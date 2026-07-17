2026-07-17 12:44 女子漾／編輯金柔葳
《家庭教師》20週年快閃店高雄登場！大空戒、雲雀六道骸禮包、限定大扭蛋一次看
《家庭教師 HITMAN REBORN!》迎接TV動畫20週年，彭哥列家族這次不在並盛町集合，直接全員衝高雄！「家庭教師快閃店－高雄場」自2026年7月17日至8月23日進駐夢時代8樓時代會館，現場不只有20週年紀念拍照區，還端出大空戒、角色立牌、3D光柵胸章等粉絲必收周邊，開展首四日消費滿額更有每日限量贈品，家教迷的荷包可能要先做好覺悟！
20週年紀念場景登場，彭哥列家族陪粉絲重溫熱血篇章
本次快閃店以《家庭教師 HITMAN REBORN!》世界觀與角色魅力為核心，透過主題牆、角色展示與經典元素，帶領粉絲重新回到熟悉的彭哥列世界。現場設置多個拍照打卡區，從角色主題場景到作品紀念視覺都有，最後一區更以TV動畫20週年紀念圖打造專屬拍照亮點，老粉絲不只可以買周邊，也能順便完成一趟回憶殺之旅。
大空戒、T恤、3D胸章全到齊，角色周邊一次補收藏
最吸睛的「大空戒」，售價550元，除了戒指本體，也搭配總長65公分的項鍊，讓粉絲可以直接戴上身。還有全6款盲抽全彩T-shirt，每件780元；全3款壓克力御守，每款200元；全13款盲抽3D光柵大胸章，每抽100元；雲雀款壓克力燈座售價650元，以及全5款角色壓克力立牌，每款220元。另外還有全6款透明小海報，每款80元；全6款方型吸水杯墊，每款260元，以及全8款盲抽壓克力鑰匙圈，每抽135元，從穿搭配件、生活用品到角色收藏都能一次入手。
滿799元送限定大紙袋，首四日再搶鐳射鑰匙圈
活動期間於商售區單筆消費滿799元，即可獲得快閃店獨家限定「超級大紙袋」一個；單筆消費滿1299元，則可獲得隨機一款「ID小卡」。需要注意的是，兩款贈品無法累計贈送，數量有限，送完為止。開展首四日7月17日至7月20日還有限定加碼，單筆消費滿1999元，可獲得「鐳射壓克力鑰匙圈」一個，每日僅限量100份。想收這款首波限定贈品的粉絲，可能要提早到場排隊。
雲雀、六道骸禮包只要699元，總價值1080元
不想一件一件慢慢挑，現場也推出兩款角色限定禮包，分別為「家庭教師雲雀款」與「家庭教師六道骸款」。每款禮包售價699元，內容包含人物造型枕、玻璃水杯與角色壓克力立牌，總價值達1080元，對雲雀與六道骸粉絲來說，是一次補齊實用周邊與角色收藏的快速選擇。禮包數量有限，售完為止。
限定大扭蛋每抽250元，只抽不賣收納包最稀有
喜歡驚喜感的粉絲，也能挑戰「家庭教師－限定大扭蛋」，每抽250元，而且通通有獎。獎項包括金賞「彭哥列戒指收藏組」、特賞「帆布收納包」，以及壓克力燈座、520片銀箔拼圖、風紀臂章等，其中帆布收納包為快閃店限定品，只能透過扭蛋獲得，沒有單獨販售。
指定周邊7折起，補齊角色收藏趁現在
除了新品、禮包與滿額贈，商售區也推出黃標商品7折起優惠，包括角色壓克力立牌、賽博龐克系列壓克力立牌等指定商品。想補齊過去錯過的角色周邊，或預算有限、想撿優惠的粉絲，可以先從黃標商品區開始逛。
《家庭教師》高雄快閃店活動資訊活動名稱：家庭教師快閃店－高雄場
活動時間：2026年7月17日至8月23日
活動地點：高雄夢時代8樓時代會館
入場方式：免費入場
精華 FAQ
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快閃店名為「家庭教師快閃店－高雄場」，活動期間是2026年7月17日至8月23日，地點在高雄夢時代8樓時代會館，主打20週年紀念與粉絲朝聖體驗。
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商售區主打大空戒、全彩T-shirt、3D光柵大胸章、角色壓克力立牌、壓克力燈座與鑰匙圈等，其中大空戒售價550元，並附65公分項鍊，收藏性很高。
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單筆滿799元送限定大紙袋，滿1299元送隨機ID小卡，兩者不累計；7月17日至7月20日首四日，單筆滿1999元可再得鐳射壓克力鑰匙圈，每日限量100份。
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