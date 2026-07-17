2026-07-17 14:11 女子漾／編輯金柔葳
ARMY近期太忙了！BTS〈NORMAL〉MV Spotify搶先播、BT21 X CASETiFY聯名同步登場
BTS近期話題連發，ARMY的耳朵和荷包都要忙起來了！新曲〈NORMAL〉MV於Spotify搶先首播，帶粉絲看見七位成員卸下舞台光環的一面；BT21也同步換上音樂營造型，推出手機殼、耳機配件與Bounce行李箱，從追歌到旅行都被可愛包圍。
BTS〈NORMAL〉MV登場，看見聚光燈熄滅後的七人模樣
〈NORMAL〉收錄於BTS第五張錄音室專輯《ARIRANG》，MV以一場慶祝派對落幕後為背景，畫面穿梭於前一夜的狂歡與隔日清晨的安靜時刻，透過較為私密、細膩的視角，呈現七位成員不同的情緒與狀態。比起舞台上整齊帥氣的演出，這次MV更聚焦在熱鬧散去後的真實片刻，讓粉絲看見成員卸下聚光燈後，較為脆弱、安靜的一面。預告企劃中曾在網路引起討論的「七位成員並肩站在一排廁所前」畫面，也正式在MV中重現。
Spotify可直接從歌曲切換MV，手機橫放就能全螢幕看
使用手機觀看時，只要將裝置橫放即可切換為全螢幕；想回到純音樂模式，也能點選「切換至音訊」，不用退出歌曲或重新搜尋，便能在音訊與影片之間自由轉換。
BT21 X CASETiFY
BT21 X CASETiFY
BT21 X CASETiFY全新聯名系列即日起於CASETiFY台灣官方網站，以及CASETiFY STUDiO品牌概念店販售，門市涵蓋台北、新竹、台中與高雄等地。
BT21展開World Voyage音樂營，七位角色準備出發
BT21 X CASETiFY全新聯名以「World Voyage音樂營」為設計靈感，將KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA與COOKY的個性融入繽紛印花，打造帶有旅行與音樂元素的電子配件。整體氛圍像是一群好友帶著樂器出發旅行，可愛中又多了一點青春冒險感。
手機殼可以選本命角色，還能加上自己的名字
本次聯名推出多款角色印花手機殼，從全員集合、貼紙風格到旅行場景都有，讓手機背面直接變成一張迷你BT21旅遊海報。系列也推出「角色客製化手機殼」，粉絲可選擇喜愛的BT21角色，再加上個人姓名，讓KOYA、RJ、SHOOKY等角色正式成為自己的專屬旅伴。
BT21 Bounce行李箱登場，旅行還沒開始就先被認出來
箱身融入BT21角色貼紙與代表圖案，推出紅色、黑色、藍色與粉色等款式，走進機場行李轉盤，辨識度恐怕比本人穿搭還高。行李箱兼顧旅行防護與角色設計，適合想把本命角色直接帶出國的粉絲，也讓BT21的音樂營主題從手機一路延伸到整趟旅程。
AirPods、iPad、MacBook全包了，BT21配件一次換新裝
系列商品還包括AirPods與AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼，以及多款支援MagSafe的磁吸配件。其中包含磁吸無線充電盤、Snappy™手機支架與Snappy™卡套支架，另外也推出結合手機殼與Snappy™手機支架的精選套組，讓粉絲可以從手機、耳機一路換到工作與追劇設備。
精華 FAQ
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MV以派對結束後的夜晚與清晨為主軸，透過較私密細膩的畫面，呈現七位成員卸下舞台光環後較安靜、脆弱的一面，和以往整齊帥氣的表演感不同。
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使用Spotify看〈NORMAL〉MV時，手機橫放就能切換全螢幕；若想回到純音訊模式，也可直接點選切換至音訊，不必離開歌曲或重新搜尋，操作相當方便。
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聯名以World Voyage音樂營為概念，推出角色印花手機殼、可客製姓名的手機殼、Bounce行李箱，以及AirPods、iPad、MacBook保護殼與多款MagSafe配件，兼具旅行感與角色收藏性。
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