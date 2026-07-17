2026-07-17 17:30 睿忒
輕快綻放生命力的《Dinner Party》！Niall Horan 的最新專輯溫柔且明亮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《Dinner Party》整體以流行與搖滾為主，較原單曲更張揚。
- 重點二：專輯裡有輕快情歌與抒情作品，內心描寫比前作更深入。
- 重點三：〈End of an Era〉悼念 Liam Payne，充滿思念與告別意味。
Hi there，先前分享過Niall Horan新專輯的同名單曲〈Dinner Party〉(2026)，當時就對於這首歌當中蘊含的民謠感很是著迷，而沒想到在專輯《Dinner Party》(2026) 完整發行之後，卻和我一開始預想的風格不太一樣，原以為會遵循著〈Dinner Party〉的曲風延伸，不過專輯整體似乎以流行為主、再加上些許搖滾元素，形成了 Niall 同樣擅長的獨特個人風格，比我預期得還要再張揚、再情緒化一些。
在這樣的風格之下，專輯中屬於輕快及抒情方面的歌曲皆有，個人認為這張《Dinner Party》的整體同質性雖不如上一張《The Show》(2023) 來得高，然而在細節上顯得更加有趣一些，對於 Niall 的內心呈現也更多一點，如此一來這張專輯就更加能夠了解現在的他，也能夠一窺他對於無論是愛情或友情等情感面的看法。下面同樣選了三首來分享，不曉得有沒有人也跟我一樣在專輯中最愛這幾首呢？
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˙〈Boys Are Fun〉Niall Horan
這首〈Boys Are Fun〉描寫著似是 bromance 的情感，在追求女孩、和女孩玩耍之餘，如果身邊都空虛了，把身邊的男孩喊出來一起玩是個很不錯的選擇，在 Niall 看來，兄弟間可以肆意地大吼大叫、大哭大笑，雖然不是多麼地體貼或善解人意，但絕對是很好的陪伴者，只要心裡感到需要的時候就會隨時出動，這一切歸咎於男孩們在他眼中是很有趣的。
〈Boys Are Fun〉在專輯中算是很輕快的一首歌，這首歌的創作和製作其實也不是突出得很明顯，不過因為這樣輕快的曲調，搭配上這樣算是少見的題材，著實讓人忍不住一聽再聽；我想這也或許也因為出身男子團體的感觸吧，和身邊的男孩們總是無壓力地相處在一塊，加之 Niall 在開啟個人的音樂事業後，身邊也不少優秀的男性音樂人好友，如此一來他詮釋這樣的兄弟情感是再適合不過的事了。
˙〈Pretty〉Niall Horan
運用了一整首歌去表達伴侶的美，還有什麼比這更浪漫的事情呢？〈Pretty〉這首歌，是 Niall 在讚頌自己伴侶的美麗，從頭到尾都是如此，不但富有情感，並且歌詞也充滿了詩意，同時在這個情境下也表現了自己對伴侶直接的著迷，在副歌部分重複著「You're so fucking pretty」，將一些些粗魯藏在鋪墊好的詩情畫意之後，這種反差感倒也讓人覺得莫名地可愛。
除了因為特別為了讚賞伴侶的美麗而創作出一首歌，這首歌本身帶有一些速度感的旋律也令人覺得很好入耳，在第一次聽也許就能留下印象，這樣的歌曲往往輕易地就讓人記住，這首在整張專輯中都是讓我印象深刻的歌曲；這樣一首歌或許不太有太多正經的觀念要傳達，但個人認為這樣可愛的歌曲只要營造出氣氛就行了，目前為止每次聽仍舊使人會心一笑。
˙〈End of an Era〉Niall Horan
和Louis Tomlinson前陣子發行的〈Dark To Light〉(2026) 很相似，〈End of an Era〉這首歌是描寫著有關One Direction好友Liam Payne的歌曲。Liam 的離世對團體其他四位成員打擊很大，四人也都用不同的方式向他道別，在這首〈End of an Era〉裡，Niall 不但唱出了對於來不及告別的遺憾，也將過去一同創作、一同演出、一同喜怒哀樂都回憶了一遍，可以聽出整首歌都是滿滿的思念。
雖然在歌曲中充斥著想念及哀傷的氣氛，但同時也像是 Niall 在告訴自己以及其他成員，Liam 的離去雖是一個時代的結束，即便捨不得將這段美好放掉，即便這個終結的時間點來得非常突然，大家終究也得繼續打起精神往前走，將悲傷藏在心中繼續生活。Niall 的溫暖及窩心從團體時期就很明顯，到了個人作品之中也依舊隨處可見，〈End of an Era〉很好地在展現這份暖心之外，也補充了他在這樣的情緒下其實是很堅強的，算是會讓人淚中帶笑的一首好歌。
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Niall Horan 的這張專輯比我預想得還要更深入內心，他在這張《Dinner Party》端出了非常多的自己，比起專輯名稱這樣快樂的感覺，他更像是把這場派對化作自己情緒的熔爐，不管是開心或悲傷，他都很好地將所有心情頗析後放進音樂中。這樣的 Niall 是令人著迷的，專心致志地抒發自己，還有什麼比這更加真誠的呢？儘管商業成績只是維持住了一般的水準而沒有做出突破，然而他在此次創作中的描寫才更加可貴，假使有感興趣的朋友請一定要聽聽這整張專輯！
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🎧《Dinner Party》官方收聽連結：niall.lnk.to/DinnerParty
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精華 FAQ
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文章指出，原本以為專輯會延續同名單曲〈Dinner Party〉的民謠感，但完整專輯其實更偏流行，並加入些許搖滾元素，整體也比預期更張揚、更情緒化。
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〈Boys Are Fun〉描寫兄弟間輕鬆、無壓力的陪伴與玩樂；〈Pretty〉則是一首讚頌伴侶美麗的情歌，歌詞詩意又帶點反差感，讓人容易留下印象。
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這首歌是 Niall Horan 對已逝好友 Liam Payne 的告別與懷念，寫出來不及道別的遺憾，也回顧過去共同經歷，既悲傷又帶著鼓勵自己繼續前行的力量。
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