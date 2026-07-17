2026-07-17 14:35 女子漾／編輯ANDREA
2026夏季陸劇盤點！除了《百花殺》，這5部話題陸劇讓你熬夜也要追完！
不管最近有無劇荒，這些陸劇一上線就引發話題！像是由孟子義、何與所主演的《百花殺》討論度居高不下，但今年6月到7月還有超多「顏值與劇情雙在線」的寶藏神劇接力開播。不管你是想看全員智商在線的權謀古裝、極致拉扯的虐戀愛情，還是燒腦懸疑，這波片單絕對能滿足你的追劇胃口，幫大家整理了近期討論度飆高的TOP 5熱播陸劇，快把週末的時間空出來吧！
1.《翹楚》：全員智商在線的高階古裝權謀
6月底開播就迅速掀起極高討論度的古裝大作！由氣質空靈的陳都靈搭檔人氣小生周翊然，這部劇不走無腦撒糖路線，而是主打驚險刺激的朝堂權謀博弈。看男女主角在危機四伏的局勢中步步為營，從互相試探到並肩作戰，劇情高能反轉不斷，喜歡聰明人過招的古裝控絕對不能錯過這部話題神劇！
2. 《野狗骨頭》：非血緣兄妹的雙向救贖
主演： 宋威龍、張婧儀
喜歡「偽骨科」設定的女孩們千萬別錯過這部現代愛情劇！劇情講述沒有血緣關係的兄妹，從前期的相互防備，一路走到後來的雙向救贖。宋威龍與張婧儀將那種充滿宿命感與破碎感的愛情演繹得淋漓盡致，酸澀與心動感拿捏得剛剛好，情感細膩非常催淚。
3. 《莫離》：全能大女主的絕地大翻盤
主演： 白鹿、丞磊
6月開播即霸屏的古裝大戲！白鹿飾演身負血仇的長女，被迫嫁給雙腿殘疾的腹黑王爺丞磊。這種充滿變數的「先婚後愛」加上雙強聯手復仇的設定，看他們如何從互相猜忌到相知相惜、共謀大業。智商在線的權謀過招真的超過癮，完美呈現了婚姻與利益交織的複雜人性。
4. 《熾夏》：校園到職場的黑馬甜虐劇
主演： 周柯宇、包上恩
被網友封為6月逆襲黑馬的現偶劇！講述男女主角從青澀校園到職場重逢的故事。同齡CP的火花非常自然，細膩動人。而且女主角進入職場後的造型簡直是質感穿搭教科書，俐落的都會套裝搭配幾顆神似 Delvaux 輪廓的極簡高級感包款，完全長在時尚控的審美上，又甜又時髦！
5. 《黑夜告白》：高智商懸疑犯罪大作
主演： 潘粵明、王鶴棣
如果你看膩了情情愛愛，這部絕對是轉換口味的極佳選擇。由演技派潘粵明搭檔王鶴棣主演的現代犯罪懸疑大戲，6月上線後在畫質與劇本深度上都引起了極高的討論度。劇情燒腦刺激、節奏緊湊，喜歡跟著主角一起抽絲剝繭破案的話，這部絕對會讓你直呼過癮。
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