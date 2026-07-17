2026-07-17 14:42 女子漾／編輯黃冠婷
皮拉提斯也要美到像家居精品！Technogym核心床、lululemon波浪瑜伽裝一次看
皮拉提斯熱潮持續延燒，運動器材與服飾也開始講究美感。義大利健身器材品牌Technogym推出全新砂岩褐系列，並帶來品牌首款皮拉提斯核心床Technogym Reform；lululemon則為經典Align™系列加入波浪捲邊設計，讓運動從空間、器材一路美到穿搭。
Technogym砂岩褐系列 健身器材也能像精品家具
Technogym全新砂岩褐系列以地中海砂岩為靈感，運用溫潤淺色調與自然紋理，打破傳統健身器材冷硬、陽剛的印象。除了居家使用，也適合飯店、住宅公設及商用健身空間。
器材表面採用「斑點碎石」設計，融入2%至3%的雲母石微粒，會隨光線呈現細緻閃爍效果，兼顧美感與耐用度。
無論是居家健身空間，或是飯店、建案公設與商用健身房等場域，Technogym 砂岩褐系列皆能以溫潤淺色調融入多元生活情境，透過一致且細膩的設計語彙，打造兼具質感與全方位的運動空間。全系列產品涵蓋 Technogym Checkup 全方位健康檢測站、Technogym Artis 系列有氧與重訓設備、Technogym Biostrength 智慧阻力訓練設備、啞鈴與壺鈴等自由重量訓練器材，
以及 Technogym Reform 皮拉提斯核心床，滿足從健康評估、肌力訓練到身心平衡的多元需求。
首款Technogym Reform 正式跨足皮拉提斯
Technogym首度推出皮拉提斯核心床Technogym Reform，由多位資深皮拉提斯教師參與研發，主打精準、流暢與直覺操作。
頭枕、肩墊、腳踏桿、拉繩與阻力彈簧皆可快速調整，讓使用者在不同動作間順暢切換。器材採用木材、鋁材與純素皮革打造，提供砂岩色與珍珠灰兩款配色，能自然融入居家與高端運動空間。
lululemon波浪捲邊系列 運動服多一點甜美感
lululemon Align™系列推出全新Lettuce-Hem款式，將波浪捲邊加入短版T恤、背心與高腰喇叭瑜伽褲，讓瑜伽、皮拉提斯服飾多了輕盈設計感。
系列沿用柔軟的Nulu™布料，兼具吸濕排汗與四面彈力，上衣專為B/C罩杯提供輕度支撐，適合低強度訓練與日常穿搭。兼具吸濕排汗與四面彈力，並添加彈性纖維，舒適延展、不易變形，讓每位熱愛運動的女性在專注練習的過程中，優雅展現初夏的自信美學。
Align™ Lettuce-Hem短款T恤及背心售價皆為2,280元，高腰喇叭瑜伽褲為3,980元
Flow Y背心售價2,280元，Align™高腰瑜伽褲25吋款則為3,480元。
從Technogym把健身器材變成空間設計，到lululemon讓運動服直接穿出門，2026年的運動趨勢不只追求機能，也讓健身成為更有質感的日常生活。
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