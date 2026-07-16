2026-07-16 19:40 萍姐愛分享
日系招財貓迷必收！Pixel Zipper Kouun Neko 50:50 盲盒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Pixel Zipper Kouun Neko 50:50 以招財貓結合科技風格。
- 重點二：全系列9款各自對應招福、金運、良緣等祝福寓意。
- 重點三：透明磁吸外殼與夜光效果提升收藏展示樂趣。
最近不知道是不是開啟了什麼盲盒開關，開始愛上拆盲盒的樂趣，以前逛街看到盲盒可能還會忍住，但現在只要看到喜歡的設計，一不小心手就滑下去，帶回家才發現又多了一盒收藏，這次開箱的是 Pixel Zipper Kouun Neko 50:50 招財貓盲盒，第一眼看到它時，就被特殊的設計吸引，以日本經典的招財貓文化為靈感，將傳統招福象徵與未來科技元素結合，打造出「一半傳統、一半科技」的獨特造型，不同於一般盲盒公仔，搭配透明外殼設計，而且外殼採用磁吸方式固定，不只能保護角色，也增加了收藏展示的質感。拿在手上時也比想像中更有份量，整體質感相當不錯，這系列最吸引我的地方，就是每一款招財貓都有不同的祝福寓意，從招福、金運、良緣到平安，每一款都代表不同心願，也讓盲盒不只是可愛收藏，更像是一份帶著祝福的小物！
Pixel Zipper Kouun Neko 50:50 招財貓盲盒
全系列9款，設計概念以日本傳統招財貓為核心，加入現代科技感元素，呈現出復古與未來融合的風格，讓熟悉的招財貓形象多了一種全新的視覺呈現
一半傳統 × 一半科技的招財貓
一邊保留日本招財貓經典元素，例如招手姿勢、圓潤造型與祝福象徵；另一邊則加入透明零件與科技風格細節，讓整體看起來像是來自未來世界的招財貓
可拆卸透明磁吸外殼
外殼不是普通卡榫式，而是採用磁吸方式，拆裝都很方便，平常收藏時可以放在透明罩內展示，不用擔心灰塵，也能完整看到角色細節
全系列9款造型｜每款都有不同祝福
- 招福：萬事順利，福氣滿滿
- 厄除：擋煞辟邪，小人退散
- 金運：財源滾滾，正財偏財都來
- 良緣：單身求脫單，感情求穩定
- 素敵：生活美好，遇見精彩
- 元氣：身體健康，精神滿滿
- 合格：考試、面試、升職一次成功
- 平安：出入平安，健康無憂
- 千萬兩：象徵終極財富，富甲一方
紫外線照射後，夜晚竟然會發光！
這系列還有一個隱藏的小驚喜，使用紫外線燈照射後，在黑暗環境中可以看到夜光效果，讓招財貓在夜晚呈現不同樣貌，白天看是一款質感收藏，晚上又多了一種特殊玩法，增加不少收藏樂趣
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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它以日本招財貓為核心，將招手姿勢、圓潤造型等傳統元素，和透明零件、科技感細節結合，呈現出一半傳統、一半科技的未來風格。
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全系列共有9款，包含招福、厄除、金運、良緣、素敵、元氣、合格、平安與千萬兩，每一款都對應不同心願，例如財運、健康、考試順利或出入平安。
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它採用可拆卸的透明磁吸外殼，方便展示與防塵，還能在紫外線照射後產生夜光效果，讓白天與夜晚呈現不同樣貌，增加收藏與把玩樂趣。
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