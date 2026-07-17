2026-07-17 12:05 女子漾／編輯金柔葳
台灣首檔彩妝競技實境節目來了！《NEXT BEAUTY STAR》近萬件作品搶出道，冠軍抱走百萬獎金
台灣彩妝界也要迎來自己的競技舞台！金鐘獎實境節目製作團隊澗澗文創推出台灣首檔彩妝競技實境節目《NEXT BEAUTY STAR》，從近萬件投稿作品中尋找兼具技術、創意與個人風格的彩妝新秀。節目預計於2026年第四季開錄、2027年播出，最終冠軍還能獲得百萬獎金。
近萬件作品搶出道，60分鐘畫出最強代表作
《NEXT BEAUTY STAR》自公開徵件以來，累計收到近萬件參賽作品，除了台灣彩妝人才，也吸引世界各地的彩妝師參與。首輪海選以「你最擅長的妝容」為主題，參賽者必須在短短60分鐘內完成作品，從底妝、色彩運用到整體創意都不能馬虎。現場選手大膽使用鮮明色彩與特殊技法，試圖在有限時間內展現自己的代表風格，也讓海選宛如一場高強度彩妝視覺對決。
小布老師評審席變獵才現場，直喊「我是來挖角的」
海選評審陣容邀請小布老師、Vincent與Ivan三位資深彩妝師，主持人則由木木（林葦妮）擔任。看到參賽者的表現後，平時積極培育新人的小布老師直接表示，自己根本是「假評審之名，行搶人之實」，還笑喊：「我是來挖角的！」顯示不少參賽者的技術與創意，已經具備進入專業彩妝產業的潛力。
Vincent回想出道初心哽咽，Ivan鼓勵享受創作
從事彩妝工作30年的Vincent，在看見年輕選手投入比賽後，一度在評審席上感動哽咽。他表示，參賽者專注創作的模樣，讓他想起自己剛出道時的初心，也忍不住直呼「眼淚快流下來了」。Ivan則鼓勵選手，不論最後成績如何，都應該享受並沉浸在創作過程中。對彩妝師而言，除了比賽名次，能夠透過作品展現個人特色與對美的想法，同樣是站上舞台的重要意義。
木木曾走過選秀壓力，坦言比賽殘酷卻值得
主持人木木（林葦妮）過去同樣從選秀節目中脫穎而出，對站上競賽舞台的緊張與壓力並不陌生。她坦言，比賽過程雖然殘酷，最珍貴的仍是選手在舞台上展現實力、魅力與特色的時刻。她也期待節目能讓更多觀眾看見彩妝師的專業，以及每一張妝容背後的故事。
妝畫得好還不夠，髮型、配飾也是隱形加分關鍵
由於參賽者實力接近，評審透露打分速度愈來愈慢，每一分都必須反覆斟酌。評審團也分享比賽加分關鍵，除了彩妝技術，作品的「整體感」與「細節」同樣重要。髮型、耳環與配飾雖然未必直接列入彩妝核心評分，卻能襯托妝容主題，甚至成為拉開分數差距的隱形關鍵。換句話說，參賽者不只要會化妝，還必須具備造型統整與視覺敘事能力，才能讓評審一眼記住作品。
6人獲最佳技術獎，直接晉級正式錄影
康是美COSMED此次與節目製作團隊設立海選「最佳技術獎」，由評審團依照參賽者的彩妝技術選出6名得主。每位得主可獲得新台幣1萬元獎金，並直接取得《NEXT BEAUTY STAR》正式錄影資格，等於提前拿到通往下一階段競賽的入場券。
第四季正式開錄，冠軍可獲百萬獎金
《NEXT BEAUTY STAR》首批取得節目錄製資格的名單，預計於7月底前陸續通知。節目將在2026年第四季正式開錄，並邀請不同國家的專業評審加入，預計於2027年播出。節目除了尋找彩妝技術出色的新秀，也希望讓觀眾看見化妝不只是追求漂亮，更能展現個人特色與自我態度。最終冠軍將獲得百萬獎金，誰能從競爭激烈的彩妝舞台脫穎而出，也成為節目最大看點。
精華 FAQ
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這是台灣首檔彩妝競技實境節目，目標是從海量投稿中找出兼具技術、創意與風格的彩妝新秀，讓彩妝師以作品和舞台表現爭取正式出道機會。
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首輪海選以「你最擅長的妝容」為題，參賽者需在60分鐘內完成作品。評審不只看彩妝技巧，也重視色彩運用、整體感、細節與個人創作風格。
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節目預計在2026年第四季正式開錄，2027年播出。海選中6名最佳技術獎得主可拿1萬元並直接晉級，最終冠軍還能獲得百萬獎金。
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