2026-07-17 13:19 女子漾／編輯ANDREA
睡前吃宵夜⋯早上起床卻「餓到發慌」？營養師揭3大元凶：根本不是沒吃飽！
明明昨晚晚餐吃很飽，甚至睡前還狂嗑宵夜，怎麼一早醒來卻「餓到發慌」，肚子咕嚕咕嚕狂叫？很多人以為這是身體缺熱量的警訊，急著想找東西吃，但其實大錯特錯！Cofit 總營養師張宜婷點破迷思，早晨的異常飢餓感，往往不是因為「昨晚吃太少」，而是你的睡眠、壓力荷爾蒙與血糖出狀況了！
根據 Cofit 提供的健康資訊，張宜婷營養師整理出以下「3大地雷情況」，正是讓你一覺醒來飢腸轆轆的幕後元凶：
1.皮質醇作祟，放大起床飢餓感
早上起床覺得餓有一部分是正常生理反應。人體清醒後30到45分鐘，皮質醇（壓力荷爾蒙）會快速上升，促使肝臟釋放葡萄糖來喚醒身體。但如果你最近壓力太大、睡不好，或是前一晚狂吃精緻澱粉與甜食，就會讓血糖波動劇烈，大幅放大這種早晨飢餓感！
2. 熬夜荷爾蒙失衡，誘發「假性飢餓」
熬夜真的是健康天敵！研究指出，若連續兩晚睡不到4小時，體內促進食慾的「飢餓素」會狂飆28%，而產生飽足感的「瘦素」則會減少18%。這種荷爾蒙大失衡會讓你產生「假性飢餓」，不僅一早異常飢餓，還會瘋狂渴望高熱量、高碳水的垃圾食物。
3. 前晚吃太甜，引發「報復性飢餓」
昨晚如果吃了高糖飲食，血糖大起大落，後續下降太快就會引發「反應性低血糖」。身體為了自救，會刺激腎上腺素與皮質醇分泌，導致你出現餓醒、手抖、冒冷汗等症狀，甚至一早起來就極度渴望吃甜食。
起床餓到發慌怎麼辦？營養師教你4大進食原則
當你早起餓到受不了，張宜婷營養師建議跟著以下 4 招這樣吃，穩定血糖不發胖：
1. 先喝水，別急著空腹灌咖啡！ 起床先喝一杯溫開水補充睡眠流失的水分，並提供初步飽足感。千萬別空腹喝咖啡，以免刺激胃酸分泌，引發胃食道逆流，甚至加重心悸與手抖。
2.鎖定「優質蛋白質」 早餐首選雞蛋、無糖豆漿或雞胸肉。豐富的優質蛋白質能延長飽足感，讓血糖乖乖聽話，不再上沖下洗。
3.避開「精緻澱粉」地雷 白吐司、甜麵包、餅乾絕對是拒絕往來戶！建議改吃燕麥、地瓜等複合性碳水化合物，搭配蛋白質與纖維吃得更健康。
4.適時補充營養品 可請營養師評估，適度補充鎂、魚油或維生素C，來輔助神經與能量代謝。
營養師小叮嚀： 如果早起餓到合併手抖、冒冷汗或頭暈，可能是低血糖了！請先吃點快速吸收的糖分，再補充蛋白質正餐。若類似情況反覆發生，或本身有糖尿病史，一定要盡快諮詢醫師找出原因喔！
（資料來源：Cofit 提供）
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