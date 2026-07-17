2026-07-17 16:34 女子漾／編輯黃冠婷
2026雙北夏日煙火懶人包！大稻埕蜘蛛人無人機秀、淡水河岸煙火連放3週 活動、交通攻略一次看
夏天的浪漫，就是吹著晚風等煙火升空！2026雙北河岸煙火活動接力登場，台北「大稻埕夏日節」首度攜手蜘蛛人，開幕與壓軸場帶來無人機、煙火聯合展演；新北「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」則安排3場河岸煙火，每場施放約10分鐘。以下整理活動日期、地點、亮點與交通方式，想安排暑假約會、親子出遊，記得先把日期存起來。
文章目錄
2026雙北夏日煙火時間表
台北：2026大稻埕夏日節
2026大稻埕夏日節將於7月25日至8月15日，在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場。今年首度攜手索尼影業，以蜘蛛人為主題，將台北城市意象、煙火與無人機編隊結合，為熟悉的淡水河夜景加入電影英雄元素。
亮點1：開幕、壓軸兩場規模最大
7月25日開幕場與8月15日壓軸場，皆規畫煙火與蜘蛛人無人機聯合演出，單場整體展演約20分鐘；活動期間另於8月5日晚間安排約8分鐘主題煙火，三場預計均在晚間8點登場。
若只打算挑一天前往，優先鎖定7月25日或8月15日，能一次看到煙火、無人機與蜘蛛人主題圖像；想避開開幕及閉幕人潮，8月5日平日場相對適合下班後安排。
亮點2：9米蜘蛛人、復古顛倒屋都能拍
除了夜間展演，活動現場也將設置9米高蜘蛛人氣偶、全長約180公尺的水岸光廊，以及融合大稻埕老建築特色的復古顛倒屋，白天就能先逛迪化街、拍裝置，晚上再走到河岸看煙火。活動也將串聯在地商圈，規畫主題集章及店家優惠。
亮點3：煙火前先聽音樂、逛市集
三場煙火將搭配音樂演出，活動邀請溫蒂漫步、甜約翰Sweet John等音樂人登台；8月1日永樂廣場另有在地音樂活動與IP企畫。想排成半日遊，可從迪化街下午茶、永樂市場與霞海城隍廟一路玩到大稻埕碼頭。
大稻埕夏日節交通方式
大稻埕碼頭鄰近捷運北門站、大橋頭站與雙連站，但下車後仍須步行或轉乘公車。大型煙火活動期間周邊容易壅塞，建議搭乘捷運與公車，避免自行開車進入大稻埕。
煙火場次可提早抵達，先到迪化街用餐、逛店，再步行前往河岸卡位。實際出入口、河濱自行車管制及公車改道資訊，仍應以臺北市政府活動前公告為準。
活動日期：2026年7月25日至8月15日
大稻埕夏日節活動資訊
煙火日期：7月25日、8月5日、8月15日
預計時間：晚間8點
活動地點：大稻埕碼頭、延平河濱公園
特色：蜘蛛人無人機秀、主題煙火、音樂演出、裝置藝術、市集及商圈活動
新北：2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂
喜歡海景、夕陽與煙火同框，可以把淡水漁人碼頭排進暑假行程。根據新北市2026夏季系列活動資料，「仲夏繽紛樂」預計於8月9日、8月16日及8月23日舉行，共規畫3場河岸煙火，每場施放時間約10分鐘。
亮點1：連續3個週日施放煙火
三場煙火分別落在8月9日、16日及23日，民眾可依照天氣與行程彈性安排。煙火將從漁人碼頭河岸升空，光影倒映在水面，搭配情人橋與淡水河出海口景色，視覺效果與市區煙火截然不同。2026年的煙火主題、音樂及確切施放時間，仍待主辦單位進一步公布。
亮點2：下午看夕陽，晚上接著看煙火
淡水漁人碼頭很適合排成一日約會。下午可先逛淡水老街、吃小吃，再搭輕軌或交通船前往漁人碼頭；傍晚沿木棧道散步、看夕陽，晚上留在河岸等待煙火。
不想整天待在戶外，也能傍晚再抵達漁人碼頭，但熱門煙火場次可能湧入大量人潮，太晚到場未必能找到視野完整的位置。
亮點3：不一定要擠在情人橋正前方
依往年官方交通攻略，除了漁人碼頭主會場，漁人碼頭至淡水第一漁港沿岸，以及河對岸的八里左岸，也能從不同角度欣賞煙火。實際施放位置可能影響視線，2026最佳觀賞點仍須以當年度場地配置為準。
淡水煙火交通方式
前往漁人碼頭可搭乘捷運至淡水站，再轉乘公車；也可從捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌，在淡水漁人碼頭站下車。從淡水老街出發，亦可視當天營運情況搭乘渡船前往。
由於煙火結束後人潮會集中離場，建議不要自行開車。2026交通管制範圍尚未完整公布，依往年安排，煙火活動日下午至晚間通常會實施車輛管制，出發前應再次查看新北市政府及新北市觀光旅遊網公告。
煙火日期：2026年8月9日、8月16日、8月23日
淡水仲夏繽紛樂活動資訊
活動地點：淡水第二漁港、淡水漁人碼頭
煙火長度：每場約10分鐘
特色：河岸煙火、情人橋夜景、淡水夕陽、碼頭商店及周邊餐飲
提醒：詳細施放時間、活動內容與交通管制尚待官方公告
看煙火前注意5件事
•至少提早1至2小時抵達：熱門位置可能更早滿場
•優先搭乘大眾運輸：散場時通常比開車更容易離開
•準備飲水與防蚊用品：河岸夏夜仍可能悶熱、多蚊
•留意午後雷雨與颱風動態：煙火可能因天候調整或延期
•出發前再查官方公告：交通管制、入口及施放時間可能臨時變動
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