男女主角陽明、張清清約會的石頭城場景，正是後來被列為世界文化遺產的「琉球王國城跡」。片中還保留尚未修復前的原始風貌，以及當年那霸街景，成為如今難以再現的歷史影像，連當地人也認為相當珍貴。
林福地自揭賣座祕訣 台語片拍得「比較開闊」
林福地一生執導超過50部台語電影，在1960年代台語片鼎盛時期，不僅產量高，票房表現也相當亮眼。
談到自己的作品為何較受歡迎，他笑說，當時許多台語片都在北投拍攝，但自己的電影經常前往南部取景，畫面視野更加開闊，「我的戲比較賣座，因為我的戲好像比較開闊，感覺比較有看頭。」
16部台語電影接力登場 北中南免費放映40場
「台語台接力影展」精選16部台語電影，將於台北光點華山電影館、台中中山73影視藝文空間及高雄市電影館接力放映，共安排40場免費場次。
台中中山73也將於7月18日至8月8日舉辦「台語台接力：自電影到電視的傳承」特展，透過影像與文化內容，帶領觀眾認識台語電影及電視發展的不同面貌。
多場放映另安排導演、編劇、研究者與創作者映後交流，包括《魔法阿媽》導演王小棣、《父後七日》編導劉梓潔、《琉球之戀》台語配音顧問王秀容及配音領班葉又菁等人，所有場次皆為免費放映。
精華 FAQ
-
因適逢台語電影70週年，公視台語台舉辦接力影展，盼以修復版讓這部1968年作品回到更貼近原始拍攝語境的樣貌，也讓經典重新與觀眾見面。
-
團隊先用AI技術消除原有華語對白，同時保留電影配樂，再由台語顧問與配音團隊重新配音、混音，盡量還原當年拍攝時應有的語言氛圍。
-
林福地聽完新版配音後非常驚喜，還特別詢問製作時間，得知僅花3天完成後大讚「配得真好，比原來的還要好」，對成品相當滿意。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower