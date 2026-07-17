2026-07-17 09:54 女子漾／編輯金柔葳
李國毅、姚淳耀死黨變宿敵！睽違13年再合作 《成名在望》揭18歲殘酷祕密
瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》將於7月25日正式開播，16日舉辦盛大開播記者會，由金牌監製湯昇榮率領李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、喬瑟夫，以及邱勝揚（YY）、朱勻甄、徐祥竣等演員共同亮相。劇中描述三位高中摯友在金融海嘯後被現實洪流推向不同人生道路，李國毅與姚淳耀更從昔日死黨變成宿敵，兩人睽違13年再度合作，也讓李國毅感性表示：「只要淳耀、爆花在現場，我就會瞬間放鬆。」
李國毅、姚淳耀13年後再合作，從兄弟變宿敵展開諜對諜
《成名在望》以2008年金融海嘯為背景，融合台灣真實社會事件，全劇共14集，分為第一季《重逢之後》與第二季《墮落之前》，透過一場重大綁架案，揭開三名昔日摯友深埋18歲的祕密。
劇中李國毅飾演刑警陳志偉，姚淳耀則飾演落魄修車工，兩人從高中時期的莫逆之交，長大後卻站在對立面，上演亦敵亦友的精彩對手戲。睽違13年再度合作，李國毅坦言相當懷念與姚淳耀、蔡亘晏一起工作的感覺，「只要他們在現場，我就會瞬間放鬆，變回像小孩子一樣自在。」他也透露三人默契依舊，只要一個眼神、一個反應，彼此都能快速接住對方情緒。
為了詮釋刑警角色，李國毅親自上陣拍攝大量動作戲，至今手上仍留有當時受傷的疤痕。由於拍攝期間經常汗流浹背，妝容常常上戲沒多久就脫落，最後甚至近乎素顏演出，追求最真實的角色狀態。
姚淳耀進修車廠實習，苦練黑手技能
姚淳耀此次飾演修車工，開拍前特地前往修車廠實習，親自學習換輪胎、更換機油及空氣濾清器等技術。他笑說每次練習完換輪胎後開車上高速公路，都會忍不住擔心自己裝上的輪胎會不會突然飛出去。談到角色被現實吞噬夢想的心境，姚淳耀表示這個角色有許多壓抑與掙扎，但也因此演起來特別過癮，希望觀眾能感受到角色在理想與現實之間的拉扯。
蔡亘晏從偶像變豪門媳婦，嘆重逢像照鏡子般赤裸
蔡亘晏在劇中挑戰極具反差的人生歷程，從女團偶像一路成為豪門媳婦，後期更陷入家暴婚姻的痛苦深淵。為了角色需求，她不僅展現唱跳實力，也投入大量情感戲演出。談及劇中最令人心碎的橋段，她認為莫過於多年後三人再次重逢的時刻。「看著對方，就像看著一面鏡子。」她表示，彼此共同擁有的青春回憶、夢想與秘密，全都透過眼神赤裸裸地攤在面前，情緒衝擊相當強烈。
喬瑟夫演刑警竟沒駕照，飛車戲全程當乘客
從人氣YouTuber跨足戲劇圈的喬瑟夫，這次收起搞笑形象，飾演刑警隊員，與李國毅組成出生入死的搭檔。為了角色，兩人開拍前接受持槍、攻堅等專業訓練，力求呈現真實警察辦案樣貌。不過現場也爆出趣事，原來喬瑟夫直到開拍前才匆忙報名駕訓班，結果整部戲拍攝期間，所有飛車追逐場面都由李國毅負責開車，自己則一路坐在副駕駛座，被眾人笑虧是「最輕鬆刑警」。
「青春鐵三角」展現默契，還原18歲追夢時光
除了成人組卡司外，飾演高中時期角色的邱勝揚（YY）、朱勻甄與徐祥竣同樣備受矚目。三人為了培養角色之間的深厚情誼，私下經常相約排戲，並透過即興表演訓練默契。今年獲得台北電影節「非常新人」肯定的朱勻甄，與《原子少年》出身的邱勝揚、徐祥竣共同重現角色18歲時的青春歲月。邱勝揚更特別替劇中女團編排舞蹈，展現偶像出身的專長與才華。
《成名在望》7月25日正式開播
《成名在望》由東森電視、TAICCA文化內容策進院、中華電信及合影視有限合夥共同出品，瀚草影視製作，將於7月25日起正式播出，每週更新兩集。每週六晚間9點於公共電視首播，晚間10點於Netflix（台灣）、Hami Video影劇館+及MyVideo同步上架，週日晚間8點於東森戲劇台播出。
精華 FAQ
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本劇以2008年金融海嘯為背景，結合台灣真實社會事件，透過一場重大綁架案串起三位高中摯友的人生變化，並逐步揭開他們在18歲時埋下的秘密。
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兩人從高中時期的莫逆之交，長大後卻站上對立面，形成亦敵亦友的宿敵戲碼；他們睽違13年再合作，李國毅也表示與姚淳耀同場時能迅速放鬆、默契依舊。
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李國毅為刑警角色親自拍攝大量動作戲，姚淳耀到修車廠實習學黑手技能，蔡亘晏投入唱跳與情感戲，喬瑟夫則接受持槍與攻堅訓練，7月25日將正式播出。
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