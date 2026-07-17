2026-07-17 14:10 造咖
2026世界盃先打時尚戰！法國第一、巴西飛人戰袍上榜，瑞士設計被罵像螢光筆亂畫
2026年世界盃足球賽（fifa）開賽進入倒數，場外的先開打「時尚大戰」！加拿大媒體《theScore》把48隊的球衣拿來比一比，法國、烏拉圭、巴西等都獲得好評，不過也有球隊的設計被點名翻車，還被毒舌形容「被漂白水泡過」、「被螢光筆亂塗」超悲劇！
向來是全球盛事的世足賽即將於台灣時間6/12開踢，各隊球衣也成為話題焦點，紛紛端出與時尚品牌攜手的創作，不少令人眼前一亮。
第一名：法國隊主、客場球衣都好看
加拿大媒體《theScore》就各隊球衣進行評比，法國隊主場和客場戰袍都獲得好評拿下冠軍，其由時尚品牌Jacquemus操刀，以法國國家隊經典藍、白、紅三色融合復古風格，主場球衣保留「經典藍」領口設計也非常別緻，客場戰袍則是致敬「自由女神像」的薄荷綠，象徵法美兩國情誼的同時還以金屬銅色徽章點綴細節滿滿。
第二名：烏拉圭古代盔甲成圖騰超有創意
獲評第二名的是烏拉圭，主場球衣是經典的天藍色、客場的深靛藍色戰袍則充滿力量和歷史意義，球衣上的圖騰宛如古代盔甲，散發出捍衛國家榮耀的氣勢。
第三名：庫拉索熱帶風情＋國旗
第三名是首度踢進會內賽的庫拉索（Curacao），以充滿熱帶風情的設計讓人眼睛一亮，主客場球衣也巧妙的融入國旗的亮藍與淺黃色很有意思。
美國海軍藍點綴星星、巴西把「飛人」搬來
第四到第十名依序為：美國、巴西、日本、比利時、德國、挪威、巴拉圭。其中第四名的美國客場球衣以海軍藍點綴低調的星星，簡潔流暢受好評；第五名的巴西今年則在客場球衣上令人驚豔，首度與Jordan Brand跨界聯名，除了把經典勾勾標誌改為來自喬丹的「飛人標誌」，還融入了巴西特有猛獸的狂野斑紋超好看。
日本11+1條線有深意、比利時幽默點名「這不是一件球衣」
第六名的日本也是客場球衣獲得讚賞，11條條紋象徵場上11位球員，中間的第12條紅色條紋則代表日本的赤誠之心；比利時的粉藍客場球衣則是向超現實主義畫家馬格利特（René Magritte）致敬，衣領內側還幽默地印著「這不是一件球衣」（Ceci n'est pas un maillot），引用自馬格里特1929年的名畫《被背叛的形象》非常有意思，拿下第七名。
翻車5款球衣：泡在漂白水、拿螢光筆亂塗都入列
除了點名前十款好看的設計以外，也有五隊遭到點名設計不佳，像是約旦的主場球衣被說超像「團建服」（create-a-team），突尼斯的客場球衣則被點名袖子設計奇怪，烏茲別克的主場球衣雖然有精緻的馬賽克圖案，但配上多餘的藍色滾邊顯得格格不入。
最慘的是倒數到二名的澳洲客場球衣和墊底的瑞士客場球衣，澳洲的雙色漸層設計的靈感雖然來自內陸的日出色彩，但效果看起來「就像泡在漂白水裡染過」，瑞士的被點名「像有人拿了螢光筆在空白的工具包模板上亂塗亂畫」，兩者都被認為差了一點令人遺憾。
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精華 FAQ
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文章主要評比2026世界盃48隊的球衣設計，焦點放在主客場戰袍的時尚感、創意與整體視覺效果，並由加拿大媒體《theScore》進行排名。
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法國隊拿下第一，因主客場球衣都兼具經典與時尚，融合藍白紅三色與復古元素，客場還以薄荷綠致敬自由女神像，細節也相當完整。
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被點名翻車的包括澳洲、瑞士、約旦、突尼斯與烏茲別克等隊，其中澳洲被說像泡過漂白水，瑞士則像螢光筆亂畫，整體被認為失去平衡與美感。
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