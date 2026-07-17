輕快綻放生命力的《Dinner Party》！Niall Horan 的最新專輯溫柔且明亮！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《Dinner Party》整體以流行與搖滾為主，較原單曲更張揚。

《Dinner Party》整體以流行與搖滾為主，較原單曲更張揚。 重點二： 專輯裡有輕快情歌與抒情作品，內心描寫比前作更深入。

專輯裡有輕快情歌與抒情作品，內心描寫比前作更深入。 重點三：〈End of an Era〉悼念 Liam Payne，充滿思念與告別意味。

Hi there，先前分享過Niall Horan新專輯的同名單曲〈Dinner Party〉(2026)，當時就對於這首歌當中蘊含的民謠感很是著迷，而沒想到在專輯《Dinner Party》(2026) 完整發行之後，卻和我一開始預想的風格不太一樣，原以為會遵循著〈Dinner Party〉的曲風延伸，不過專輯整體似乎以流行為主、再加上些許搖滾元素，形成了 Niall 同樣擅長的獨特個人風格，比我預期得還要再張揚、再情緒化一些。

在這樣的風格之下，專輯中屬於輕快及抒情方面的歌曲皆有，個人認為這張《Dinner Party》的整體同質性雖不如上一張《The Show》(2023) 來得高，然而在細節上顯得更加有趣一些，對於 Niall 的內心呈現也更多一點，如此一來這張專輯就更加能夠了解現在的他，也能夠一窺他對於無論是愛情或友情等情感面的看法。下面同樣選了三首來分享，不曉得有沒有人也跟我一樣在專輯中最愛這幾首呢？

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˙〈Boys Are Fun〉Niall Horan

這首〈Boys Are Fun〉描寫著似是 bromance 的情感，在追求女孩、和女孩玩耍之餘，如果身邊都空虛了，把身邊的男孩喊出來一起玩是個很不錯的選擇，在 Niall 看來，兄弟間可以肆意地大吼大叫、大哭大笑，雖然不是多麼地體貼或善解人意，但絕對是很好的陪伴者，只要心裡感到需要的時候就會隨時出動，這一切歸咎於男孩們在他眼中是很有趣的。

〈Boys Are Fun〉在專輯中算是很輕快的一首歌，這首歌的創作和製作其實也不是突出得很明顯，不過因為這樣輕快的曲調，搭配上這樣算是少見的題材，著實讓人忍不住一聽再聽；我想這也或許也因為出身男子團體的感觸吧，和身邊的男孩們總是無壓力地相處在一塊，加之 Niall 在開啟個人的音樂事業後，身邊也不少優秀的男性音樂人好友，如此一來他詮釋這樣的兄弟情感是再適合不過的事了。





運用了一整首歌去表達伴侶的美，還有什麼比這更浪漫的事情呢？〈Pretty〉這首歌，是 Niall 在讚頌自己伴侶的美麗，從頭到尾都是如此，不但富有情感，並且歌詞也充滿了詩意，同時在這個情境下也表現了自己對伴侶直接的著迷，在副歌部分重複著「You're so fucking pretty」，將一些些粗魯藏在鋪墊好的詩情畫意之後，這種反差感倒也讓人覺得莫名地可愛。

除了因為特別為了讚賞伴侶的美麗而創作出一首歌，這首歌本身帶有一些速度感的旋律也令人覺得很好入耳，在第一次聽也許就能留下印象，這樣的歌曲往往輕易地就讓人記住，這首在整張專輯中都是讓我印象深刻的歌曲；這樣一首歌或許不太有太多正經的觀念要傳達，但個人認為這樣可愛的歌曲只要營造出氣氛就行了，目前為止每次聽仍舊使人會心一笑。





和Louis Tomlinson前陣子發行的〈Dark To Light〉(2026) 很相似，〈End of an Era〉這首歌是描寫著有關One Direction好友Liam Payne的歌曲。Liam 的離世對團體其他四位成員打擊很大，四人也都用不同的方式向他道別，在這首〈End of an Era〉裡，Niall 不但唱出了對於來不及告別的遺憾，也將過去一同創作、一同演出、一同喜怒哀樂都回憶了一遍，可以聽出整首歌都是滿滿的思念。

雖然在歌曲中充斥著想念及哀傷的氣氛，但同時也像是 Niall 在告訴自己以及其他成員，Liam 的離去雖是一個時代的結束，即便捨不得將這段美好放掉，即便這個終結的時間點來得非常突然，大家終究也得繼續打起精神往前走，將悲傷藏在心中繼續生活。Niall 的溫暖及窩心從團體時期就很明顯，到了個人作品之中也依舊隨處可見，〈End of an Era〉很好地在展現這份暖心之外，也補充了他在這樣的情緒下其實是很堅強的，算是會讓人淚中帶笑的一首好歌。





via Niall Horan's Instagram

Niall Horan 的這張專輯比我預想得還要更深入內心，他在這張《Dinner Party》端出了非常多的自己，比起專輯名稱這樣快樂的感覺，他更像是把這場派對化作自己情緒的熔爐，不管是開心或悲傷，他都很好地將所有心情頗析後放進音樂中。這樣的 Niall 是令人著迷的，專心致志地抒發自己，還有什麼比這更加真誠的呢？儘管商業成績只是維持住了一般的水準而沒有做出突破，然而他在此次創作中的描寫才更加可貴，假使有感興趣的朋友請一定要聽聽這整張專輯！

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🎧《Dinner Party》官方收聽連結：niall.lnk.to/DinnerParty

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