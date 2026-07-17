AI重點 文章重點整理： 重點一： 新青安3.0育有未成年子女可多貸500萬元，但本質仍是向銀行借款。

新青安3.0育有未成年子女可多貸500萬元，但本質仍是向銀行借款。 重點二： 寬限期與低利補貼只會暫時降低月付，未來還款壓力可能明顯上升。

寬限期與低利補貼只會暫時降低月付，未來還款壓力可能明顯上升。 重點三：買房前應先測試單一收入與預備金，不要把最高核貸額度當安全上限。

【新青安3.0有孩子就能多貸500萬，真的是福利嗎？】很多家庭的壓力，都是從「應該繳得起」開始的

青安3.0公布後，最吸引父母目光的一條，就是育有未成年子女的家庭，最高貸款額度可以來到1,500萬元，比一般家庭多了500萬元，很多人看到這裡，第一個反應可能是：

「太好了，原本買不起的房子，現在終於有機會了。」

我完全能理解，像我有三的寶貝，總希望家裡能再大一點。每個人都有自己的房間；離學校近一點，每天接送不用那麼辛苦；且有一個真正屬於自己的家，也不必一直擔心房東漲租或收回房子，這些願望都很實在，但買房最容易讓人誤判的地方，就是壓力不會在簽約那一天出現，但當要繳錢時才是有感的開始。

透過新青安加持，會讓你體感變成「應該繳得起吧？」但我最擔心的，正是這五個字，很多家庭的財務壓力，不是在拿到鑰匙當天，而是在幾年後，孩子開始上學、家庭支出增加、其中一個人的收入出現變化時，才一次性的爆發。

▊ 多貸500萬元，不是多拿500萬元

先把最重要的事情說清楚，這不是多送你500萬元，是銀行多借你500萬元。

青安3.0的一般貸款額度最高為1,000萬元，育有未成年子女的家庭提高至1,500萬元；貸款成數最高8成、期限最長40年，寬限期最長5年，以目前優惠利率1.775%粗略試算，多貸500萬元、分40年攤還，每個月大約要多繳1萬4,600元，如果使用5年寬限期，前5年只繳利息，每月大約增加7,400元，看起來，好像還可以，但寬限期結束後，剩下的本金必須在35年內償還。即使利率完全不變，每月也會提高到約1萬6,000元。

更何況，新的青安3.0的利息補貼並不是40年固定不變。依官方「3＋3」設計，優惠滿3年後，補貼將逐年減少，6年後回復原貸款利率，所以你現在看到的低月付，不一定是未來真正要承擔的數字。

那1萬多元，對一個有孩子的家庭來說，可能就是托嬰費、幼兒園費、安親班費、醫療費，或全家一個月僅剩的儲蓄，房貸繳得出來，不代表生活不會被壓縮，真正要算的，從來不是：「銀行最多願意借我多少？」而是：「繳完房貸之後，我們還剩下多少生活？」

▊ 寬限期最可怕的，不是利息，而是錯覺

最長5年的寬限期，對剛買房的家庭確實很有吸引力，前幾年只繳利息，月付金比較低，很容易讓人產生一種感覺：這間房子，我們負擔得起。

但寬限期不是本金消失了，它只是把壓力延後，而5年之後，孩子可能剛好進入幼兒園或小學。像我老二今年入小一，學費、課後照顧、才藝、交通、醫療，每一項都可能比往年的時候更高很多，也就是說，孩子開始需要更多錢的時候，可能剛好遇上房貸月付金增加、利息補貼逐步減少，兩股壓力同時進來，才是很多家庭真正辛苦的開始。

所以買房之前，不要只問銀行：「寬限期內每個月要繳多少？」請一定再問一句：「寬限期結束後，利率調整之後，我們每個月要繳多少？」不要只拿前5年的輕鬆，替未來35年的生活做決定。

▊ 很多房貸，是建立在「兩個人永遠都有收入」之上

雙薪家庭買房時，最常見的算法，就是把兩個人的完整收入加起來，先生每月收入多少、太太每月收入多少，加上年終和獎金，好像剛好可以負擔，但人生很少永遠「剛剛好」，孩子出生後，可能有一個人為了照顧家庭減少工作，也可能遇到轉職、景氣變差、公司裁員、生病，或父母突然需要長期照顧。

買房時，我們很容易相信：「現在雖然有一點緊，但過幾年薪水應該會增加。」可是加薪不是你控制。年終獎金更不是固定收入，兩個人永遠不失業，更不是任何人可以保證的事，所以真正應該做的壓力測試，不是計算兩份薪水都在時，最多能貸多少，而是問：「如果家裡只剩下一份收入，我們能撐多久？」

如果答案是連3個月都撐不住，代表這間房子不是建立在穩定的財務能力上，而是建立在一個非常脆弱的假設上：

『未來幾十年，不能發生任何意外。』

▊ 最高1,500萬元，不是銀行對你的承諾

符合青安3.0的婚育資格，只代表你可以提出申請，不代表銀行一定會貸滿1,500萬元，官方也明確表示，公股銀行仍須進行徵審、審慎核貸；青安3.0的貸款成數最高為8成，而不是保證貸到8成，另外，收入、信用狀況、其他負債、還款能力與房屋條件，都可能影響最後核准的金額。

最危險的情況，就是因為看到「最高1,500萬元」，便先把頭期款算到一毛不剩，甚至在貸款還沒確定前就簽約，買房需要的，也不只有頭期款，仲介費、契稅、代書費、裝潢、家具、家電和後續修繕，每一項都是真正會從帳戶裡消失的錢。

很多家庭不是房貸本身完全繳不起，而是買完房後，身上再也沒有任何現金，一台冷氣壞掉、孩子突然住院、工作出現空窗，家庭財務就立刻失去平衡。

真正的風險，往往不是你沒有房子。而是你有了房子之後，再也沒有選擇。

▊ 真正穩定的家，不只是一張權狀

天下父母心，買房就是希望給孩子一個穩定的家，這個想法沒有錯，但真正穩定的家，不只是多一個房間，也不只是一張寫著自己名字的房屋權狀。

穩定，是孩子需要醫療時，帳戶裡還有錢。

穩定，是工作出現變化時，不必立刻賣房。

穩定，是我們不會因為每個月的房貸，長期焦慮、爭吵，甚至不敢休息。假如為了多買幾坪，讓一家人每個月都站在繳不出房貸的邊緣，孩子感受到的可能不是安定，而是父母每天計算帳單時的沉默。

所以在使用青安3.0之前，我會建議家庭至少做一次最保守的試算：不要用銀行願意核准的最高額度買房、不要只計算寬限期內的月付金、不要把年終、獎金和未來加薪當成固定收入，要保留足以應付數個月必要支出的現金，也要計算只剩一份收入時，家庭能夠支撐多久。

我並不反對青安3.0，對有穩定收入、足夠預備金，原本只是差一點自備款的家庭來說，它確實可能是一個有用的工具。但工具可以幫你提早成家，也可能讓你提早把未來幾十年的收入用完。

所以看到「有孩子可以多貸500萬元」時，先不要急著問：「我們最多可以買多少錢的房子？」請先坐下來，跟另一半好好問一句：「買下這間房子以後，我們一家人還能不能好好生活？」買房不是為了證明自己買得起，是為了讓一家人住得下，也活得下。

額度是銀行給你的，但壓力，是未來的你和家人一起承擔，真正適合你的房子，不是銀行願意借最多的那一間，而是即使人生沒有完全按照計畫走，你仍然有能力守住的那一間。