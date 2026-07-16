7部「見鬼」熱門韓劇推薦！南柱赫《鬼謎東宮》闖鬧鬼皇宮，朴恩斌見鬼還要談戀愛、「這部」是經典

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理7部與「見鬼」有關的熱門韓劇，從宮廷驅魔、凶宅仲介到鬼神戀愛，兼具驚悚、懸疑與浪漫，其中南柱赫與朴恩斌新作最吸睛，經典則首推《德魯納酒店》和《主君的太陽》。

2026年韓劇吹起一股「見鬼潮」！南柱赫退伍後首部作品《鬼謎東宮》，把舞台搬進遭受詛咒的朝鮮王宮；朴恩斌則在《毛骨悚然的戀愛》中化身能看見鬼魂的財閥千金，偏偏遇上極度怕鬼的檢察官。從宮廷驅魔、凶宅仲介到鬼魂附身，以下整理7部跟「見鬼」有關的熱門韓劇，恐怖、懸疑與浪漫一次滿足。

見鬼韓劇推薦1：《鬼謎東宮》

Netflix《鬼謎東宮》。圖片來源：Netflix提供

主演：南柱赫、盧允瑞、曹承佑

南柱赫退伍後首部韓劇，直接挑戰古裝奇幻驅魔題材！《鬼謎東宮》故事發生在鬼影幢幢的王宮，南柱赫飾演擁有特殊能力、能穿梭陰陽界線的神祕男子「具天」；盧允瑞則飾演能聽見鬼魂聲音的宮女「生薑」。

兩人為了調查東宮接連發生的詭異事件，被迫深入遭詛咒的宮殿，卻逐漸發現，王宮裡最可怕的存在可能不只是鬼。曹承佑飾演心思難測的君王，表面溫和，背後似乎藏著足以顛覆王室的祕密。宮廷權謀、靈異傳說與驅魔冒險全部塞滿，光看預告就有一種「每扇門打開都可能出事」的窒息感。《鬼謎東宮》預計於7月17日在Netflix上線。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

見鬼韓劇推薦2：《毛骨悚然的戀愛》

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

主演：朴恩斌、梁世宗、邕聖祐

朴恩斌這次不當律師、不追歌手夢，而是變身氣場全開的財閥千金「千汝麗」。她外表華麗優雅，私下卻藏著一個不能說的祕密：她能看見徘徊在人間的鬼魂，長期被亡靈糾纏，甚至因此夜夜失眠。

梁世宗飾演熱血檢察官「馬江旭」，辦案時天不怕地不怕，唯一死穴卻是極度怕鬼。當見鬼女霸總遇上怕鬼檢察官，兩人一邊聯手追查命案、對付濫權惡人，一邊被捲進鬼魂留下的未解心願。驚悚氣氛裡還藏著反差感十足的愛情線，堪稱2026年夏天最適合邊尖叫邊嗑CP的納涼韓劇。

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

見鬼韓劇推薦3：《勞務士盧武鎮》

《勞務師盧武鎮》。龍華電視提供

主演：鄭敬淏、薛仁雅、車學沇

鄭敬淏飾演只想賺錢、對正義沒有太大熱情的勞務士「盧武鎮」，某次在調查勞動現場時遭遇生死危機，醒來後竟突然得到「看見鬼魂」的能力。

更麻煩的是，找上門的鬼全都是帶著職場冤屈死去的勞工，有人遭遇不合理解僱，有人在危險環境中喪命，也有人直到死後都等不到一句道歉。盧武鎮只好一面處理現實世界的勞資問題，一面替亡者討回遲來的公道。題材看似靈異，實際上包裹著職場、勞權與人性議題，笑著笑著便可能突然被戳中淚點。

《勞務師盧武鎮》。龍華電視提供

《勞務師盧武鎮》。龍華電視提供

《勞務師盧武鎮》。龍華電視提供

見鬼韓劇推薦4：《大發不動產》

《大發不動產》劇照

主演：張娜拉、鄭容和

買到凶宅已經夠慘，房仲本人還得負責驅魔！張娜拉飾演「大發不動產」社長洪智雅，專門處理被鬼魂盤踞、一般仲介根本賣不掉的房子。她平時穿著一身黑、表情冷酷，驅魔時更是霸氣全開，堪稱韓劇最不好惹的女社長之一。

鄭容和飾演原本靠靈異騙術維生的騙子吳仁汎，意外發現自己擁有適合被鬼附身的特殊體質，於是成為洪智雅的驅魔搭檔。兩人透過亡者最後的記憶，揭開每棟凶宅背後的悲劇，也逐漸追查洪智雅母親多年前離世的真相。房地產、冤魂、附身與驅魔元素一次到齊，恐怖程度不會太重，故事卻比想像中催淚。

《大發不動產》劇照

《大發不動產》劇照

《大發不動產》劇照

見鬼韓劇推薦5：《德魯納酒店》

《德魯納酒店》劇照。圖片來源：tvN

主演：IU李知恩、呂珍九

首爾市中心有一間普通人看不見的「德魯納酒店」，住進來的客人不是明星或富豪，而是一群尚未放下執念、無法前往來世的鬼魂。

IU飾演被困在酒店千年的社長張滿月，外表華麗高傲，脾氣比鬼還難搞；呂珍九則飾演被迫成為酒店經理的菁英男子具燦星。具燦星原本害怕鬼魂，卻逐漸開始理解每位亡者留下的遺憾，也慢慢走進張滿月封閉千年的內心。《德魯納酒店》以一集一個鬼魂故事串起主線，造型、場景與OST都極具記憶點，浪漫背後更藏著放下與告別的課題，是鬼神韓劇中的經典代表。

《德魯納酒店》劇照。

《德魯納酒店》劇照。圖片來源：tvN

《德魯納酒店》劇照。圖片來源：tvN

見鬼韓劇推薦6：《主君的太陽》

《主君的太陽》劇照。圖片來源： SBS

主演：蘇志燮、孔曉振

說到「看得見鬼」的韓劇，《主君的太陽》絕對是不能漏掉的經典。孔曉振飾演自從發生意外後便能看見鬼魂的太恭實，鬼魂不只半夜出現在她床邊，還會不停拜託她完成遺願，讓她長期失眠、生活幾乎全面失控。

直到她遇見蘇志燮飾演的傲嬌社長朱中元，才發現只要碰到他的身體，眼前的鬼就會立刻消失。從此太恭實把朱中元當成「人體避鬼符」，想盡辦法黏在他身邊。兩人從互相嫌棄一路發展成浪漫戀情，每集還穿插不同鬼魂的故事，既有突然貼臉的驚嚇畫面，也有讓人哭到停不下來的告別情節。

《主君的太陽》劇照。圖片來源： SBS

《主君的太陽》劇照。圖片來源： SBS

《主君的太陽》劇照。圖片來源： SBS

見鬼韓劇推薦7：《Oh我的鬼神君》

《Oh我的鬼神君》劇照。圖片來源：tvN

主演：朴寶英、曹政奭、金瑟琪、林周煥

朴寶英飾演個性膽小、存在感極低的廚房助手羅奉仙，因為家中長輩是巫師，她從小就能看見鬼魂。某天，她意外被金瑟琪飾演的活潑女鬼申順愛附身，整個人突然從畏畏縮縮的小透明，變成積極追愛、講話大膽的直球女孩。

申順愛認為自己因為沒有談過戀愛而無法升天，因此決定借用奉仙的身體接近曹政奭飾演的明星主廚姜宣宇。然而隨著感情升溫，三人之間逐漸形成複雜關係，順愛死亡背後也藏著危險真相。劇情前半段爆笑又曖昧，後半段急轉懸疑，朴寶英在害羞女孩與奔放女鬼之間自由切換，至今仍是許多觀眾心中的鬼神愛情劇代表作。

《Oh我的鬼神君》劇照。圖片來源：tvN

《Oh我的鬼神君》劇照。圖片來源：tvN

《Oh我的鬼神君》劇照。圖片來源：tvN