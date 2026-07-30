2026-07-30 08:00 J.T
【7000萬的店面換了負責人，那天下午他進來了——帶著刀，和15年的帳】—— 7000萬家族資產背後，沒有人告訴過你的婚姻財務真相
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：家族店面負責人更動後，引爆丈夫持刀傷人悲劇。
- 重點二：文章聚焦婚姻中的家族財務透明與知情權問題。
- 重點三：遺囑不足以修補裂痕，需及早溝通傳承安排。
她叫什麼名字，新聞裡沒有寫。
只知道她是王家大姊，嫁給了一個密西根大學的博士、陽明交大的教授。
她曾經是一家音樂教室的負責人，在2011年。那棟精華店面，市值超過7000萬。
3年後，那個位置換人了。再後來，她生病了，慢慢退出了家族的運作。她的妹夫，在7月14日那天，正式接任公司負責人。
她的丈夫，在那天下午，提著一把藍波刀走進音樂教室，砍了妹夫30多刀。
她的名字，還在股東清冊裡嗎?我不知道。
▋ 你結婚之後，你知道你家的財產是怎麼分的嗎？
這是很多女人從來沒有認真問過自己的問題。
不是要你多疑，也不是要你跟另一半計較什麼。是說，嫁進一個家庭，那個家庭的財務結構，影響著你往後幾十年的日子。但很多女人，連一個大概的輪廓都摸不清。
王家大姊的故事裡，有一條讓人說不出話的線索：她曾經是負責人，後來不是了。她在家族財務版圖裡，從有位置到沒有位置，這個過程，有人跟她解釋過嗎？她清楚嗎？她接受嗎？
我們不知道。但我們知道，最後的結果是什麼。
▋ 一份遺囑，修補不了一個家族的裂痕
法律上能做的事，案件後有律師這樣說：家族傳承最危險的安排，是讓一個人拿走全部，另一個人連「為什麼」都不被告知。
那個「不被告知」，才是那把刀。
在陪伴家庭進行財務規劃的過程裡，我見過太多善意的長輩，做了「自以為公平」的安排，卻從來沒想過，那個被安排的人，心裡是什麼感受。以為分好了，就算給了交代。但孩子要的，從來不只是那份財產——而是一個「你在我心裡有份量」的訊號。
遺囑給不了這個訊號。能給的，是一次願意開口說清楚的對話。
那如果那個對話還沒發生，現在可以做什麼？
一、搞清楚自己的財務處境。
不管婚後財務是否共同管理，你至少要知道：名下有哪些資產、是否涉及家族共有財產、出了意外，你的法律保障是什麼。這不是不信任，是最基本的財務自覺。
二、如果家裡涉及長輩的財產規劃，試著提出「說清楚」的請求。
你不必主導，但你可以問：「爸媽，你們有沒有想過，萬一哪天不在了，這些東西怎麼辦？有沒有想跟我們說說？」這個問題，很多長輩其實等人開口問很久了。
三、了解信託與遺囑的差異。
遺囑是你走了之後才生效的文件；信託是你還在的時候就能開始運作的結構。有複雜家族資產的家庭，兩者搭配設計，遠比仰賴其中一個完整得多。
▋ 那個消失的名字
「財產傳承最危險的，不是分不平均，而是讓人在不知道為什麼的情況下，覺得自己被排除了。」
王家大姊的名字，從公司負責人欄位消失了。有沒有人解釋過？ 她丈夫有沒有被告知邏輯？還是那只是一個沉默的改變，然後在某一天，變成了無法收拾的後果？
今天，我想留一個問題給你——
你嫁進去的那個家，你清楚自己的財務位置嗎？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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文章以王家大姊、妹夫接任公司負責人，以及丈夫持刀傷人的事件為切入點，說明家族財務與權責若缺乏溝通，可能引發嚴重衝突。
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作者提醒已婚女性要知道名下資產、家族共有財產與法律保障，也要了解自己在家族財務版圖中的位置，避免長期處於不知情狀態。
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文章指出遺囑是在身後才生效，信託則可在生前運作；對複雜家族資產而言，兩者搭配比單靠遺囑更能降低爭議與誤解。
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