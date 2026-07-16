2026-07-16 20:45 女子漾／編輯周意軒
2026最強開運日來了！7月19日天赦日、天貺節遇虎爺聖誕，拜拜求財流程一次看
覺得上半年工作卡關、財運不順，或想替下半年重新開局的人，別錯過2026年7月19日！這天適逢農曆六月初六，不僅是象徵上天開恩、適合懺悔祈福的「天赦日」，也是具有謝天承福意涵的「天貺節」，同時遇上民間信仰中的虎爺聖誕。三大民俗吉日同一天相會，被命理民俗界視為2026年下半年備受矚目的祈福、轉運與求財日。想把握這一天迎接好運，可以先了解天赦日、天貺節與虎爺聖誕各自代表的意義，再依照廟宇規定完成參拜。
7月19日為什麼被稱為最強開運日？
2026年7月19日為星期日，也是農曆六月初六。依傳統擇日法，天赦日有「春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子」的推算方式，這一天正好為夏季甲午日，因此被列為天赦日；農曆六月初六同時也是民間所稱的天貺節，部分廟宇亦會在這天替虎爺祝壽。
三個日子的開運意義各不相同，可以簡單理解為：天赦日適合反省改過、放下過去；天貺節象徵謝天承福、珍惜現有福氣；虎爺信仰則具有護身、鎮煞、守財與祈求工作順利的民俗寓意。
對於近期遇到人際糾紛、工作停滯、財務混亂，或準備轉職、創業、展開新計畫的人而言，這一天也被視為重新整理目標、調整生活秩序的好時機。
天赦日：反省過去，為下半年重新開始
天赦日常被民間視為上天開恩、赦免過失的吉日，適合懺悔、祈福、化解心結與重新出發。不過，所謂的「赦過」並不代表只要拜拜，就能將所有問題一筆勾銷。更重要的是誠實面對過去的疏忽與錯誤，並且願意採取行動改變。
例如希望工作順利，可以從改善拖延、溝通方式與時間管理開始；想讓財運好轉，則應清理帳務、控制衝動消費，避免投入自己不了解的高風險投資。祈求遠離小人之前，也可以先檢視自己是否守信、謹言，並建立清楚的人際界線。
天貺節：曬衣、曬書，象徵除舊迎福
「貺」具有賜予、恩賜的意思，農曆六月初六的天貺節，被視為謝天、惜福與承接福氣的日子。傳統習俗中，人們會趁著盛夏陽光曬衣服、曬棉被與曬書籍，除了實際具有防潮除霉作用，也被賦予去除晦氣、迎接陽氣的象徵。部分民俗專家也建議，可以在陽光穩定的情況下整理、曝曬錢包或工作用印章，象徵清理自己的「生財工具」。天貺節的重點不只是向上天求福，也要看見自己已經擁有的福氣。當天可以透過捐款、布施、幫助他人或整理家中環境，為下半年累積更正向的開始。
虎爺聖誕：求財、守財也要先拜主神
農曆六月初六在不少廟宇中被視為虎爺聖誕。虎爺又稱虎爺公、下壇將軍或黑虎將軍，在不同信仰體系中，可能是土地公、城隍爺、保生大帝或王爺的部將、坐騎，具有護壇、鎮煞、驅邪與守護地方的意涵。由於老虎具有強大的咬合力，民間進一步衍生出「咬錢招財」、「咬除小人」與「守住財庫」等寓意，因此不少生意人、業務工作者、創業者及求財信眾，會在虎爺聖誕前往廟宇祝壽祈福。需要留意的是，進入廟宇後仍應依循現場參拜動線，先拜天公爐、主神與陪祀神明，最後再向虎爺祝壽，避免一進門就直接奔向虎爺。
7月19日拜拜時間、流程一次看
民俗專家多建議，可在上午7時至11時前往廟宇參拜；部分說法也將下午1時至3時列為適合祈福的時段。不過，各廟宇開放時間、祭祀方式與供品規定不同，仍應以廟方公告及現場人員指引為準。
精華 FAQ
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因為這天同時遇上天赦日、天貺節與虎爺聖誕，三大民俗吉日同日出現，被認為特別適合祈福、轉運、求財，也很適合重新整理下半年目標。
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天赦日象徵上天開恩，適合懺悔改過、化解心結；天貺節則強調謝天承福、珍惜既有福氣，並可透過曬衣、整理環境來象徵除舊迎新。
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進廟後應先拜天公爐與主神，再拜陪祀神明，最後才向虎爺祝壽，不可一進門就直接拜虎爺；時間上多建議上午7時至11時，或依各廟公告辦理。